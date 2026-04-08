Man of Tomorrow: Adria Arjona tra attrici in lizza per ruolo Maxima

8 Aprile 2026
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L'attrice avrebbe partecipato a un provino per il film negli ultimi giorni.
Adriaarjona

Secondo quanto riportato in serata da Deadline, il regista James Gunn starebbe affinando la sua scelta per un altro ruolo chiave di Man of Tomorrow, e Adria Arjona sarebbe tra le attrici che hanno iniziato i provini la scorsa settimana, stando a diverse fonti citate dal sito.

DC Studios e Warner non hanno voluto commentare la notizia. Secondo Deadline, il ruolo sarebbe quello della regina guerriera Maxima, apparsa per la prima volta nel 1990 su Action Comics 645 e divenuta prima antagonista, poi alleata e potenziale interesse amoroso dell’uomo d’acciaio.

In serata, secondo Jeff Sneider, anche le attrici Marisa Abela e Ella Purnell sarebbero state testate per la parte. Il regista James Gunn, dal canto suo, ha con forza smentito le ricostruzioni e un coinvolgimento delle attrici citate.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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