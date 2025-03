Comicon 2025: le nomination ai premi del Palmarès

Comunicato stampa

COMICON ha annunciato le nomination ai Premi del Palmarès 2025 che sarà composto da undici categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

L’annuale Premio Speciale COMICON alla Carriera 2025 andrà ad Altan, maestro del fumetto italiano, che quest’anno festeggia un traguardo speciale con i 50 anni della Pimpa, la cagnolina nata dall’ingegno dell’autore nel 1975.

Torna per la seconda edizione il Sophie Castille Award – Migliore Traduzione, riconoscimento internazionale nato per valorizzare l’importanza del lavoro di traduzione nel campo del fumetto.

La giuria che attribuirà i riconoscimenti sarà presieduta dalla fumettista e sceneggiatrice Teresa Radice, dall’attore e talent The Jackal Gianluca Fru, dalla cantautrice Francesca Michielin, dal rapper, cantautore e stand up comedian Ghemon e dalla giornalista Alessandra Roncato.

In occasione della XXV edizione di COMICON, i trofei del Palmarès cambiano il loro design. La protagonista rimane Petra Chérie, personaggio creato dal maestro del fumetto Attilio Micheluzzi al quale, storicamente, COMICON ha intitolato i premi del Palmarès, ma dal 2025 la tradizionale targa diventa una scultura.

Insieme a questa trasformazione, i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali, avranno uno speciale design progettato e realizzato dagli studenti e le studentesse del corso di secondo livello della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, distinto da quello dei Premi Micheluzzi.

Ognuna delle 6 categorie dei Premi COMICON sarà caratterizzata da una forma e un materiale differenti, che si rinnoveranno di anno in anno.

I nuovi Premi del Palmarès COMICON saranno svelati e consegnati sabato 3 maggio, alle ore 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

BOB, di David Genchi e Michele Marchetti (Hollow Press)

Un giorno, la sera, di Giacomo Nanni (Rulez)

HPL – Una vita di Lovecraft, di Marco Taddei e Maurizio Lacavalla (Edizioni BD)

La magnifica illusione – New York 1938, di Alessandro Tota (Coconino Press)

Quando muori resta a me, di Zerocalcare (Bao Publishing)

Migliore Sceneggiatura

500 piedi, in Topolino #3597/3602, di Bruno Enna e Davide Cesarello (Panini Comics)

Eternity #5/6, di Alessandro Bilotta, Sergio Ponchione, Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

Orrore tra i ghiacci, in Dylan Dog #454 BIS, di Bruno Enna e Silvia Califano (Sergio Bonelli Editore)

La mia seconda generazione, di Saghar Khaleghpour e Lelio Bonaccorso (Feltrinelli Comics)

Zodiac. Un graphic memoir, di Ai Weiwei, Elettra Stamboulis, Gianluca Costantini (Oblomov Edizioni)

Migliore Disegno

Animali domestici, di Bianca Bagnarelli (Coconino Press)

Comet Club, di Yi Yang (Bao Publishing)

Il deserto dei Tartari, di Michele Medda e Pasquale Frisenda (Sergio Bonelli Editore)

La novella dell’avventuriero, di Alessandro Tota e Andrea Settimo (Coconino Press)

Temporale, di Andrea Ferraris (Oblomov Edizioni)

Migliore Serie

500 piedi, in Topolino #3597/3602, di Bruno Enna e Davide Cesarello (Panini Comics)

Gli allegri mestieri di Paperino, in Topolino #3556/3563/3574/3576/3580, di Tito Faraci e Enrico Faccini (Panini Comics)

Eternity #5/6, di Alessandro Bilotta, Sergio Ponchione, Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

Una nuova Camelot #1/2, di Michele Monteleone, Fiore Manni, Marco del Forno (Edizioni BD)

Viaggio notturno #2/3, di Vanna Vinci (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Opera Prima

Bestie in fuga, di Daniele Kong (Coconino Press)

Black Marrow, di Pastaacolazione (Hollow Press)

Collo di bottiglia, di Marco Quadri (Edizioni BD)

I moti celesti, di Michele Peroncini (Coconino Press)

Le nuvole del soffitto, di Roberto Biadi (Add Editore)

Nuove Strade – Migliore Autoproduzione

Balucama, di Francesco Pelosi e Alpraz (Sputnik Press)

Germoglio, di Viola Ciarletti (Rider Comics)

Mare di Cemento, di Davide Passoni (MalEdizioni)

Quando Succede, di Alessandro Giordano (Macondo)

Typonauti, di Filippo Morcella (BlekBord/BlackBoard)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore Graphic Novel straniero

Compagna cuculo, di Anke Feuchtenberger; trad. Mariagiorgia Ulbar (Coconino Press)

Corpus Christi, di Bea Lema; trad. Chiara Rea (Minimum Fax)

Nocturnos, di Laura Pérez; trad. Francesco Satta (Oblomov Edizioni)

Roaming, di Jillian Tamaki e Mariko Tamaki; trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)

La strada, di Manu Larcenet; trad. Emanuelle Caillat (Coconino Press)

Tutta sola al centro della terra, di Zoe Thorogood, trad. Caterina Marietti (Bao Publishing)

Migliore Serie straniera

Amour placebo #1/2, di Akane Torikai; trad. Giovanna Falletti (Dynit Manga)

Leviathan #1/3, di Kuroi Shiro; trad. Luigi Boccasile (Star Comics)

Dottor Strange: Alba e tramonto, di Tradd Moore; trad. Fabio Gamberini (Panini Comics)

Tokyo Higoro, di Taiyo Matsumoto; trad. Valentina Vignola (J-Pop Manga)

Transformers Vol.1, di Daniel Warren Johnson; trad. Chiara Balestri (saldaPress)

Ultimate Spider-Man #1/10, di Jonathan Hickman e Marco Checchetto; trad. Fabio Gamberini (Panini Comics)

Migliore edizione di un Classico

The Complete Eightball, di Daniel Clowes; trad. Valerio Stivè (Coconino Press)

Den #1/2, di Richard Corben; trad. Valerio Stivè (Editoriale Cosmo)

Diario (Journal), di Fabrice Neaud; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

Okinawa, di Susumu Iga; trad. Vincenzo Filosa (Rizzoli Lizard)

Pastil. Tutte le avventure, di Francesca Ghermandi (Eris Edizioni)

Sex & Fury, di Bonten Taro; trad. Roberto Pesci (J-Pop Manga)

Giovani Letture

L’anno straordinario, di Ariane Hugues; trad. Valerio Camilli (Canicola Edizioni)

Gigazine #7/18, di Sio, Dado, Fraffrog, Keison e AA.VV. (Gigaciao)

Grog the frog. Il libro del toro, di Alba BG e Davilorum; trad. Davide Trovò (Gallucci Editore)

Paleo Stories: La valle dei mostri, di Emanuele Apostolidis, Elena Ghezzo, Michela Peloso (BeccoGiallo)

Il postino spaziale #2/3, di Guillaume Perreault; trad. Federico Appel (Sinnos Editrice)

Specchio riflesso, di Enrico Macchiavello (Diabolo Edizioni)

Migliore Traduzione – Sophie Castille Award (Italia)

I Sophie Castille Awards sono assegnati da alcuni dei principali festival europei di fumetto, per valorizzare l’importanza dell’opera di traduzione e la professionalità di chi permette la diffusione e la comprensione dei fumetti in tutto il mondo. Un tema, questo, molto caro a Sophie Castille – alla cui memoria sono intitolati questi premi transnazionali – storica responsabile dei diritti internazionali per Mediatoon (Dupuis, Dargaud, gruppo Media Participations), co-fondatrice e direttrice di Europe Comics, nota per avere contribuito come pochi altri, dietro le quinte, alla diffusione globale del fumetto europeo negli ultimi due decenni. La rete dei festival europei che collaborano in qualità di partner con i Sophie Castille Awards comprende Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Slovenia, Grecia – COMICON è il partner ufficiale dei Sophie Castille Awards per l’Italia.

Shubbek Lubbek. Ogni tuo desiderio, di Deena Mohamed; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)

Diario (Journal), di Fabrice Neaud; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

Esther, di Keizo Miyanishi; trad. Giovanni Stigliano Messuti (In Your Face Comix)

Le Lanterne di Nedzu, di Rui Tenreiro; trad. Anders Fransson (saldaPress)

La ragazza con il fucile, di Lina Itagaki e Marius Marcinkevičius; trad. Toma Gudelyte (Lavieri Edizioni)

IL COMITATO DI SELEZIONE COMICON 2025

Il Comitato di Selezione è composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti, critici e librai, affiancati da un membro dello staff del festival, nella figura del Direttore artistico. Il Comitato di Selezione 2025 è costituito da:

Andrea Antonazzo (giornalista e redattore Fumettologica.it)

(giornalista e redattore Fumettologica.it) Federica Lippi (traduttrice e saggista)

(traduttrice e saggista) David Padovani (redattore Lo Spazio Bianco)

(redattore Lo Spazio Bianco) Gianluca De Angelis (giornalista Fumo di China, Fumettologica e CGTN)

(giornalista Fumo di China, Fumettologica e CGTN) Luca Cozzolino (libraio, Ouroboros Store Frattamaggiore)

(libraio, Ouroboros Store Frattamaggiore) Matteo Stefanelli (direttore artistico COMICON)

La selezione del solo Premio Nuove Strade Miglior Autoproduzione è affidata ad un gruppo di lavoro specifico, costituito da un membro dello staff del festival, Kevin Scauri, responsabile Small Press Area COMICON e da un rappresentante dell’ente partner Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona, Michele Ginevra.