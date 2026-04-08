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“Come fare un uomo invisibile” di Paolo Ferrara e Matteo Galasso

8 Aprile 2026
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Un toccante reportage di Paolo Ferrata e Matteo Galasso sui senza tetto ambientato tra le strade di Torino.
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Come fare un uomo invisibile è un breve reportage sul tema dei senza tetto, nato dallo spunto di un paio di piccole situazioni capitate anni fa nella città di Torino, dall’esperienza del disegnatore delle tavole, Matteo Galasso – che ha lavorato per un periodo in un dormitorio – e dall’incontro con un’operatrice di una cooperativa che lavora con situazioni di disagio. Il lavoro sarebbe dovuto uscire su una rivista che non ha poi visto la luce. Lungi dal voler essere un approfondimento completo, l’intento di questo breve fumetto è quello di stimolare una riflessione. E magari di spingere a guardarsi intorno in maniera diversa, notando cose che spesso, magari inconsciamente, finiscono fuori dal nostro campo visivo. (Paolo Ferrara)

Come fare un uomo invisibile

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Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

Matteo Galasso

Matteo Galasso

(Collaboratore esterno) Nato a Torino nel 1997, frequenta prima il liceo artistico e in seguito la Scuola Internazionale di Comics (il corso triennale di Fumetto, e quello annuale di Illustrazione Digitale) per migliorare la propria tecnica e ampliare i propri orizzonti in campo artistico, e successivamente insegna Fumetto e disegno base a bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Lavora come illustratore,grafico e fumettista per aziende, enti (come “Confcommercio Terziario Donna”) e privati, nel 2024 pubblica "Cartoline dal Nepal" come disegnatore per la rivista "Internazionale", mentre nel 2025 collabora con “Antifanzine” sul numero 16/B con "1312" storia breve da lui scritta e disegnata. A ottobre 2025 pubblica una storia di 2 pagine(in collaborazione con Paolo Ferrara) sulla rivista “Graffgo Magazine”.

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