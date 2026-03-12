Letture in breve #53

Sally vive in un mondo devastato da un cataclisma, tra macerie, sopravvissuti, banditi, cannibali e gamberi mutanti, imbarcandosi in un viaggio per recuperare una tecnologia in grado di far ripartire la civiltà. Miniserie pubblicata dalla Titan Comics e inedita in Italia, Sally of the Wasteland è una lettura disimpegnata e divertente, caratterizzata da un’identità ben precisa, derivativa quanto beffarda di generi come il post-apocalittico e il pulp/bad girls. Una proposta narrativamente frizzante, con una storia in movimento e in equilibrio tra avventura survival, splatter e comico-grottesco grazie a testi briosi e caratterizzazioni dei personaggi ironiche e non scontate, a cominciare dalla protagonista: una ragazza sicura di sé e anticonformista, mossa più dalla lussuria che dal buon senso e dal desiderio adolescenziale di proteggere Tommy, l’oggetto dei suoi desideri.

I disegni di Tazio Bettin sono interessanti, con tavole spettacolari composte da scenografie molto curate e creature dal design ricercato e ben definito.

Paolo Pugliese