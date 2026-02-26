Anteprima “Rebetissa” (Coconino Press)

Nella Grecia del 1936, il generale Metaxas prese a perseguitare i canti che utilizzavano scale orientali, le rebetika, ritenute sovversive. La polizia saccheggiò i caffè, distrusse gli strumenti e ruppe le dita ai musicisti che continuavano a suonare questa musica.

Ora i rebetikos, i musicisti e le cantanti Beba e Marika, così come

Katina, la proprietaria del locale dove l’orchestra suona, devono

scegliere: abbandonare la propria arte nomade e ribelle o lottare

fino alla fine.

David Prudhomme in Rebetissa (L’antidoto) – disponibile per Coconino Press a partire dal 27 febbraio 2026 – torna a condurci per le vie di Atene, teatro

del precedente Rebetiko (La mala erba), tra i più amati romanzi grafici degli anni 2000, che l’editore per l’occasione pubblica in una nuova edizione.

Stavolta il suo sguardo si concentra sulle donne, le loro voci, i loro amori e le loro battaglie per vivere in un mondo maschile e violento.

Rebetissa (L’antidoto)

David Prudhomme

Traduzione di Emanuell Caillat

Coconino Press, 2026

112 pagine, cartonato, colore – 23,00 €

ISBN: 9788876188534

Rebetiko (La mala erba)

David Prudhomme

Traduzione di Donatella Pennisi Guibert

Coconino Press, 2026

104 pagine, cartonato, colore – 23,00 €

ISBN: 9788876188541

David Prudhomme

David Prudhomme (Tours, 1969) esordisce nel 1992 con la serie Ninon secrète, scritta da Patrick Cothias, che prosegue fino al 2004. Nel 2003 realizza con Etienne Davodeau l’adattamento del romanzo di Georges Brassens, La Tour des miracles. Oltre a Rebetiko e Rebetissa, tra i suoi libri ricordiamo Le mairie en plastique (con Pascal Rabaté), la curatela del volume collettivo Rupestres!, sull’arte preistorica, La Traversata del Louvre, per cui riceve il Prix International de la ville de Genève, e l’autobiografico Du bruit dans le ciel.

Anteprima di Rebetissa (L’antidoto)