Chi siamo

Lo Spazio Bianco è un sito amatoriale di informazione e critica sul fumetto e dintorni. Il sito non persegue scopo di lucro. La presenza di banner pubblicitari (AdSense o terze parti) è a scopo di finanziamento per le spese vive del sito (hosting, plugin, servizi di terze parti).

L’indirizzo della nostra home page è https://www.lospaziobianco.it.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Lo Spazio Bianco non raccoglie direttamente alcun dato del visitatore a eccezione degli utenti registrati e delle informazioni rilasciate per commentare (vedi paragrafo successivo). Servizi di terze parti (AdSenze, Google Analytics) possono raccogliere dati per profilazione.

Commenti

Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam.

Una stringa anonimizzata creata a partire dal suo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: automattic.com/privacy/. Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.

Cookie

Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.

Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser.

Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.

Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno.

Iscrivendoti ci autorizzi a inviarti la nostra newsletter. Nessun’altro uso sarà fatto del tuo indirizzo email ed esso non sarà ceduta a terzi. Potrai disiscriverti in ogni momento cliccando sui link in fondo alle mail che ti manderemo.

Le tue informazioni saranno trasferite a Mailchimp per l’elaborazione. More info.

Coockie e dati raccolti da terze parti

Il sito e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni. Nello specifico i cookie, anche di profilazione, qui utilizzati provengono da terze parti quali Google +, Google AdSense, Youtube, Flickr, Facebook, Twitter, PayPal, Issuu, Kickstarter…

In merito a Google AdSense, i cookie sono utilizzati per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre AdSense fornisce informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che eseguono analisi dei dati web e ai social media nostri partner. Qui puoi verificare la politica per la privacy di Google AdSense.

Per quanto riguarda Google Analytics informiamo l’utente che questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics ricordando che i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo le sue linee guida. Su Lo Spazio Bianco i cookie di Analytics sono stati resi anonimi così da poterli considerare come coockie tecnici e non di profilazione. I dati raccolti vengono conservati per un massimo di 14 mesi.

Un utente può disattivare Google Analytics durante la navigazione utilizzando l’apposito componente aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e Safari.

PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc.; attraverso appositi pulstanti accettiamo donazioni tramite PayPal. Durante l’operazione alcuni dati possono essere richiesti da PayPal, incluse le informazioni necessarie per elaborare o supportare il pagamento. Per maggiori dettagli consultare la privacy policy di PayPal. Contenuto incorporato da altri siti web

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.

Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito web.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione.

Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati

Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.

Dove spediamo i tuoi dati

I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam.

Le tue informazioni di contatto

Per contattare il responsabile della privacy per Lo Spazio Bianco potete scrivere a ettore.gabrielli@lospaziobianco.it.

Altre informazioni

Bloccare i cookie

L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser.

Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le preferenze relative ai cookies.

Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”. Infine accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze relative ai cookies.

Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.

Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in questo modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari” sul menù di sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui Cookie.

Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire sulle loro impostazioni:

Servizi di Google

Facebook

Twitter