Anteprima Silas Finn vol. 2 (Nona Arte)

Presentato in anteprima all’edizione 2026 di Milano Book Pride e disponibile in libreria dal 1° aprile 2026, ReNoir Comics pubblica sotto la propria etichetta Nona Arte il secondo e conclusivo volume della serie “perduta” di Giorgio Cavazzano, Silas Finn, con gli episodi scritti da François Corteggiani.

Creata da Tiziano Sclavi – i cui episodi sempre disegnati dal cocreatore Cavazzano sono stati raccolti nel primo volume uscito nel 2025 – la serie è un western atipico pensato per il mercato fumettistico tedesco e francese.

Silas Finn è un giornalista, inviato nel Far West a scrivere reportage per i lettori bostoniani del suo giornale. Lì incontra i miti della Frontiera, è testimone di eventi storici e accompagna i partecipanti di una folle caccia al tesoro in storie piene di umorismo che omaggiano i topoi classici del genere.

In questo secondo volume, aperto da una prefazione di Alberto Brambilla – curatore dell’opera assieme ad Andrea Rivi – che contestualizza le storie, Sclavi passa il testimone della scrittura delle storie al francese Corteggiani, che scrive i dieci episodi raccolti apparsi originariamente sulla rivista Zack tra il 1979 e il 1980.

Silas Finn vol. 2

François Corteggiani, Giorgio Cavazzano

Traduzione di Marco Cedric Farinelli

104 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9791282239

Anteprima di Silas Finn vol. 2

Episodio Wyatt Earp