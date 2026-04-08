Kill Blue arriverà su Crunchyroll questa primavera

Parte della lineup della stagione primaverile, Kill Blue sarà disponibile in SVOD su Crunchyroll a partire dall’11 Aprile.
Basato sul manga di Tadatoshi Fujimaki (Kuroko’s Basket) serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, la storia segue un leggendario sicario trentanovenne che, in seguito ad una missione, ottiene una seconda occasione per vivere di nuovo la sua giovinezza. Il manga è pubblicato in inglese da VIZ. L’adattamento anime di KILL BLUE è prodotto dallo studio CUE.
Sinossi
Il leggendario sicario Juzo Ogami non ha mai fallito una missione. Ma dopo un incarico, viene punto da una misteriosa vespa e si risveglia nel corpo di un ragazzo di 13 anni! E a rendere le cose ancora più strane, un nuovo, bizzarro ordine: infiltrarsi in una scuola media. Adesso il sicario un tempo temuto deve destreggiarsi tra il caos della vita scolastica e il suo lavoro, mentre cerca un modo per tornare nel suo corpo adulto!
©Tadatoshi Fujimaki/SHUEISHA, Kill Blue Production Committee.