Anteprima fumetto: “Nel paese degli Inuit” di Alice Milani (Canicola Edizioni)

Alice Milani, Nel paese degli Inuit. L’emozionante avventura di una bambina di città tra igloo, famiglie di pescatori e grandi prove di crescita da affrontare. Una storia di inclusione, dove attorno a un falò e a una zuppa di pesce vincono lo spirito di adattamento e la saggezza dell’infanzia.

Alice Milani – tra le migliori interpreti del fumetto biografico in Italia – ci regala il suo primo libro dedicato all’infanzia, un’opera godibile per lettrici e lettori di tutte le età, che prosegue la verve umoristica esplosa nel suo recente volume Sofia Kovalevskaja per Coconino Press.

Alice Milani, Nel paese degli Inuit

64 pp a colori, 17×24

Isbn: 9788899524807

17 euro

Marzo 2025

ACQUISTA

Elena e sua madre raggiungono insieme un villaggio Inuit. La madre, donna in carriera prepotente e altezzosa, deve girare un documentario sulla popolazione locale e non smette mai di lamentarsi. La bambina fatica ad abituarsi al freddo estremo e alle zuppe di pesce, le manca casa e non riesce a capire l’atteggiamento degli abitanti locali: non si arrabbiano mai e sono sempre gentili. Giorno dopo giorno però, aiutata dai bambini del villaggio, Elena imparerà un nuovo stile di vita, dove fare il fuoco e pescare nel ghiaccio rappresentano piccoli passi verso un dialogo culturale multietnico più ampio. Un imprevisto però metterà alla prova il rapporto tra madre e figlia, e perfino la loro sopravvivenza.

Un racconto di inclusione toccante e originale, dove le parole degli adulti fanno da sfondo allo spirito di solidarietà e alla vivacità dell’infanzia, vera protagonista di questa storia.

In occasione di BOOM! Crescere nei libri, presso la galleria Adiacenze al libro viene dedicata una mostra di originali con intervento site specific dell’autrice e, per il momento inaugurale, reading dell’attrice Rossella Dassu di Ca’ Rossa associazione culturale.

Appuntamenti in occasione di Bologna Children’s Book Fair e BOOM! Crescere nei libri:

Sabato 29 marzo h 10.30 // Biblioteca di Borgo Panigale

Laboratorio per bambine e bambini

Sabato 29 marzo h 17 // Le Serre dei Giardini Margherita

Laboratorio per bambine e bambini (8-11 anni)

Lunedì 31 marzo h 18 // Adiacenze

Inaugurazione della mostra e chiacchiera con l’autrice + reading performance di Rossella Dassu

Da martedì 1 aprile a mercoledì 16 aprile // Adiacenze

Mostra di originali.

Orari: da martedì a sabato h 16-20

Martedì 1 aprile h 10.30 // Biblioteca Casa di Khaoula.

Laboratorio riservato a una classe di scuola primaria.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Adiacenze, Associazione culturale Ca’ Rossa, Biblioteca di Borgo Panigale, Biblioteca Casa di Khaoula | Settore Biblioteche e Welfare culturale, Kilowatt, Le Serre dei Giardini Margherita, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

ANTEPRIMA

L’AUTRICE

Alice Milani (Pisa, 1986) è tra le maggiori interpreti del fumetto biografico in Italia e i suoi volumi sono tradotti regolarmente in Europa, negli Stati Uniti e in Corea. Ha pubblicato per Beccogiallo i volumi: Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui (2015) e Marie Curie (2017) e ha realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi il volume Tumulto (Eris, 2016). Nel 2019 Feltrinelli pubblica il suo Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani. Il suo ultimo fumetto è la biografia di Sofia Kovalevskaja, vita e rivoluzioni di una matematica geniale (Coconino Press, 2023) un libro straordinario per originalità del trattamento e godibilità della lettura. Ha collaborato inoltre con riviste ed editori come Linus, Artribune, La Revue, Comics & Science, ERCcomics e Feltrinelli.

Canicola bambini è un progetto che prevede attività pedagogiche e divulgative sul fumetto per bambini e adulti, libri a fumetti, mostre di autori, esposizioni e quaderni frutto dei laboratori.

Canicola associazione culturale è nata a Bologna nel 2004. Attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, promozione di giovani autori, esposizioni, workshop, si occupa di fumetto contemporaneo e disegno. La produzione si concentra su una rivista a progetto e libri di autori italiani a cui si affianca la traduzione di autori inediti in Italia. Canicola fa rete culturale con altre realtà estere affini, festival, gallerie d’arte, musei, istituzioni culturali e ha ricevuto per la sua attività diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.