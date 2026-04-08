Man of Tomorrow: Adria Arjona tra attrici in lizza per ruolo Maxima

Secondo quanto riportato in serata da Deadline, il regista James Gunn starebbe affinando la sua scelta per un altro ruolo chiave di Man of Tomorrow, e Adria Arjona sarebbe tra le attrici che hanno iniziato i provini la scorsa settimana, stando a diverse fonti citate dal sito.

DC Studios e Warner non hanno voluto commentare la notizia. Secondo Deadline, il ruolo sarebbe quello della regina guerriera Maxima, apparsa per la prima volta nel 1990 su Action Comics 645 e divenuta prima antagonista, poi alleata e potenziale interesse amoroso dell’uomo d’acciaio.

In serata, secondo Jeff Sneider, anche le attrici Marisa Abela e Ella Purnell sarebbero state testate per la parte. Il regista James Gunn, dal canto suo, ha con forza smentito le ricostruzioni e un coinvolgimento delle attrici citate.