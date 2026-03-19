Annunciate le candidature ai premi del Palmarès ufficiale del Comicon 2026

Comunicato stampa
Sabato 2 maggio 2026, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare nell’ambito del ventiseiesima edizione della manifestazione napoletana, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON, composto da dieci categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.
La Giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Gabriella Giandelli (Presidente), dall’attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall’attrice Caterina Guzzanti.
Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.
PREMI MICHELUZZI (opere italiane)
Migliore Fumetto
- Babbo dove sei?, Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni)
- Nel nido dei serpenti, Zerocalcare (Bao Publishing/Momo Edizioni)
- Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)
- Punica fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)
- Tapum, Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)
Migliore Serie italiana
- Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)
- Disperanza #1, Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)
- Il mondo di Niger, Leila Marzocchi, in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 (Baldini + Castoldi)
- Nonna’s Kitchen, Mirka Andolfo, in Manga Issho #3-4 (Star Comics)
- Topolino e le vestigia di Z, Casty, in Topolino #3637/3639 (Panini Comics)
Migliore Sceneggiatura
- C’era una volta l’est, Boban Pesov (Tunué)
- Eternity #7, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)
- Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)
- Pippo Holmes in: il gattino dei Bauskerville, Bruno Enna in Topolino #3642 (Panini Comics)
- Traditori di tutti, Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni)
Miglior Disegno
- Cattivik La novell’ grafik’, Spugna (Gigaciao)
- Il diavolo di Smiling Woods, Jacopo Starace (Bao Publishing)
- Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)
- Materia degenere #4, Criminaliza (Diabolo Edizioni)
- Punica Fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)
Migliore Opera Prima
- Che tempo fa al tramonto, Ludovica Tedesco (Rider Comics)
- Corpo a corpo, Giovanni Scarduelli (Terre di Mezzo Editore)
- Lindy Hop dall’aldilà, Eva Daffara (Eris Edizioni)
- Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli (Gallucci Balloon)
- Una notte da rider, Arlen (Bao Publishing)
Nuove Strade – Migliore Autoproduzione
- Gli animali religiosi – Volume 1, Martino Louis
- La ballata di Pluis, Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)
- Che hai fatto oggi?, AA.VV. (Wabbit Hunting Season)
- Doomed #1, AA.VV. (Sputnik Press)
- Effort, Marco Checchin (Blekbord)
PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)
Migliore edizione di un Classico
- Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay; trad. Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE)
- La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)
- Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)
- Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura; trad. Lorenzo Di Giuseppe (In Your Face Comix)
- Silas Finn, Tiziano Sclavi, Francois Corteggiani e Giorgio Cavazzano (Renoir/Nona Arte)
- Spaghetti, René Goscinny e Dino Attanasio; trad. Marco Cedric Farinelli (Renoir/Nona Arte)
Migliore Graphic Novel straniera
- Cannon, Lee Lai; trad. Alice Amico (Coconino Press)
- Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)
- Il nirvana è qui, Mikael Ross; trad. Federica Vanin (Bao Publishing)
- Il nuovo lavoro della signorina Lucky, Fumiko Takano; trad. Makiko Kawato e Paolo La Marca (Coconino Press – Doku)
- Ritorno a Tomioka, Laurent Galandon e Michaël Crouzat; trad. Isabella Donato (Renoir Comics)
- Signor civetta, David B; trad. Ilaria Conni (Sigaretten Edizioni)
Migliore Serie straniera
- Absolute Martian Manhunter #1-3, Deniz Camp e Javier Rodriguez; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)
- Mujina into the deep #1-4, Inio Asano; trad. Manuela Capriati (Panini Comics)
- Il ragazzo meraviglia, Juni Ba; trad. Michele Innocenti (Panini Comics)
- Rare Flavours, Ram V e Filipe Andrade; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)
- La seconda vita di Sander – Libro Primo, Stepan Razorenov; trad. Salvatore Privitera (Hollow Press)
- Veil #1-2, Kotteri!; trad. Dario Rotelli (J-Pop Manga)
Giovani Letture
- Il bosco segreto, Kengo Kurimoto; trad. Alessandro Zontini (Editrice Il Castoro)
- Il club del fumetto, Raina Telgemeier e Scott McCloud; trad. Laura Bortolozzi (Editrice Il Castoro)
- Furiosa, Geoffroy Monde e Mathieu Burniat; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)
- Gabotteo & Palloncino. La notte della nuvola vivente, Lorenzo Mò (Gallucci Balloon)
- Nel paese degli Inuit, Alice Milani (Canicola Edizioni)
- Il sogno della Cicala, Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino (Canicola Edizioni)
Migliore Traduzione – Sophie Castille Award
- Gaza attraverso lo schermo, Mazen Kerbaj; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)
- La leggenda di Luther Arkwright, Bryan Talbot; trad. Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis (Tunué)
- La Luna e il Serpente: sussidiario di magia, John Coulthart, Steve Moore, Kevin O’Neill e Alan Moore; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)
- Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)
- Mira #5: #ragazze&ragazzi #contro #adulti, Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi; trad. Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo (Sinnos Editrice)
Comitato di Selezione COMICON 2026
Il Comitato di Selezione è composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti, critici e librai, affiancati da due membri dello staff del festival, nella figura del Direttore artistico e di uno dei membri fondatori della manifestazione. Il Comitato di Selezione 2026 è costituito da:
- Andrea Antonazzo (giornalista e redattore Fumettologica.it)
- Federica Lippi (traduttrice e saggista)
- David Padovani (redattore de Lo Spazio Bianco.it)
- Gianluca De Angelis (giornalista Fumo di China, Fumettologica.it e CGTN)
- Emilia Di Domenico (libraia, Feltrinelli Napoli)
- Matteo Stefanelli (direttore artistico COMICON)
La selezione del solo Premio Nuove Strade Miglior Autoproduzione è affidata ad un gruppo di lavoro specifico, costituito da un membro dello staff del festival e da un rappresentante dell’ente partner Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ di Cremona. Per il 2026 il gruppo di selezionatori è costituito da: Kevin Scauri, responsabile Small Press Area COMICON; Michele Ginevra, responsabile Centro Fumetto Andrea Pazienza.