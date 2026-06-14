TASCHEN pubblica “Hal Foster’s Tarzan. The Complete Sunday Comics 1931-1937”

Tarzan, il re delle scimmie e dei fumetti d’avventura: Hal Foster trasformò un uomo in perizoma leopardato in un’icona delle domeniche mattina.

Nel 1928 l’illustratore Hal Foster accettò l’incarico di trasporre il romanzo di Edgar Rice Burroughs, Tarzan delle Scimmie, in un fumetto in bianco e nero in 60 puntate pubblicato sui quotidiani.

Inizialmente, nessun giornale americano accettò di pubblicare il fumetto che apparve quindi per la prima volta in Inghilterra, dove riscosse un grande successo. Quando la stampa statunitense mostrò finalmente interesse e richiese nuove puntate della serie, Foster non era più interessato al progetto.

Fu solo nel 1931, quando la Grande Depressione minacciava di ridurre la sua famiglia alla fame, che Foster decise di ridare vita al personaggio di Tarzan, il quale divenne il protagonista di un fumetto a colori e a tutta pagina pubblicato in uscita ogni domenica mattina. Foster era solito chiamare questo incarico poco remunerativo una “tazza di latte e cereali”.

Quella “tazza di latte e cereali” gli diede da vivere per i successivi sette anni. Infatti, Tarzan diventò il primo fumetto d’avventura e una delle strisce domenicali più amate d’America. Sebbene la stampa deplorasse la violenza (Burroughs era convinto che il successo di Tarzan fosse dovuto alla “debolezza umana per le situazioni cruente e raccapriccianti”) e la costante nudità dei protagonisti (le note dello scrittore imponevano “molta nudità femminile”), i lettori trovavano affascinanti le avventure di Tarzan con antichi egizi, criminali moderni, vichinghi, dinosauri, scimmie assassine e una serie di regine e principesse provocanti e affascinanti. A metà del 1937, Foster cedette la striscia a Burne Hogarth.

Hal Foster’s Tarzan. The Complete Sunday Comics 1931–1937

Copertina rigida, 34.4 x 44 cm, 5.19 kg, 392 pagine

ISBN 978-3-7544-0264-1

Edizione: Multilingue (Francese, Inglese, Tedesco)

200€

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Il Tarzan di Hal Foster raccoglie le ristampe dei quotidiani originali, mantenendo il colore e il processo di stampa a punti Ben Day caratteristico dei fumetti vintage. Il lettore viene catapultato indietro a quelle domeniche mattina, quando sdraiati a pancia in giù sul tappeto del salotto, con i fumetti sparpagliati tutt’intorno, ci si perdeva in un mondo di avventure esotiche, mentre la mamma in cucina preparava una bella tazza di latte caldo e cereali.

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L’editore e l’autore

Dian Hanson è redattrice capo e autrice per TASCHEN con cui ha pubblicato più di 50 libri. Oltre all’apprezzato Hal Foster’s Tarzan, tra le sue opere più recenti figurano ARNOLD, The Art of Pin-up, Masterpieces of Fantasy Art e The Fantastic Worlds of Frank Frazetta.

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