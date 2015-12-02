In questa pagina raccogliamo tutte le collaborazioni con riviste, manifestazioni, siti o trasmissioni che in questi anni abbiamo intrecciato.

ROMICS

Lo Spazio Bianco è media-partner del Romics dal 2022.

TREVISO COMIC BOOK FESTIVAL

Lo Spazio Bianco è media-partner del TCBF. Nel 2014 abbiamo realizzato uno spazio-rubrica con una serie video-interviste dal festival realizate da Giada Peterle. Lo Spazio Bianco è presente nella giuria dei Premi Boscarato.

SONO COSE SERIE

Sono Cose Serie è un podcast dedicato alla produzione seriale di fumetti, libri, giochi e serie tv. Ogni due settimane, Lo Spazio Bianco ha uno spazio all’interno della trasmissione per approfondire temi legati al fumetto e alla serialità.

ALMA POESIA

Alma Poesia è un blog che si occupa di poesia e delle contaminazioni che la poesia può avere con altri generi narrativi. Con loro abbiamo una collaborazione nello spazio dedicato all’incontro tra fumetto e poesia con articoli scritti appositamente.

Passate

LUCCA COMICS & GAMES

Lo Spazio Bianco è stato Streaming Partner dell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games. Potete vedere tutti i video prodotti su https://youtube.com/playlist?list=PLCpP8ojTpI2T_lWMH5br5c6dY9FQlkDO4

FUMETTI&POPCORN

Siamo media partner dell’edizone 2019/2020 di Fumetti&Popcorn, rassegna di fumetti a Pisa.

BILBOLBUL

Siamo stati media partner del BilBolBul di Bologna dal 2009 al 2016. Abbiamo gestito il blog ufficiale, che raccoglie interviste e approfondimenti prima del festival e video, foto e commenti dagli eventi.

NAPOLI COMICON

Per Napoli Comicon nel 2006 e nel 2007 abbiamo gestito la diretta on-line della manifestazione con contenuti esclusivi, interviste e cronaca dell’evento. Nel 2013 e nel 2014 abbiamo fatto parte della “giuria esterna” per il premio Micheluzzi dedicato ai web-comics. Nel 2016 e nel 2017 abbiamo confermato il ruolo di media partner e pre-seleziona i candidati al Micheluzzi per la sezione web-comics.

GOMMA FESTIVAL

Lo Spazio Bianco è stato media-partner per l’edizione 2017 del Gomma – Piccolo e gioioso festival d’illustrazione.

FUMO DI CHINA

Dal 2015 inizia la collaborazione continuativa con la storica rivista Fumo di china con uno spazio dedicato ad approfondimenti e interviste.

RADIO CUSANO

Tra il 2015 e il 2017 siamo stati ospiti di Radio Cusano durante la trasmissione “Giochi a Fumetti“. Parte dei podcast possono esser ascoltati qui.

SPINE Temporary Small Press Bookstore Media partner dello Spine Temporary Small Press Bookstore di Bari 2015/2016 che si occupa di promozione di editoria legata alle immagini, con una particolare attenzione alle piccole case editrici e alle auto-produzioni. Dal 6 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 abbiamo seguiato gli eventi del loro Temporary Store contribuendo con articoli e interviste sul sito e in locale con la presenza della nostra Angela Pansini e con delle apposite schede di presentazione dei libri in vendita.

SHERWOOD FESTIVAL

Nel 2013 nasce una collaborazione con lo Sherwood Festival, uno dei festival musicali e crossover tra i più importanti del nord Italia: incontri live dallo stage dello Sherwood Comix. Nel 2014 Giada Peterle conduce l’incontro “Il fumetto siamo noi” sul fumetto indipendente contemporaneo

NARNIA FUMETTO

Abbiamo fatto parte della giuria tecnica per la prima fase del premio Leoni di Narnia 2013 della manifestazione Narnia Fumetto.

ANTEPRIMA/PAN DISTRIBUZIONE

LoSpazioBianco.it ha curato per anni una rubrica mensile all’interno del la rivista Anteprima, organo informativo di PAN Distribuzione.

COMIC-SOON (2013 – 2016)

Nel 2013 è iniziata la nostra collaborazione con la rivista free-press Comic-Soon. Sulle pagine della rivista, distribuita durante le più imporanti fiere di settore, potete leggere i nostri articoli e interviste.

KALPORZ

Kalporz è una webzine di musica con cui abbiamo avuto una collaborazione di scambio articoli. Qui i loro contenuti ripubblicati da noi, mentre questi i nostri contenuti ospitati sul loro sito.

PREMIO LETTERAIO L’AVVELENATA

Siamo partner per il 2023 del Premio Letteraio L’Avvelenata per la categoria fumetto.