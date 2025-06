Idol, assassini e diritti umani: Mujina into the deep

Come lascia intuire il titolo, Mujina into the deep, il nuovo manga di Inio Asano ha per protagonisti i mujina. In giapponese antico il termine indicava tassi, tanuki e volpi, nonché yokai ritrosi capaci di assumere sembianze umane. Nel fumetto la parola designa persone che hanno perso i diritti umani e vivono d’espedienti.

Con il procedere della narrazione il mangaka svela le informazioni necessarie per familiarizzare con i mujina, in particolare con le ragazze e i ragazzi percepiti dalla popolazione come influencer e idol. Secondo alcuni fan c’è addirittura un risvolto socio-politico dietro le loro azioni violente, forse però un indizio sulla vera natura di queste figure controverse viene da una doppia splash-page con raffigurati i volti quasi demoniaci di due mujina che si scontrano a mezz’aria.

Oltre agli individui eponimi, sono relativamente molte le persone senza diritti umani all’interno del racconto. Questo tema sembra veramente caro ad Asano che l’aveva già trattato in Tempest, racconto breve e potentissimo raccolto nel volume Short Stories edito da Panini Comics. In quella storia gli anziani erano visti dalla società giapponese come il male assoluto: privati dei diritti umani, dagli ottantacinque ai novanta anni devono stare in istituti specifici, scegliendo se sostenere un esame o il suicidio assistito. In Mujina into the deep il fumettista riprende lo spunto sugli anziani e lo espande, recuperando da altre sue opere vari capisaldi della sua narrazione come la rilevanza di giovani e giovanissimi, la depressione che serpeggia tra gli esseri umani di tutte le età, il tratto cartoonesco, esagerato e a volte caricaturale, l’alternanza tra spigolosità e rotondità e la presenza costante delle onomatopee.

Nonostante sia solo all’inizio, la nuova serie promette di inserirsi adeguatamente in una produzione già ricca di successi.

Mujina into the deep #1

Inio Asano

Traduzione di Manuela Capriati

Panini Comics, febbraio 2025

200 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 12,90 €

ISBN: 9791221901740