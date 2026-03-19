Annunciate le candidature ai premi del Palmarès ufficiale del Comicon 2026

Comunicato stampa

Sabato 2 maggio 2026, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare nell’ambito del ventiseiesima edizione della manifestazione napoletana, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON, composto da dieci categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

La Giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Gabriella Giandelli (Presidente), dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti.

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

Migliore Serie italiana

Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)

Disperanza #1, Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)

Il mondo di Niger, Leila Marzocchi , in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 (Baldini + Castoldi)

, in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 Nonna’s Kitchen, Mirka Andolfo , in Manga Issho #3-4 (Star Comics)

, in Manga Issho #3-4 Topolino e le vestigia di Z, Casty, in Topolino #3637/3639 (Panini Comics)

Migliore Sceneggiatura

Miglior Disegno

Migliore Opera Prima

Che tempo fa al tramonto, Ludovica Tedesco (Rider Comics)

Corpo a corpo, Giovanni Scarduelli (Terre di Mezzo Editore)

Lindy Hop dall’aldilà, Eva Daffara (Eris Edizioni)

Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli (Gallucci Balloon)

Una notte da rider, Arlen (Bao Publishing)

Nuove Strade – Migliore Autoproduzione

Gli animali religiosi – Volume 1, Martino Louis

La ballata di Pluis, Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)

Che hai fatto oggi?, AA.VV. (Wabbit Hunting Season)

Doomed #1, AA.VV. (Sputnik Press)

Effort, Marco Checchin (Blekbord)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico

Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay ; trad. Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE)

; trad. La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha ; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)

e ; trad. Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki ; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)

; trad. Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura ; trad. Lorenzo Di Giuseppe (In Your Face Comix)

e ; trad. Silas Finn, Tiziano Sclavi, Francois Corteggiani e Giorgio Cavazzano (Renoir/Nona Arte)

e Spaghetti, René Goscinny e Dino Attanasio; trad. Marco Cedric Farinelli (Renoir/Nona Arte)

Migliore Graphic Novel straniera

Migliore Serie straniera

Absolute Martian Manhunter #1-3, Deniz Camp e Javier Rodriguez ; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

e ; trad. Mujina into the deep #1-4, Inio Asano ; trad. Manuela Capriati (Panini Comics)

; trad. Il ragazzo meraviglia, Juni Ba ; trad. Michele Innocenti (Panini Comics)

; trad. Rare Flavours, Ram V e Filipe Andrade ; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)

e ; trad. La seconda vita di Sander – Libro Primo, Stepan Razorenov ; trad. Salvatore Privitera (Hollow Press)

; trad. Veil #1-2, Kotteri!; trad. Dario Rotelli (J-Pop Manga)

Giovani Letture

Il bosco segreto, Kengo Kurimoto ; trad. A lessandro Zontini (Editrice Il Castoro)

; trad. A Il club del fumetto, Raina Telgemeier e Scott McCloud ; trad. L aura Bortolozzi (Editrice Il Castoro)

e ; trad. L Furiosa, Geoffroy Monde e Mathieu Burniat ; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

e ; trad. Gabotteo & Palloncino. La notte della nuvola vivente, Lorenzo Mò (Gallucci Balloon)

Nel paese degli Inuit, Alice Milani (Canicola Edizioni)

Il sogno della Cicala, Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino (Canicola Edizioni)

Migliore Traduzione – Sophie Castille Award

Gaza attraverso lo schermo, Mazen Kerbaj ; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)

; trad. La leggenda di Luther Arkwright, Bryan Talbot ; trad. Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis (Tunué)

; trad. La Luna e il Serpente: sussidiario di magia, John Coulthart, Steve Moore, Kevin O’Neill e Alan Moore ; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

e ; trad. Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim ; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)

; trad. Mira #5: #ragazze&ragazzi #contro #adulti, Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi; trad. Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo (Sinnos Editrice)

Comitato di Selezione COMICON 2026

Il Comitato di Selezione è composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti, critici e librai, affiancati da due membri dello staff del festival, nella figura del Direttore artistico e di uno dei membri fondatori della manifestazione. Il Comitato di Selezione 2026 è costituito da:

Andrea Antonazzo (giornalista e redattore Fumettologica.it)

(giornalista e redattore Fumettologica.it) Federica Lippi (traduttrice e saggista)

(traduttrice e saggista) David Padovani (redattore de Lo Spazio Bianco.it)

(redattore de Lo Spazio Bianco.it) Gianluca De Angelis (giornalista Fumo di China, Fumettologica.it e CGTN)

(giornalista Fumo di China, Fumettologica.it e CGTN) Emilia Di Domenico (libraia, Feltrinelli Napoli)

(libraia, Feltrinelli Napoli) Matteo Stefanelli (direttore artistico COMICON)

La selezione del solo Premio Nuove Strade Miglior Autoproduzione è affidata ad un gruppo di lavoro specifico, costituito da un membro dello staff del festival e da un rappresentante dell’ente partner Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona. Per il 2026 il gruppo di selezionatori è costituito da: Kevin Scauri, responsabile Small Press Area COMICON; Michele Ginevra, responsabile Centro Fumetto Andrea Pazienza.