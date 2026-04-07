Helen di Wyndhorn: la fantasia al potere

Helen Cole è una giovane che ha perso il padre, romanziere fantasy suicidatosi di recente. Il nonno decide allora di prenderla con sé, affidandola alle cure della istitutrice Lilith, ma presto la villa del signor Wyndhorn si rivela il punto di partenza per scenari e situazioni al limite della realtà.

Tom King compone di fatto un elogio della fantasia e del potere delle parole, immaginando che i libri di narrativa fantastica del padre di Helen non raccontavano storie inventate ma si sarebbero limitati ad essere una cronaca di episodi effettivamente accaduti, a dispetto degli elementi magici o dei mostri che li popolavano. La scelta di calare questo contesto dall’alto, senza svelarne natura e background, è solo apparentemente una mancanza e mira piuttosto a sfrondare il campo da spiegazioni che non servono all’obiettivo del fumetto, il quale vuole invece essere intrattenimento puro e sfrenato.

Come azzeccato contraltare a questo approccio si trovano i monologhi di Lilith, estremamente compassati nonostante gli eventi eccezionali di cui è testimone e che permettono a King di sfogare la propria verbosità e la sua passione per le didascalie di pensiero.

Lo sceneggiatore ritrova ai disegni Bilquis Evely, con la quale aveva già lavorato in Supergirl – La donna del domani: lo stile dell’artista brasiliana appare deliziosamente dettagliato, ricco di particolari soprattutto nell’aspetto dei personaggi. A beneficiarne è proprio la protagonista, caratterizzata da un profilo tagliente e da uno sguardo affilato e determinato.

La gabbia è libera, con diverse aperture a splash page e a quadruple, ma anche con pagine popolate da molte vignette di dimensioni diverse tra loro, composte in maniera sempre cangiante e propedeutica al ritmo narrativo.

I colori di Matheus Lopes impreziosiscono le tavole donando effetti visivi particolarmente immersivi, specialmente negli scenari più irreali, e virando su una palette più ombrosa per i passaggi all’interno della villa, contribuendo così in maniera fattiva all’ottimo risultato finale del fumetto.

Abbiamo parlato di:

Helen di Wyndhorn

Tom King, Bilquis Evely, Matheus Lopes

Traduzione di Leonardo Favia

BAO Publishing, 2025

176 pagine, cartonato, colori – 22,00 €

ISBN: 9791256211807