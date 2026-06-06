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“Terror jazz” di aLeX Agni

6 Giugno 2026
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Una vendetta a suon di jazz, un Verticalismo di aLeX Agni.
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Con Terror jazz mi lascio guidare dal formato verticale e dalle musiche di un mio amico per realizzare una classica storia di vendetta. Quando la pubblicammo sul sito, a corredo, si poteva anche sentire il brano come colonna sonora della lettura.

aLeX Agni

Il suono del sassofono e il rumore della città accompagnano questo Verticalismo ritrovato di aLeX Agni, un racconto pulp e dai toni horror, una vendetta a suon di musica jazz.

Terror jazz di aLeX Agni

Verticalismi terror jazz def

aLeX Agni

Alexagni

Dopo aver letto il suo primo  fumetto dell’Uomo ragno nel lontano 1994 cade vittima di una tremenda maledizione che gli impone di disegnare senza sosta altrimenti il suo Cervello potrebbe collassare come una supernova. Da quel momento non ha mai smesso: inizia con le autoproduzioni con il collettivo Masnada, poi pubblica con

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