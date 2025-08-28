Il nuovo lavoro della signorina Lucky: un manga tra commedia e giallo.

Il nuovo lavoro della signorina Lucky, una frizzante commedia gialla dal sapore del cinema hollywoodiano anni ‘50 riletto in chiave nipponica da Fumiko Takano.
Paolo Ferrara
Signorina luckyNormalmente impegnata in opere brevi, Fumiko Takano, considerata tra gli esponenti di spicco della “new wave” di mangaka degli anni ‘70 – ‘80, realizza il suo lavoro più lungo con Il nuovo lavoro della signorina Lucky, serializzato su rivista tra il 1986 – 1987, portato ora in Italia da Coconino Press.

La storia di Lucky, sciocca e stralunata cameriera che si ritrova commessa nel centro commerciale dei suoi sogni e diventa una sorta di agente in incognito, mescola tra loro diverse caratteristiche e ispirazioni. Il manga è infatti una commedia leggera dai tocchi di spy story che si ispira ai racconti del duo Tommy e Tuppence di Agatha Christie.
La vicenda è ambientata negli anni ‘50 e tutto concorre per calarci in quell’ambientazione, sia dal punto di vista estetico che delle atmosfere, con una leggerezza e un tocco naif sia nel segno che nel racconto e nei personaggi. La stessa Lucky sembra una rilettura di Audrey Hepburn il cui mix di ingenuità ed entusiasmo è esasperato nelle tipiche iperboli nipponiche, tra faccine buffe e azioni esagerate.

Il tratto morbido e semplice dell’autrice, unito a una gabbia variabile e molto dinamica, costruisce un ritmo sostenuto in perfetto equilibrio tra le componenti di commedia e gli elementi gialli, con scelte registiche che evocano movimenti di macchina, zoom e persino grandangoli, come se assistessimo a un vero film su carta.
C’è un tocco quasi fluido nei disegni di Takano, che riesce a coniugare compiutamente leggerezza ed eleganza, con una cura di dettagli, ambienti e recitazione dei personaggi con pochissimi segni e un tratto pulito quasi da ligne claire che demanda la finalizzazione e il clima psicologico a un uso massiccio e consapevole dei retini.

Il nuovo lavoro della signorina Lucky è un volume gradevole e leggero, adatto per una lista di letture per questa calda estate.

Abbiamo parlato di:
Il nuovo lavoro della signorina Lucky
Fumiko Takano
Traduzione di Mamiko Kawato, Paolo La Marca
Coconino 2025
262 pagine, brossurato, bianco e nero – 15,90 €
ISBN: 9788876187490

