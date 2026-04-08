Kill Blue arriverà su Crunchyroll questa primavera

8 Aprile 2026
di
Credete che il mondo della criminalità sia difficile? Provate a tornare alle medie. La campanella sta per suonare!
Killblue

Parte della lineup della stagione primaverile, Kill Blue sarà disponibile in SVOD su Crunchyroll a partire dall’11 Aprile.

Basato sul manga di Tadatoshi Fujimaki (Kuroko’s Basket) serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, la storia segue un leggendario sicario trentanovenne che, in seguito ad una missione, ottiene una seconda occasione per vivere di nuovo la sua giovinezza. Il manga è pubblicato in inglese da VIZ. L’adattamento anime di KILL BLUE è prodotto dallo studio CUE.

Sinossi

Il leggendario sicario Juzo Ogami non ha mai fallito una missione. Ma dopo un incarico, viene punto da una misteriosa vespa e si risveglia nel corpo di un ragazzo di 13 anni! E a rendere le cose ancora più strane, un nuovo, bizzarro ordine: infiltrarsi in una scuola media. Adesso il sicario un tempo temuto deve destreggiarsi tra il caos della vita scolastica e il suo lavoro, mentre cerca un modo per tornare nel suo corpo adulto! 

Killblue2

©Tadatoshi Fujimaki/SHUEISHA, Kill Blue Production Committee.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

[pps_post_list_box layout=”pps_post_list_box_359341″]

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli