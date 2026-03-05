Anteprima “Chi ha sederato il formaggio del re?” (Sinnos Editrice)

Comunicato stampa

Il detective Fluffenberg – considerato più arguto di Sherlock Holmes – viene chiamato per indagare su un caso scottante: sua Maestà il re ha richiesto a palazzo il più delizioso cubo di cacio dolce del regno.

Ma durante il tragitto in treno, qualcuno si è seduto (come ha osato!) sul formaggio preferito del re. Per fortuna c’è un indizio: la forma del didietro del manigoldo. Fluffenberg, con il suo acume, interroga i sospetti, in cerca del colpevole… Riuscirà a risolvere il caso verso un finale da cacio party per tutti?

Sinnos Editrice porta nelle librerie italiane dalla Norvegia una graphic novel in cui si mescolano l’assurdo, l’irriverenza e il divertimento: e soprattutto, un caso di cronaca nera realmente accaduto (o quasi…). A firmarlo è Erlend Loe, uno dei più noti e spassosi autori norvegesi contemporanei (pubblicato in Italia da Iperborea) che qui si misura con il fumetto, aiutato dai disegni esilaranti e originalissimi dell’illustratore Kim Hiortøy.

Dal 13 al 15 aprile 2026 Erlend Loe sarà ospite per incontri su questo nuovo fumetto alla Bologna Children’s Book fair 2026 in cui la Norvegia sarà paese ospite: gli incontri saranno con le scuole nelle biblioteche bolognesi per il programma BOOM organizzato da Hamelin, ma anche in fiera nello spazio del Comics Corner, in panel dedicati agli autori norvegesi presenti.

Chi ha sederato il formaggio del re?

Erlend Loe, Kim Hiortøy

Traduzione dal norvegese di Giovanna Paterniti

48 pagine, cartonato, colori – 14,00 €

ISBN: 9788876096402

Disponibile dal 6 marzo 2026

Età di lettura dagli 8 anni

Anteprima di Chi ha sederato il formaggio del re?