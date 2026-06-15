Salvezza: il festival lungo un giorno con la Scuola Internazionale di comics di Torino

Si chiama SALVEZZA, è un festival che dura una giornata intera – quella di sabato 20 Giugno -, e ha una doppia ambizione: quella di raccontare alla città di Torino e a chiunque lo desideri il decennale di SOS MEDITERRANEE Italia e quella di declinare il tema della salvezza nell’arte e nella cultura contemporanea, com’è nella natura di SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino, che lo ospita. SOS MEDITERRANEE è un’organizzazione marittima e umanitaria attiva sulla rotta migratoria più letale al mondo, quella del Mediterraneo centrale, che dal 2014 ha inghiottito le vite di più di 24mila persone.

Nata nella primavera del 2015 – nel 2016 in Italia – SOS MEDITERRANEE lavora da allora per salvare quante più persone possibile in fuga lungo questa rotta nel rispetto del diritto marittimo internazionale.

Nella giornata del 20 giugno – dedicata alla memoria di Marjane Satrapi, che ha sempre lottato per la giustizia e i diritti – saranno coinvolti artisti e personalità del calibro di Noemi Vola, Lorena Canottiere, Miguel Vila, Lorenzo Palloni, Aldo Giarelli, Manuela Manera, Andrea Serio, Emiliano Mammucari, Andrea Ferraris, Paolo Tangari. Il festival, che si terrà nella sede e nella succursale site in via Borgone a Torino – sabato 20 marzo dalle 10 alle 17, con ingresso libero, ha lo scopo di raccogliere fondi per le attività SOS MEDITERRANEE e sarà organizzato attorno a cinque grandi incontri, contornati dalle attività e dalle mostre di docenti della scuola.

Il quinto incontro del festival si terrà alle 18,30 presso l’Associazione Culturale Comala di Corso Ferrucci 65/A, dove la giornata si concluderà festeggiando anche la chiusura delle attività didattiche di Scuola Internazionale di Comics di Torino.

Ore 10:00:

STORIE DI SALVEZZA con le fumettiste e illustratrici: Noemi Vola e Lorena Canottiere

Nelle fiabe, nei libri illustrati, nel mito e ancora più spesso nel cinema, nel graphic journalism o nella letteratura di fantascienza il tema della salvezza è centrale. Bambine, bambini, donne, uomini, animali o alieni compiono un viaggio che li conduce spesso oltre pericoli che sembrano mortali.

Ore 12:00:

CONOSCERE È SALVARE con Lorenzo Palloni della REVUE e con Miguel Vila

Che si tratti di giornalismo o di storie che scavano nella natura profonda di un pezzo di mondo, la conoscenza è una forma di salvezza. Di consapevolezza e dunque di salvezza, che passa attraverso una visione più lucida e acuta delle persone e della società.

Ore 14:00:

LUOGHI DI SALVEZZA nel “racconto fotografi co” a cura di Aldo Giarelli in dialogo con la linguista e scrittrice Manuela Manera.

Quando raccontiamo la storia della comunità LGBTQ+, spesso parliamo di diritti, lotte e conquiste. Ma accanto ai grandi eventi esistono anche luoghi che hanno avuto un ruolo fondamentale e spesso salvifi co nella vita delle persone. Spazi come Casa Susanna o i Boston Marriages e altre reti di sostegno informali, hanno rappresentato molto più di semplici punti di incontro: erano luoghi in cui poter esistere senza paura, costruire relazioni autentiche e immaginare un futuro possibile.

Ore 16:00:

LA SALVEZZA NEI SECOLI con Andrea Serio e Emiliano Mammucari.

Il tema della salvezza è stata al centro di moltissime vicende storiche e di tantissime narrazioni. È un tema che ha attraversato insieme oriente e occidente, in maniera spesso problematica. Anche il fumetto, e in particolare NERO dei fratelli Mammuccari e RAPSODIA IN BLU di Andrea Serio, ha affrontato la questione, dal punto di vista specifico di un medium che può mostrare e dire cose che è molto spesso difficile comunicare.

Ore 18:30 (a Comala)

SALVEZZA OLTRE I CONFINI con il fumettista e autore Andrea Ferraris e Paolo Tangari, fotografo e reporter, in dialogo con SOS MEDITERRANEE.

I confini non sono naturali. Neanche quando lo sembrano, come nel caso delle montagne o dei mari. I confini sono una convenzione che tramuta gli altri, chi sta fuori, in uno straniero. SOS MEDITERRANEE compie 10 anni e in questi anni ha salvato centinaia di vite di persone in movimento in un mare che non unisce più ma divide. Ne parliamo con il fumettista e autore Andrea Ferraris e Paolo Tangari, fotografo e reporter, in dialogo con Sos Mediterranee. Nell’arco della giornata – e nei giorni precedenti presso Comala – saranno in mostra le illustrazioni e le foto di docenti di SCUOLA INTERNAZIONALE di Comics di Torino con lo scopo di raccogliere fondi per SOS MEDITERRANEE.

Gli artisti in mostra saranno AlbHey Longo, Susanna Covelli, Silvano Beltramo, Dorina Xhaxho, Rebecca Valente, Lorenzo Palloni, Aldo Giarelli, Chiara Pagliarini, Stefania Vincenzi, Alessio Fioriniello, Paolo

Tangari, Elena Bia, Immacolata Botti, Serena Ferrero e Marco Paschetta. Allo stesso scopo, sempre a scuola, si svolgeranno una serie di attività live che vedranno come protagonisti dalle 11 alle 16 AlbHey Longo, Giada Belviso, Edoardo Audino, Susanna Covelli, Chiara Pagliarini, Elena Bia e Immacolata Botti.

Appuntamento quindi sabato 20 Giugno per una grande giornata, d’arte, divertimento, impegno, solidarietà e molto altro ancora. Avranno la priorità nell’accesso ai talk del festival che si terranno a Scuola Comics coloro che si saranno prenotati, scrivendo alla mail torino@scuolacomics.it o telefonando allo 011.334940. Ma avranno la possibilità di entrare, fi no a esaurimento posti, anche tutte e tutti coloro che si presenteranno direttamente all’evento.