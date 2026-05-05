Anteprima: Wamu e le pelose avventure di Stanislaw Voderak di Wamu (Oblomov Edizioni)

WAMU E LE PELOSE AVVENTURE DI STANISLAW VODERAK

In un mondo futuro, Stanislaw Voderak, stuntman professionista, si imbatte nel fratello travestito (Vladimir) proprio prima di uno show. L’incontro va a finire a male parole.

In una realtà sempre a cavallo tra reale e mondo allucinato, l’incontro è la scintilla da cui si concatenano una serie di eventi che conducono Stanislaw di fronte alle “Porte del Samsara”. Il viaggio si trasforma in una sorta di seduta esoterica, un viaggio iniziatico, in cui Stanislaw ripercorre il suo passato e il travagliato rapporto con la famiglia. Grazie all’incontro con “il fumettista”, una sorta di sciamano, in pratica, Stanislaw scopre che questa possibilità gli è stata fornita dallo stesso fratello, con l’intenzione di risolvere i suoi traumi, perdonarlo ed infine riconciliarsi con lui. Entrare nelle porte del Samsara significa infatti affrontare tutto ciò che è accaduto e tutto ciò che sarebbe potuto accadere; il Samsara è lo spazio interiore e il fumetto è il mezzo per accedervi.

WAMU E LE PELOSE AVVENTURE DI STANISLAW VODERAK

OBLOMOV

Wamu

Pagine: 208

Confezione: brossura

Dimensione: 21,5×30

Colori

Uscita: 8 maggio

Collana: CRUMB

ISBN 9791281692336

Prezzo: 24 euro

Un romanzo di formazione, visionario, ironico e psichedelico che attesta Wamu, la cui identità è custodita gelosamente, come uno degli artefici della nuova scena. Le sue conferenze sono esilaranti, lui stesso si presenta mascherato, volto da rana bianca che indossa un elegante tight. Figura unica e incatalogabile, Wamu è certamente tra le personalità del fumetto del futuro. Leggere per credere.

ANTEPRIMA

Wamu

Wamu ha 33 anni ed è un verme venuto dallo spazio. La sua famiglia appartiene alla media borghesia degli stati confederati dei pianeti del Sud.

È venuto da così lontano per stabilire un contatto con un certo Stanislaw Voderak, cowboy-stuntman piuttosto interessante per la sua capacità di alienazione dal mondo reale. Quando morirà donerà il suo corpo all’Istituto etiope di musicologia, cosi che possa essere utilizzato per fabbricare fenomenali strumenti esoterici.