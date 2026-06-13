“Wiva: enter The Mistery” di Paul Izzo e Davide Marescotti

Wiva era un esperimento per cercare fondi e realizzare una storia completa, ma purtroppo non se ne fece niente. Francesco “Paul Izzo” Polizzo – Sceneggiatore

Uno spunto, un inizio di qualcosa che non ha proseguito: tra i Verticalismi si trovavano anche progetti pronti a prendere il volo ma che non hanno dato vita ad altri se non a un incipit, Paul Izzo e Davide L. Marescotti presentano questo primo e unico episodio di Wiva. Colori di Marco Pagnotta e lettering di E.T. Dollman.

Wiva: enter The Mistery di Paul Izzo e Davide L. Marescotti

Francesco “Paul Izzo” Polizzo

Appassionato di fumetti, cinema e animazione, Francesco Polizzo decide di coltivare la sua passione frequentando un corso di sceneggiatura con docenti importanti come Laura Scarpa, Antonio Serra, Gianfranco Manfredi e Francesco Artibani.

Ha pubblicato diversi webcomics sulla piattaforma Verticalismi.it, creando la saga di Viole(n)T Hill. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, comprese collaborazioni per Diabolik e L’Insonne, e ha preso parte alla saga fantascientifica Robotics (Shockdom).

Con Stefano Bosi Fioravanti ha creato il personaggio di Ernest Egg, divenuto un libro illustrato e un corto in stop motion (con Giobbe Covatta e Pino Insegno), finanziato con successo tramite due campagne di crowdfunding (una su Indiegogo e una su Eppela per il progetto cross-mediale Yenzeim).

Nel 2015 è stato selezionato come miglior sceneggiatore al Gran Guinigi per la storia corale Racconti Indiani di Passenger Press.

Ha pubblicato quasi trenta lavori tra Italia ed estero. Nel 2026 usciranno un libro illustrato per i tipi di Galileo Editore e una storia breve per l’antologia della Warden Comics negli USA, mentre sta già lavorando a ulteriori progetti.

Vive con tre donne e una gatta e, pertanto, ha sempre sistematicamente torto.

Davide L. Marescotti

Nasce ad ottobre del 1979 e seguendo la sua passione frequenta il Liceo Artistico e durante e dopo questo diversi corsi e scuole di fumetto (Humpty Dumpty, ColoriAmo, Scuola Chiavarese del Fumetto) prima di andare a bottega dal disegnatore Bonelli Giovanni Talami.

Negli anni collabora e lavora come illustratore per diverse Case Editrici italiane, tra cui:

Rizzoli New Media: per cui realizza alcune animazioni per l’avventura grafica “Dylan Dog Horror Luna Park” (1999)

Asterion Press: illustrazione interna sul “IV Reich” (2009) di “Sine Requie”

Edicolors: per cui realizza la copertina e le illustrazioni interne per“il Sogno di Naarom” (2009) diventando copertinista di testata per la Collana “Mondi Segreti” ed illustrando anche all’interno i volumi “Acqua”, “Aria” ed“Alice nel paese delle meraviglie”, (tutti nel 2010)oltre ad alcuni opuscoli didattici;

WildBoar: con illustrazioni per ”Alice in Steamland” (2010), “Il Bestiario di Eymerich” (2012), e la copertina di “i Giochi di Cthulhu” (2012);

Dreamlord Press: illustrando in toto l’edizione italiana del “FATE – Sistema Base” (2014) e di “FATE – Strumenti del Sistema” (2015), copertine incluse;

Uhrwerk Verlag: adotta la Copertina e le illustrazioni interne per l’edizione tedesca di “FATE – Core System” (2015);

Raven Distribution: con la copertina di “Casi irrisolti – Conti in Sospeso e Blackwater Creek” (2016) , illustrazioni interne su “Il Gran Grimorio dei Miti di Cthulhu” (2017), “Pulp Cthulhu” (2022), “Orrore sull’Orient Express” (2023) e per il “Six Bullets System -Spaghetti western” (2023) di cui realizza anche lo schermo, Illustra inoltre la tredicesima uscita del libro Game di “Lupo Solitario – I Signori della Pestilenza di Ruel” (2018) ed i Loghi di copertina ed interni per l’edizione italiana di giochi di ruolo della Onyx Path tra cui “Wraith – Presente: l’oblio”, “Changerling: il Sogno” e “La Mano Nera – una guida alla tal’mahe’ra”(2024);

Med Faktory e MVP riveste il ruolo di Editor Grafico per la serie a fumetti “The Darkwinged” (dal 2018) e realizza la seconda di copertina per “The Darkwinged – Bible 1”(2017), la copertina di “io sono Wild Ruby – a the Darkwinged atory” illustrazioni interne per “The Darkwinged VS The Dark World of Comics” (2021) ;

Rogue Planet Press: per cui ha realizzato illustrazioni interne per: “Steam Powered Dream Engines” (2018), “Fantastic Savannahs and Jungles” (2019), “Of Poets, Spies and Unearthliness – Otherwordly tales in the times of Shakespeare and Marlowe” (2022), “Dickensian Steamfantasy – A Very Different 1800s Urban Fantasy/Horror/Sci-fi Antology” (2023) e “Exomoons”(2024);

Barn Owl: illustrazioni interne per “Six Bullets System Framework” e “Storie della Frontiera” (2024);

MP Edizioni: illustrazioni interne per “Drukmahora- L’ultimo Branco” (2025);

Ha collaborato anche con realtà cinematografiche realizzando la locandina per il film The Mythos Murders dell’americana F.M. Sawyer Productions (2025).

Effettua altri lavori in ambito artistico arricchendo la sua esperienza con diversi stili e soggetti (immagini per tatuaggi, ritratti, murales, trompe d’oeil, sceneggiature per cortometraggi, copertine per band musicali, etc…)

Ha insegnato in alcuni corsi di fumetto in strutture municipali Genovesi (Municipio IX Levante), scuole pubbliche (Media Bernardo Strozzi, Elementari Giovanni Palli ed Aldo Fabrizi) e sia presso l’Ente Forma di Chiavari nella Scuola Chiavarese del Fumetto e Nuova Scuola Chiavarese del Fumetto in corsi di Disegno Base, Fumetto Professionale e Master.

Marco Pagnotta

Nato il 1° luglio 1981 a Perugia. Ha conseguito la laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia e nel 2009 ha ottenuto il diploma di laurea specialistica in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo con una tesi in Grafica. Insieme a Leonardo Colapietro, Valentina Marucci e Andrea Michelsanti ha fondato lo studio Mantis, realizzando progetti come “A Season in Hell” e “From the Shadow”.

Ha collaborato con Bookmaker Comics e Titanium Comics lavorando come colorista.