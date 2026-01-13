Il sogno della cicala: tra presente e futuro

David è scomparso. Villa, sua sorella, è scappata di casa schiacciata dal peso di questa cosa e vagabonda per la cittadina costiera dove vive, passando il tempo con Julia e Mirko, i suoi unici amici e confidenti.

Da queste premesse si sviluppa Il sogno della cicala, opera di Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino, una sorta di fiaba esistenziale che racconta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, quel periodo indefinibile, problematico e di transizione che porta all’età adulta. Un fumetto che parla di assenza, di perdita personale e identità. Concetti che ruotano attorno al vuoto lasciato da David, figura misteriosa di cui ognuno sembra serbare un ricordo diverso, consegnandogli un ruolo di importanza differente, a seconda dell’individuo che glielo assegna.

Gli autori, facendo viaggiare i protagonisti tra due realtà che lentamente si fondono, quella quotidiana e una dimensione organica quanto onirica, danno vita a un delicato, enigmatico e poetico viaggio di formazione, dove non sembra esserci posto per gli adulti come nei Peanuts di Charles M. Schulz, lasciando libero il lettore di dare l’interpretazione che più si avvicina alla sua idea personale. In questo percorso i tre protagonisti, caratterizzati in maniera mirabile e credibile, seguono percorsi diversi, venendo a patti con il passato e il loro presente: alcuni decidono di accettare le scelte altrui e proseguire, come la cicala del titolo che completa la sua metamorfosi e infine vola via, mentre altri rimangono prigionieri del loro guscio, di quelle catene che non riescono a spezzare.

Di grande impatto le tavole di Sostegni, graziate da uno stile elegante e particolareggiato, arricchito da un tenue colore blu che avvolge ambienti e figure, capace di far confluire influenze orientali e occidentali in un tratto che riesce a dar vita a figure di grande spessore e a sfondi definiti in maniera spettacolare.

Un gran bel libro per giovani e adulti che segnala Canicola Edizioni come una delle case editrici più attente al fumetto autoriale, dando voce ad autori di grande qualità.

Abbiamo parlato di:

Il sogno della cicala

Dario Sostegni, Raffaele Sorrentino

Canicola, 2025

208 pagine, brossurato, bianco e blu – 20,00 €

ISBN: 9788899524852