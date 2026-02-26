Anteprima “Rebetissa” (Coconino Press)

Nella Grecia del 1936, il generale Metaxas prese a perseguitare i canti che utilizzavano scale orientali, le rebetika, ritenute sovversive. La polizia saccheggiò i caffè, distrusse gli strumenti e ruppe le dita ai musicisti che continuavano a suonare questa musica.
Ora i rebetikos, i musicisti e le cantanti Beba e Marika, così come
Katina, la proprietaria del locale dove l’orchestra suona, devono
scegliere: abbandonare la propria arte nomade e ribelle o lottare
fino alla fine.
David Prudhomme in Rebetissa (L’antidoto) – disponibile per Coconino Press a partire dal 27 febbraio 2026 – torna a condurci per le vie di Atene, teatro
del precedente Rebetiko (La mala erba), tra i più amati romanzi grafici degli anni 2000, che l’editore per l’occasione pubblica in una nuova edizione.
Stavolta il suo sguardo si concentra sulle donne, le loro voci, i loro amori e le loro battaglie per vivere in un mondo maschile e violento.
Rebetissa (L’antidoto)
David Prudhomme
Traduzione di Emanuell Caillat
Coconino Press, 2026
112 pagine, cartonato, colore – 23,00 €
ISBN: 9788876188534
Rebetiko (La mala erba)
David Prudhomme
Traduzione di Donatella Pennisi Guibert
Coconino Press, 2026
104 pagine, cartonato, colore – 23,00 €
ISBN: 9788876188541
David Prudhomme
David Prudhomme (Tours, 1969) esordisce nel 1992 con la serie Ninon secrète, scritta da Patrick Cothias, che prosegue fino al 2004. Nel 2003 realizza con Etienne Davodeau l’adattamento del romanzo di Georges Brassens, La Tour des miracles. Oltre a Rebetiko e Rebetissa, tra i suoi libri ricordiamo Le mairie en plastique (con Pascal Rabaté), la curatela del volume collettivo Rupestres!, sull’arte preistorica, La Traversata del Louvre, per cui riceve il Prix International de la ville de Genève, e l’autobiografico Du bruit dans le ciel.