Annunciate le candidature ai premi del Palmarès ufficiale del Comicon 2026

19 Marzo 2026
di
Sono state annunciate le candidature al Palmarès ufficiale del Comicon 2026 che si svolgerà a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio.
Comicon Napoli 2026 poster

Comunicato stampa

Sabato 2 maggio 2026, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare nell’ambito del ventiseiesima edizione della manifestazione napoletana, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON, composto da dieci categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

La Giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Gabriella Giandelli (Presidente), dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti.

Comicon

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

Migliore Serie italiana

  • Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)
  • Disperanza #1, Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)
  • Il mondo di Niger, Leila Marzocchi, in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 (Baldini + Castoldi)
  • Nonna’s Kitchen, Mirka Andolfo, in Manga Issho #3-4 (Star Comics)
  • Topolino e le vestigia di Z, Casty, in Topolino #3637/3639 (Panini Comics)

Migliore Sceneggiatura

Miglior Disegno

Migliore Opera Prima

  • Che tempo fa al tramonto, Ludovica Tedesco (Rider Comics)
  • Corpo a corpo, Giovanni Scarduelli (Terre di Mezzo Editore)
  • Lindy Hop dall’aldilà, Eva Daffara (Eris Edizioni)
  • Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli (Gallucci Balloon)
  • Una notte da rider, Arlen (Bao Publishing)

Nuove Strade – Migliore Autoproduzione

  • Gli animali religiosi – Volume 1, Martino Louis
  • La ballata di Pluis, Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)
  • Che hai fatto oggi?, AA.VV. (Wabbit Hunting Season)
  • Doomed #1, AA.VV. (Sputnik Press)
  • Effort, Marco Checchin (Blekbord)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico

  • Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay; trad.  Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE)
  • La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)
  • Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)
  • Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura; trad. Lorenzo Di Giuseppe (In Your Face Comix)
  • Silas Finn, Tiziano Sclavi, Francois Corteggiani e Giorgio Cavazzano (Renoir/Nona Arte)
  • Spaghetti, René Goscinny e Dino Attanasio; trad. Marco Cedric Farinelli (Renoir/Nona Arte)

Migliore Graphic Novel straniera

Migliore Serie straniera

  • Absolute Martian Manhunter #1-3, Deniz Camp e Javier Rodriguez; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)
  • Mujina into the deep #1-4, Inio Asano; trad. Manuela Capriati (Panini Comics) 
  • Il ragazzo meraviglia, Juni Ba; trad. Michele Innocenti (Panini Comics)
  • Rare Flavours, Ram V e Filipe Andrade; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)
  • La seconda vita di Sander – Libro Primo, Stepan Razorenov; trad. Salvatore Privitera (Hollow Press)
  • Veil #1-2, Kotteri!; trad. Dario Rotelli (J-Pop Manga)

Giovani Letture

  • Il bosco segreto, Kengo Kurimoto; trad. Alessandro Zontini (Editrice Il Castoro)
  • Il club del fumetto, Raina Telgemeier e Scott McCloud; trad. Laura Bortolozzi (Editrice Il Castoro)
  • Furiosa, Geoffroy Monde e Mathieu Burniat; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)
  • Gabotteo & Palloncino. La notte della nuvola vivente, Lorenzo Mò (Gallucci Balloon)
  • Nel paese degli Inuit, Alice Milani (Canicola Edizioni)
  • Il sogno della Cicala, Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino (Canicola Edizioni)

Migliore Traduzione – Sophie Castille Award

  • Gaza attraverso lo schermo, Mazen Kerbaj; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)
  • La leggenda di Luther Arkwright, Bryan Talbot; trad. Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis (Tunué)
  • La Luna e il Serpente: sussidiario di magia,  John Coulthart, Steve Moore, Kevin O’Neill e Alan Moore; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)
  • Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)
  • Mira #5: #ragazze&ragazzi #contro #adulti, Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi; trad. Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo (Sinnos Editrice)

Comitato di Selezione COMICON 2026

Il Comitato di Selezione è composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti, critici e librai, affiancati da due membri dello staff del festival, nella figura del Direttore artistico e di uno dei membri fondatori della manifestazione. Il Comitato di Selezione 2026 è costituito da:

  • Andrea Antonazzo (giornalista e redattore Fumettologica.it)
  • Federica Lippi (traduttrice e saggista)
  • David Padovani (redattore de Lo Spazio Bianco.it)
  • Gianluca De Angelis (giornalista Fumo di China, Fumettologica.it e CGTN)
  • Emilia Di Domenico (libraia, Feltrinelli Napoli)
  • Matteo Stefanelli (direttore artistico COMICON)

La selezione del solo Premio Nuove Strade Miglior Autoproduzione è affidata ad un gruppo di lavoro specifico, costituito da un membro dello staff del festival e da un rappresentante dell’ente partner Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona. Per il 2026 il gruppo di selezionatori è costituito da: Kevin Scauri, responsabile Small Press Area COMICON; Michele Ginevra, responsabile Centro Fumetto Andrea Pazienza.

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