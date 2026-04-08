Come fare un uomo invisibile è un breve reportage sul tema dei senza tetto, nato dallo spunto di un paio di piccole situazioni capitate anni fa nella città di Torino, dall’esperienza del disegnatore delle tavole, Matteo Galasso – che ha lavorato per un periodo in un dormitorio – e dall’incontro con un’operatrice di una cooperativa che lavora con situazioni di disagio. Il lavoro sarebbe dovuto uscire su una rivista che non ha poi visto la luce. Lungi dal voler essere un approfondimento completo, l’intento di questo breve fumetto è quello di stimolare una riflessione. E magari di spingere a guardarsi intorno in maniera diversa, notando cose che spesso, magari inconsciamente, finiscono fuori dal nostro campo visivo. (Paolo Ferrara)
“Come fare un uomo invisibile” di Paolo Ferrara e Matteo Galasso
Un toccante reportage di Paolo Ferrata e Matteo Galasso sui senza tetto ambientato tra le strade di Torino.