Tutti gli annunci Star Comics a COMICON Napoli 2026

COMUNICATO STAMPA

Durante la terza giornata del COMICON Napoli 2026, Star Comics ha annunciato le tante novità dell’autunno 2026.

BAKI THE GRAPPLER

di Keisuke Itagaki

24 vol., completo

Baki Hanma è un giovane combattente che vive per superare i propri limiti. Addestrato fin da piccolo in condizioni estreme, il suo unico obiettivo è sconfiggere l’uomo più forte del mondo: suo padre! Baki affronterà lottatori di ogni stile e provenienza in prove al limite della sopravvivenza. Un serie brutale e adrenalinica, divenuta iconica e che ha consacrato Keisuke Itagaki come uno degli autori più stimati e influenti del mondo manga.

Pubblicata per la prima volta nel 1991 sulla rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, vanta oltre 100 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo e una trasposizione animata disponibile su Netflix!

TEARS ON A WITHERED FLOWER

di Gae

6 vol., in corso

Appuntamenti, abbracci, dolci baci… la relazione di Haesu e Mincheol sembrava perfetta all’inizio. Ora, tutto ciò che resta alla trentenne sono petali di un matrimonio appassito e una montagna di debiti. I frammenti di un amore un tempo felice e spensierato svaniscono completamente quando Mincheol la tradisce con una giovane collega. Delusa e umiliata, Haesu si ritrova a dover ricostruire la propria vita, ma proprio in quel momento arriva Taeha: un giovane affascinante disposto a curare ogni sua ferita. Ma cosa si nasconde dietro al suo dolce sguardo?

A grande richiesta arriva in Italia il sensuale webcomic di Gae, diventato virale sul web in pochissimo tempo!

TETSUWAN GIRL NEW EDITION

di Tsutomu Takahashi

5 vol., concluso

1949. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone è sconfitto e umiliato. In un paese che soffre profondamente per le ferite lasciate dal conflitto, Tome Kano è una donna forte e orgogliosa, che non si piega neanche di fronte agli americani che frequentano il locale dove lavora. Un giorno, decide di affidare il proprio destino alla sola forza del suo “braccio d’acciaio”, prendendo parte a una squadra di baseball femminile. Sul campo, Tome rivela un talento straordinario, trasformando quella scommessa in un successo inatteso. Il baseball femminile diventa un fenomeno nazionale, ma anche un barlume di speranza verso un nuovo futuro. Riuscirà Tome con la sua determinazione ad abbattere tutte le difficoltà sul suo cammino e a scrivere le pagine di una nuova era?

Ad oltre vent’anni dalla prima pubblicazione, torna sugli scaffali il capolavoro firmato Tsutomu Takahashi in una nuova edizione 2-in-1, completa in 5 volumi. La serie sarà disponibile anche all’interno di uno speciale box da collezione.

BELLADONNA’S LOVER

di Ruu 1 mm

volume unico

La giovane Bella è vittima di una terribile maledizione, che uccide tutto ciò che tocca. C’è solo un modo per spezzare il sortilegio: incontrare il “vero amore”. Ormai conosciuta come la “Strega velenosa”, la ragazza vive in solitudine nella foresta, ma un giorno incontra Anna, una pittrice senza successo…

Riuscirà il potere dei sentimenti a cambiare il triste destino di Bella?

BELLADONNA’S LOVER e altre 2 emozionanti storie brevi firmate dalla talentuosa Ruu 1 mm vi spettano in un volume unico.

GLI SHINIGAMI NON UCCIDONO

(SHINIGAMI WA KOROSENAI)

di Mikka Mita

volume unico

“Tu sei ancora al mio fianco, vero?”

Eiji, fin da piccolo, si è trovato più volte faccia a faccia con la morte, ma ne è sempre uscito illeso. Ogni volta che si trova in situazioni pericolose, si accorge della presenza di una misteriosa “ombra” che lo protegge. Col tempo, Eiji inizia a provare un sentimento speciale per quella figura invisibile e, deciso a scoprirne l’identità, arriva persino a gettarsi dalla finestra… ma ad attenderlo trova un affascinante Shinigami, un Dio della Morte!

Uun emozionante e coinvolgente Boys’ Love sovrannaturale firmato dalla talentuosa Mikka Mita!

PHANTOM BUSTERS

di Neoshoco

7 volumi, in corso

Eugune Korekishi sta per entrare al liceo di Kamakura, una città del Giappone rinomata per i suoi fenomeni paranormali. Da sempre studente modello e razionale, ritiene i fantasmi pura superstizione, ma è costretto a ricredersi: il primo giorno di scuola viene assalito da uno spettro! Per fortuna correranno in suo aiuto l’esuberante Mogari, un ragazzo in grado di esorcizzare gli spiriti divorandoli, e il taciturno Kaoru, un medium sensibile agli esseri paranormali. Mogari, pieno di entusiasmo, propone di dare una svolta alla loro vita da liceali e di creare il club “Phantom Busters”! Spettri e altri spiriti faranno bene a stare alla larga! Tra una lezione e l’altra, i Phantom Busters si lanceranno in imprese coraggiose e gaffe da dilettanti!

Dalle pagine di Jump SQ, la stessa rivista di GOKURAKUGAI, arriva una delle serie rivelazione degli ultimi anni. Amanti dell’occulto, non lasciatevi sfuggire questa commedia ricca di azione e misteri.

LEVEL UP FOR LOVE

(CHIGUHAGUNA KARERA NO KOI NO YUKUE)

di Koomori

volume unico

Misaki Amami, seria ed elegante impiegata d’ufficio, ha un segreto: è un otaku di videogiochi! Il suo collega Momokawa, un tranquillo e riservato programmatore, invece, non si preoccupa minimamente di essere se stesso. Un giorno, alla finale di un torneo di videogiochi, Misaki si ritrova seduta proprio accanto a lui… e va nel panico! Cosa accadrà ora che il suo segreto sta per essere svelato? Come gestirà Misaki l’inaspettata gentilezza di Momokawa, l’ultima persona a cui pensava avrebbe rivolto il suo sguardo?

SPLATOON

di Sankichi Hinodeya

16 volumi, serie completa

Dopo l’incredibile successo del videogioco firmato Nintendo, Splatoon diventa un manga grazie alle matite di Sankichi Hinodeya. Siete pronti a unirvi al bizzarro e pasticcione Team Blu e a prendere parte alle Turf Wars?

Tra incredibili avventure, coloratissime battaglie e guai a non finire, il divertimento sarà assicurato! Preparatevi a una serie manga di combattimenti appassionati e gag esilaranti ambientata nell’iconico mondo di Splatoon!

