Anteprima di Brut di Alberto Lavoradori (Barta Edizioni)

«Brut? Un ibrido! C’è speranza negli ibridi perché sono imprevedibili, sono territori fitti di sorprese, e poi la purezza (non solo nei fumetti) mi annoia a morte, non fa per me. Allora ecco la miscela di questa prova: 20% Buzzati. 20% Lynch. 20% Collodi. 20% Carpenter. Infine, di più ditte produttrici, l’ultimo 20% è partorito da marcatori grezzi, indelebili e tossici (tutti rigorosamente nerissimi). E di alcol, a parte il rimando del titolo scelto… neanche una goccia, mi spiace». (Alberto Lavoradori)

Già portato in anteprima al Comicon 2026, a maggio arriva nelle librerie per Barta Edizioni Brut, la nuova graphic novel di Alberto Lavoradori.

Brut è un personaggio o uno stile? Un lavoro grezzo o forse più semplicemente una geometria diversa?

Intanto, Brut è qualcuno che abbandona la terra d’origine esasperato dalla natura misera e violenta del suo clan e, alla luce di un nuovo mondo, scopre lungo la linea dell’orizzonte la cima che illumina, una montagna che idealizza per splendore e purezza. Tuttavia, per raggiungere quel luogo favolistico, il tragitto da percorrere sarà ambiguo, difficile, e, nell’intimo, si rivela essere oscuro ed estremo quanto quello abbandonato.

144 pagine, brossurato con alette, colori – 16,00

ISBN: 9788898462537

disponibile da maggio 2026

ALBERTO LAVORADORI

Fumettista per Disney e non solo, è coinvolto attivamente nel Progetto PK per il quale crea gli Evroniani e diversi personaggi principali, ispirandosi anche alle opere di Hans R. Giger (quello di Alien). Come autore completo è responsabile di Pleasence (Alias Comics, di prossima ripubblicazione, con inediti, per Barta); Cellulosebodies (Sci-Fi Pop Culture); Vetri (2021), Orti (2022), Disgelo (2023), Tramonto (2024) e Cenere (2025) (tutti per Segni d’Autore). Per In Your Face Comix scrive le avventure di Mr. Loop, disegnate da Mauro Cicaré e altri autori e giunte al terzo capitolo.

Anteprima di Brut