“Nowhere fast – Episodio 4” di Manuela Santoni

Nowhere Fast – dieci anni dopo



Per questo oggi sento il desiderio di continuare o riscrivere Nowhere Fast alla luce del presente. Perché dieci anni dopo, la società italiana continua a produrre giovani, e ormai anche meno giovani, intrappolati in una precarietà che rende impossibile costruirsi un futuro. Era questo che denunciavo allora, ed è ancora questo che mi interroga oggi.



Noi millennial siamo dei “vecchi senza esperienza”, come cantano gli Zen Circus. Rileggendo questi quattro episodi mi rendo conto che, a vent’anni, stavo male, ma avevo ancora una leggerezza di fondo. Oggi quella leggerezza si è quasi completamente dissolta.



Eppure, insieme alla malinconia, sento anche fiducia. In dieci anni non sono solo invecchiata: sono cresciuta, soprattutto professionalmente. Molti amici hanno cambiato vita, alcuni sono riusciti a stabilizzarsi, altri se ne sono andati dall’Italia. Io mi sento ancora in bilico, ed è forse per questo che questo fumetto mi è ancora così vicino.



Nowhere Fast non appartiene solo al mio passato. Continua a parlarmi, perché parla di una condizione che, pur trasformandosi, non ha mai smesso di esistere.



Manuela Santoni