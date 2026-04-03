“Il Club degli ansiosi”, dove s’impara a trasformare l’ansia in alleata

L’ansia, ossia quel senso di agitazione e preoccupazione per le più svariate ragioni, è una presenza costante nell’esistenza delle persone. In molti casi essa aiuta nella vita di tutti i giorni per rimanere vigili e affrontare al meglio varie difficoltà, ma per molti individui rappresenta una maledizione. Si stima che circa il 28% degli italiani soffrano di problemi mentali (fonte Axa e Ipsos), con una prevalenza di disturbi legati all’ansia, a riprova di quanto la problematicità sia così diffusa. Chi soffre cronicamente di questo genere di disturbi vede la qualità della propria vita calare drasticamente, fino a bloccarsi totalmente nell’immobilismo totale.

Il Club degli ansiosi – Come gestire l’ansia per vivere meglio è un fumetto ideato dallo psichiatra francese Frédéric Fanget, esperto nel trattamento dei disturbi mentali legati all’ansia con un approccio cognitivo-comportamentale, sceneggiato da Catherine Meyer – qui alla loro prima collaborazione cui seguirà la bande dessinée La Confiance en soi – Comment croire en vous? del 2024 – e disegnato da Pauline Aubry (Les Mutants, Un si grand amour). Racconta con ironia e professionalità i mille volti che l’ansia può assumere e come essa condizioni le vite delle persone. Il libro, pubblicato in Italia da Edizioni Sonda, prende come esempi i casi di tre pazienti, ognuno con un disturbo diverso, e spiega bene cosa significhi vivere soffrendo di attacchi di panico o con un disturbo di ansia generalizzato (DAG) consigliando strategie per provare a gestire le situazioni di difficoltà.

Il dottor Fanget, che è il protagonista del fumetto, riesce a spiegare con grande facilità concetti complessi e a trasmettere una forte simpatia verso il lettore, grazie anche ai disegni molto semplici e caricaturali dei personaggi e delle situazioni illustrate. Le tavole realizzate da Aubry sono sempre cariche di comicità, mostrando momenti comuni nella vita dei tre pazienti ma che, a un occhio esterno, risultano divertenti e a tratti anche esagerati. Tutto ciò non minimizza né ridicolizza la condizione dei tre personaggi, ma riesce a far immedesimare il lettore intrattenendolo.

In coda al volume è presente una folta sezione di approfondimenti, in cui vengono spiegate le principali e più diffuse patologie legate all’ansia, le differenze tra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta e tante altre nozioni più tecniche. È presente anche un elenco di testi utili per approfondire e di siti e gruppi che sensibilizzano sul tema della cura mentale e creano rete tra i pazienti, accuratamente adattati alla realtà italiana.

Questa seconda parte del volume, seppur interessante e proposta in maniera semplice e diretta in linea con il resto dell’opera, potrebbe risultare troppo lunga e a tratti tediosa. Nella sezione si trovano piccole immagini che hanno il solo scopo di abbellire la pagina, mentre il testo è più un elenco di nozioni e definizioni, utile e interessante, ma che mal si amalgama con la parte a fumetti.

Nonostante questo piccolo appunto, Il Club degli ansiosi rimane un ottimo prodotto editoriale informativo sui disturbi d’ansia, che non solo riesce a fare divulgazione divertendo, ma regala anche qualche risposta e strategia per aiutare i lettori.

Abbiamo parlato di

Il Club degli ansiosi – Come gestire l’ansia per vivere meglio

Frédéric Fanget, Catherine Meyer, Pauline Aubry

Traduzione di Fabrizio Florian

Edizioni Sonda, 2026

128 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9788872242841