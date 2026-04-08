Le novità ReNoir Comics in libreria

8 Aprile 2026
di
Dall'8 aprile 2026 arrivano in libreria e fumetteria due nuovi volumi di ReNoir Comics.
ReNoir aprile26 thumb

Comunicato stampa

ReNoir Comics dall’8 aprile 2026 porta in libreria due novità editoriali.

ANIMA PERDUTA COVER lq

Anima perduta
di Grégory Panaccione
Si sveglia, perso in un mondo ostile e sconosciuto. Non ricorda nulla. Chi è? Da dove viene? Sa solo di essere terrorizzato. Il braccialetto che porta al polso sinistro potrebbe forse essere un collegamento con il suo passato, ma non gli riporta alla mente alcun ricordo. Dopo una prima notte insonne e a stomaco vuoto, non ha altra scelta che tentare l’avventura.
Arriva in Italia una delle opere che ha consacrato Grégory Panaccione come uno dei migliori esponenti del fumetto muto.
240 pagine, brossurato, colori – 18,90 €
ISBN: 9788865673263

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Malabrocca COVER nuova

Malabrocca – Un uomo solo… al fondo (nuova edizione)
di Roberto Lauciello
Torna in una nuova edizione con materiali inediti la biografia a fumetti di Luigi Malabrocca, il ciclista che gareggiava… per arrivare ultimo.
Coevo di Coppi e Bartali, il Luisìn si rese conto di non poter competere per il podio. Quando scoprì che agli ultimi arrivati delle tappe del Giro d’Italia erano destinati premi di consolazione iniziò a ingegnarsi per perdere ogni gara: fingeva forature, si nascondeva fuori dal percorso… Fu così che nacque la leggenda della Maglia Nera del ciclismo italiano. Finché non comparve in scena un ciclista brocco per davvero…
112 pagine, brossurato, colori – 14,90 €
ISBN: 9788865673256

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