Il dolore di Supergirl

Supergirl

Con la diffusione del nuovo trailer ufficiale di Supergirl, i DC Studios hanno iniziato la cavalcata finale verso il mese di giugno, quando la pellicola diretta da Craig Gillespie e interpretata da Milly Alcock arriverà nelle sale, portando avanti la struttura narrativa del neonato DC Universe di James Gunn e sancendo il ritorno della ragazza d’acciaio in un film standalone dopo ben 42 anni.

Il trailer conferma alcuni elementi che si erano intravisti già con il primo teaser, ovvero l’esistenza da solitaria, praticamente quasi da nomade, portata avanti da Kara Zor-El nello spazio assieme al fidato Krypto, suo unico amico. Quello che appare chiaro, anche nella scelta di mostrare sequenze riguardanti la distruzione di Krypton, è che la ragazza non ha metabolizzato la perdita del proprio pianeta e della propria famiglia, un dolore che sembra permearla fortemente. A differenza del cugino, che non ha ricordi di quella esperienza traumatica in quanto neonato, l’essersi salvata e vedere i propri cari non riuscire a sfuggire alla catastrofe del pianeta è un fattore dirimente con un peso non indifferente nelle azioni della giovane.

A questa sofferenza fa da barriera la presenza di Krypto, probabilmente perché unico ricordo vivente di una esistenza che non c’è più, oltre che unico appiglio affettivo di Kara, che assume un valore narrativo centrale per la pellicola. La ricerca della salvezza per il super-cane si lega quindi, indissolubilmente, a quella di Ruthie (Eve Ridley) per la vendetta, fattori che porteranno probabilmente a una evoluzione dei due personaggi e soprattutto della protagonista, forse restia a fare totalmente suo il nome di Supergirl.

Altro elemento da sottolineare è la presenza del Lobo interpretato da Jason Momoa, unico fattore estraneo rispetto al fumetto su cui è basato il film, il cui ruolo nel trailer è accentuato moltissimo rispetto al teaser diffuso a dicembre.

In contemporanea con il filmato i Dc Studios hanno lanciato, sul negozio ufficiale DC, shop.dc.com, una vasta collezione di articoli basati sulla pellicola che comprende linee dall’abbigliamento agli accessori. Tra i gadget più significativi vi è il cappellino ricamato con l’iconico scudo kryptoniano a forma di S, oltre a classiche t-shirt e la felpa Comfort Colors con la scritta “Home Is Where You Are”, scritta che si ispira a quello che sembra essere uno dei temi emotivi centrali del film.

Altri articoli della colezione sono un adesivo olografico con il logo al neon e una tazza con la scritta “Be Tough, Be Good”.

Inoltre Hip Pop, marchio britannico di bevande analcoliche per la salute intestinale, ha annunciato una collaborazione con i DC Studios che prevede la produzione di due lattine in edizione limitata, pensate per aiutare i fan a “liberare il loro potere interiore” in vista dell’uscita del film a giugno 2026.

Il prodotto di punta è Yellow Sun Lemonade, un nuovo gusto a base di vero succo di limone, senza zuccheri o dolcificanti aggiunti e ricco di fibre. Ad affiancarlo, una differente versione del gusto più venduto di Hip Pop, Frutti di Bosco e Ciliegie. Entrambe le lattine riportano il logo di Supergirl e sono disponibili da subito sul sito drinkhippop.com e TikTok Shop.

Il lancio si inserisce in un segmento del mercato delle bevande in rapida crescita. Le bevande funzionali rappresentano attualmente solo l’1% delle vendite di bibite analcoliche nel Regno Unito, ma contribuiscono al 10% della crescita totale della categoria, secondo i dati Nielsen. Hip Pop, che ha raddoppiato la sua crescita per il terzo anno consecutivo nel 2025, si posiziona saldamente al centro di questo trend.

Oltre queste iniziative promozionali, a cui presto se ne aggiungeranno molte altre, va segnalata anche la diffusione delle prime immagini dei pupazzetti della linea Funko, ispirati al lungometraggio.