Il terrore brilla di luce: Il diavolo di Smiling Woods

Dopo essere stata colpita, due anni prima, da una tragedia inspiegabile, ovvero la sparizione di 35 persone, la comunità mineraria di Emmanuel Parish si ritrova a rivivere lo stesso dramma in seguito alla misteriosa scomparsa di un ragazzo avvenuta in circostanze simili. L’indagine di alcuni adolescenti, supportati da un botanico e da un ispettore di polizia, porta a galla misteri e responsabilità legati a Marshall Campbell, proprietario della miniera, e della Fieldpharma.

Jacopo Starace continua il suo racconto del nostro presente, quello dello sfruttamento dell’ambiente e del lavoro, attraverso racconti di genere: se in Essere Montagna l’ambientazione era un micromondo fantascientifico, ne Il Diavolo di Smiling Woods si respirano le atmosfere dei racconti di Stephen King (Stand By Me su tutti), film di avventure adolescenziali degli anni ‘80 e serie tv più recenti (in particolare Stranger Things). Starace, partendo da un’idea di base attuale e intrigante, è bravo a costruire alcuni climax tensivi e un’atmosfera di sottile inquietudine, ma al tempo stesso non riesce a distaccarsi in maniera del tutto originale dai modelli di ispirazione iniziali, risultando in molti passaggi eccessivamente derivativo e troppo prevedibile.

Dal punto di vista artistico, lo storytelling è sempre chiaro, fluido e ben costruito, dimostrando tutta la consapevolezza dell’autore, e la colorazione e i disegni sono sempre puntuali nel definire l’azione e le ambientazioni. Anche in questo caso però alcune cose non funzionano, soprattutto dal punto di vista del design: se il mistero sotterraneo è ben rappresentato in tutta la sua orrorifica e (in)naturale presenza e i suoi effetti sugli esseri umani inaspettati e contrari ai clichè del caso (la luce diventa elemento del male), l’assenza dei nasi dei protagonisti, pur rendendo riconoscibile l’autore, crea un effetto troppo straniante che contrasta il carattere realistico e thriller della vicenda.

Abbiamo parlato di:

Il diavolo di Smiling Woods

Jacopo Starace

Bao Publishing, 2025

144 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791256211395