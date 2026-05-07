Anteprima di Kurt! (Sinnos Editrice)

Kurt, il criceto di Dea, viene investito da una bicicletta, rimanendo schiacciato. Mentre Dea spera che Kurt sia ancora vivo, il suo amico Sven è molto dubbioso…. La loro ricerca di risposte li conduce al cimitero, dove incontrano un uomo misterioso – anche lui di nome Kurt! – che racconta loro storie appassionanti sulla vita e la morte di vari animali…

Un incontro con uno zombie molto saggio che cambia le loro vite? Forse non esattamente: ma un incontro per riflettere, pensare e anche ironizzare sulla vita e sulla morte, con uno sguardo del tutto nuovo e privo di retorica, sicuramente sì.

Sinnos Editrice porta nelle librerie italiane, dall’8 maggio 2026, Kurt! (ma allora mica tutto è morto!), una nuova graphic novel della stessa coppia di autrice e autore della serie Mira (arrivata al quinto volume ed edita sempre da Sinnos), Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi.

Racconta la stessa Lemire:

Questo testo, che in originale si intitola A quanto pare Kurt non è morto del tutto nasce come testo teatrale. Prima di scriverlo, avevo fatto a mano due pupazzi, il redivivo Kurt e il criceto Kurt, usando ritagli di stoffa, gommapiuma, fil di ferro, crine di cavallo e un bel pizzico d’amore.

Certe idee prendono vita attraverso le parole, altre con i disegni, e altre ancora sotto forma di pupazzi.

Questo libro è iniziato proprio dal redivivo Kurt.

Volevo costruire un pupazzo che potesse ispirarmi un racconto, ma anziché decidere io, a parole, come doveva essere fatto, è stato il suo aspetto a indicarmi chi era.

Mentre lo fabbricavo, Kurt mi raccontava storie fantasiose di avventure in paesi lontani, e a poco a poco si è delineata anche la sua storia.

Il fumetto ha ricevuto la Menzione speciale BRAW 2025 nella categoria COMICS. Parte della motivazione della giuria:

Questo fumetto unico fa riflettere, mescolando sapientemente senso dell’umorismo e sincerità per indagare il concetto di morte insieme ai giovani lettori.

I disegni giocosi ma espressivi e i dialoghi arguti alleggeriscono i temi trattati, aggiungendo un pizzico di assurdità. Tutto questo amplifica l’approccio coinvolgente e riflessivo del libro, che incoraggia a parlare apertamente della perdita e del lutto.

Kurt! (ma allora mica tutto è morto!)

Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi

Tradizione dal danese di Claudia Valeria Letizia

Sinnos Editrice, 2026

64 pagine, brossurato, colori – 13,00 €

ISBN: 9788876096389

Anteprima di Kurt!