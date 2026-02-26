Letture in breve #52

La storia del fumetto giapponese è costellata da tappe ed eventi che ne hanno plasmato la forma e la sostanza. La rivoluzione degli shojo manga negli anni ‘70 fu uno dei principali punti di svolta della nona arte nipponica e proprio Keiko Takemiya fu una delle protagoniste del cambiamento. Il suo nome era Gilbert è una monografia scritta dall’autrice di manga epocali come Verso la Terra… e che racconta le prime fasi della sua carriera da fumettista e il processo che ha portato alla pubblicazione della sua opera più famosa in assoluto, Il poema del vento e degli alberi. Il libro esprime alla perfezione le enormi difficoltà che Takemiya e le altre autrici del periodo, riconosciute dalla stampa come membri del cosiddetto Gruppo dell’Anno 24, affrontarono nel ritagliarsi un posto nel mondo dei manga, dominato da storie scritte principalmente da mangaka uomini. La storia della sensei è la storia di donne che hanno avuto il coraggio di sfidare il sistema editoriale giapponese e spezzare le regole stringenti destinate alle bambine del periodo.

Domenico Rotella