

Verticalismi nacque da un’idea suggestiva: narrare storie in verticale per assecondare lo scrolling. Ben presto, però, divenne molto di più: una palestra per autori emergenti, uno spazio per concorsi unici per visione e stile e un punto di incontro per appassionati. Per me, animato dal ‘sacro fuoco’ del fumetto, ha rappresentato un fondamentale punto di partenza per una carriera che, tra alti e bassi, prosegue da oltre quindici anni. Francesco “Paul Izzo” Polizzo – Sceneggiatore

Vento d’Estate” è una storia sull’adolescenza, un tuffo nel passato di tutti noi che ci riporta a tempi spensierati, in cui il gioco e l’avventura erano il nostro pane quotidiano. Attingendo alla mia cultura cinematografica e volendo rendere onore alla poesia della storia scritta da Francesco “Paul Izzo” Polizzo, ho inserito vari riferimenti a film come I Goonies, Hook e Ghostbusters, che hanno catturato la nostra fantasia. Con i miei disegni ho voluto rappresentare come il passaggio dall’infanzia all’adolescenza e ai primi amori, per quanto a volte difficile e brusco, sia in realtà una bellissima avventura. Umberto Giampà – Disegnatore

Dagli archivi perduti di Verticalismi, Paul Izzo ha ritrovato dei webcomics da lui sceneggiati.

Vento d’estate è disegnato da Umberto Giampà, per i colori di Marcello Iozzoli e il lettering di Gabriele Brean.

Vento d’estate di Paul Izzo e Umberto Giampà

Francesco “Paul Izzo” Polizzo

Appassionato di fumetti, cinema e animazione, Francesco Polizzo decide di coltivare la sua passione frequentando un corso di sceneggiatura con docenti importanti come Laura Scarpa, Antonio Serra, Gianfranco Manfredi e Francesco Artibani.

Ha pubblicato diversi webcomics sulla piattaforma Verticalismi.it, creando la saga di Viole(n)T Hill. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, comprese collaborazioni per Diabolik e L’Insonne, e ha preso parte alla saga fantascientifica Robotics (Shockdom).

Con Stefano Bosi Fioravanti ha creato il personaggio di Ernest Egg, divenuto un libro illustrato e un corto in stop motion (con Giobbe Covatta e Pino Insegno), finanziato con successo tramite due campagne di crowdfunding (una su Indiegogo e una su Eppela per il progetto cross-mediale Yenzeim).

Nel 2015 è stato selezionato come miglior sceneggiatore al Gran Guinigi per la storia corale Racconti Indiani di Passenger Press.

Ha pubblicato quasi trenta lavori tra Italia ed estero. Nel 2026 usciranno un libro illustrato per i tipi di Galileo Editore e una storia breve per l’antologia della Warden Comics negli USA, mentre sta già lavorando a ulteriori progetti.

Vive con tre donne e una gatta e, pertanto, ha sempre sistematicamente torto.

Umberto Giampà

Fumettista e Caricaturista nato a Reggio Calabria. L’arte nel suo complesso e lo stile fumettistico nello specifico lo accompagnano da sempre. Partecipa con diverse illustrazioni e piccole storie su varie riviste, fino alla prima pubblicazione nazionale avvenuta nel 2012 con il volume a fumetti “ROMA – la stirpe di Marte” (Axaleon/Lionscage Edizioni). Partecipa attivamente alle Conventions fumettistiche nazionali realizzando per 12 di esse i Manifesti ufficiali (“Komics Reggio Calabria 2014/2015”, “Nerd Fest” dal 2015 al 2019, “Etnacomics Day Zero 2022”, “Ninfee Games & Co..” dal 2023 al 2025, “Sicilia Game Expo” 2024, “MessinaCon 2025”, “Reggio Calabria Comics” 2024/2025); ha lavorato durante gli anni per le case editrici DieGo Publishing, Noise Press, Shockdom Edizioni, Bugs Comics, ZENESCOPE ENTERTAINMENT.

Le sue opere più recenti sono la miniserie di 5 albi “DOCTOR WILDER” per BLACKBOX COMICS (USA, 2021), il volume “MAGES Tome 7 – Soliman” per SOLEIL (Francia, 2021) tradotto in italiano da EDITORIALE COSMO nel 2022, il volume “TITANS Tome 3 – Ariane” per OXYMORE (Francia, 2025) e il volume “ORCS & GOBELINS Tome 28 – Thu’ul” (SOLEIL – Francia 2025) tradotto in italiano da EDITORIALE COSMO nel 2025, mentre di prossima pubblicazione c’è una nuova, lunga run di 10 numeri intitolata “DEVIL’S DOMINION” sempre per l’editore americano BLACKBOX COMICS (2024/2025/2026). Attualmente sta lavorando a nuovi volumi e run fumettistiche per gli editori SOLEIL (Francia) e BLACKBOX (Stati Uniti), che vedranno la luce a partire dal 2026. Gestisce negli anni diversi corsi di fumetto, caricatura e inchiostrazione per scuole, associazioni e privati, e lavora come Caricaturista per gli Eventi nella sua città, riscontrando un notevole apprezzamento per il mondo del fumetto e del disegno.

Pagina Ufficiale Facebook: Umberto Giampà Fumettista FAN PAGE (Link diretto: https://www.facebook.com/UmbertoGiampaFanPage )

Profilo Instagram: umberto_giampa_comics

E-mail: umbertogiampa@hotmail.it

Marcello Iozzoli

Colorista digitale, nato a Roma nel 1987, si laurea all’Accademia di Belle Arti di Roma e si iscrive alla Scuola Romana dei Fumetti. Ha collaborato tra le altre con Scarabeo Edizioni, Noise Press, Tunué, Sergio Bonelli Editore, Heavy Metal Magazine e Image Comics.