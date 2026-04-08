Le novità Comicon Edizioni in libreria

Comunicato stampa

Comicon Edizioni porta in libreria in questo inizio di aprile 2026 due novità editoriali.

Dea

di Aude Picault

All’inizio Dio creò… il sesso!

Il mito della creazione nasconde molte storie, oltre alla versione ufficiale della Genesi (quella di Adamo ed Eva), c’è anche la versione di Lilith e Adamo. I primi due esseri umani vivevano felici nel giardino di Eden, finché l’uomo non volle sottomettere la donna. Lilith però, creata dalla stessa argilla di Adamo, si ribellò piantandolo in asso. Fu così che Dio, dopo aver condannato Lilith, decise di creare la docile Eva dalla costola di Adamo. E dunque… se Eva non fosse stata la prima donna? E se colei che l’ha preceduta fosse stata estromessa dai racconti perché incarnava la ribellione e allo stesso tempo la pura libertà sessuale? Riprendendo l’atto (sessuale) nella sua essenza, Aude Picault si riappropria di un racconto di miti e leggende, nel solco della tradizione dei fumetti erotici.

Traduzione di Boris Battaglia

152 pagine, brossurato, colori – 12,90 €

ISBN: 9791280107633

L’autrice

Nata nel 1979, Aude Picault si è laureata in comunicazione visiva presso Les Arts Déco di Parigi. Muove i suoi primi passi nel fumetto nel 2004, con l’autopubblicazione di Moi Je, seguita da una rapida successione di altri progetti: Papa (L’Association, 2006), Les mélo maniaks (Glénat, 2008), Transat (Delcourt, 2009), e Comtesse (Les Requins Marteaux, 2010) pubblicato in italia nella collana fumettizozzi di COMICON Edizioni, co-sceneggia con Fabrice Parme Famille Pirate(Dargaud, 2012), l’adattamento a fumetti della noto cartone animato (Pirati si nasce, in Italia). Continua la sua collaborazione con Dargaud negli anni a venire con Parenthèse Patagone (2015) e Idéal Standard (2017), una acclamata graphic novel che racconta la vita quotidiana di una trentenne, portando il lettore oltre i soliti cliché della vita amorosa. Segue nel 2017 L’Air de Rien. Nel 2019 torna a pubblicare per Les Requins Marteaux con il volume Déesse (pubblicato in italia nella collana fumettizozzi di COMICON Edizioni). Nel 2022, sempre per Dargaud, arriva Amalia. Il suo ultimo lavoro è Moi Je, Quarantaine per la collana Charivari.

Oleg

di Frederik Peeters

Vent’anni dopo Pillole blu, Frederik Peeters racconta di nuovo la sua storia, ma sostituisce “l’io” con il “lui” e, attraverso l’avatar di “Oleg”, sfuma i confini della rappresentazione evitando la trappola della banalità. In queste cronache, Oleg solleva con discrezione il velo sulla professione e sulla quotidianità di un fumettista, e così facendo mette in luce una serie di contraddizioni che infestano il nostro tempo: l’ultramodernità tecnologica e il pensiero reazionario, il culto della superficialità e la ricerca dell’autenticità, la sovrabbondanza e il disordine. Ma Oleg può anche essere letto semplicemente come una sincera dichiarazione d’amore dell’autore alle persone a lui più care — e come un promemoria, privo di sdolcinatezze, del fatto che è questa forza a permetterci di sublimare il banale e di resistere alle avversità.

Traduzione di Andrea Toscani e Vania Vitali

184 pagine, brossurato, bianco e nero – 22,00 €

ISBN: 9791280107596

L’autore

Nato nel 1974 a Ginevra, Frederik Peeters ha sviluppato un rapporto appassionato con il disegno fin da giovanissimo, grazie anche alla lettura (ripetuta!) dei fumetti di Hergé. Oggi è considerato uno degli autori più talentuosi e influenti della sua generazione. Ha pubblicato una vasta gamma di opere che vanno dall’autobiografia (Pillole blu, Oleg) alla fantascienza (Lupus, Aâma), dal giallo (RG) al western (L’odore dei ragazzi affamati), dal dramma (Pachiderma) all’“inclassificabile” (Saccage). Autore pluripremiato (Festival di Angoulême, Premio Töpffer), le sue opere sono oggi pubblicate in molti Paesi come Spagna, Brasile, Stati Uniti, Italia, Russia, Polonia, Germania e altri. Nel luglio 2021 è uscito Old, diretto da M. Night Shyamalan e basato sul fumetto Castello di sabbia di Peeters (su sceneggiatura di Pierre Oscar Lévy).