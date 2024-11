IoRestoACasa #RestiamoACasa: fumetti gratuiti online

Con i provvedimenti del Governo per fronteggiare l’epidemia del Coronavirus (COVID-19) siamo tutti chiamati a ridurre al minimo le uscite e le interazioni pubbliche. In molti si stanno adoperando per fornire servizi ed eventi fruibili online, non ultimo il fumetto. In questo articolo in continua evoluzione vogliamo fare il punto delle proposte mano a mano che usciranno fuori. Se volete comunicarcene di nuove, scrivete a redazione@lospaziobianco.it.

NOTA BENE: terminata la fase 1 dell’emergenza, l’articolo non è stato più aggiornato. Alcuni dei link segnalati potrebbero essere ancora attivi, altri non più. La redazione non ha responsabilità per queste variazioni. Ci auguriamo di avervi aiutato grazie alle nostre segnalazioni a passare in maniera più serena i giorni dell’isolamento forzato.

Coconino Press Coconino Press ha annunciato la sua #QuarantenaAFumetti. Per essere aggiornati sui titoli a disposizione, seguite la loro pagina Facebook. Qui il post originale: https://www.facebook.com/coconino.press.9/posts/2636803923106196. Inoltre su https://issuu.com/coconinopress sono disponibili uno al giorno gli albi del progetto Fumetti nei Musei, mentre la domenica ne vengono messi sei tutti insieme.

Qui sotto l’elenco dei fumetti messi a disposizione a rotazione: 12 Marzo – Cheese ( Zuzu )

13 Marzo – Super Relax del Dottor Pira

14 Marzo – Il tramonto del Seabreeze di Vitt Moretta

16 Marzo – LMVDM di Gipi

17 Marzo – SNIFF di Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico

18 Marzo – Dove non sei tu di Lorenzo Ghetti

20 Marzo – Luna del mattino di Francesco Cattani

23 Marzo – Gli Arcanoidi di Maicol & Mirco

25 Marzo – Coltrane di Paolo Parisi

27 Marzo – Le chat noir di Marco Galli

30 Marzo – Fortezza Pterodattilo di Ratigher

01 Aprile – Charles di Alessando Tota

06 Aprile – Pacco di Andrea Pazienza

07 Aprile – Sposalizio di Guido Buzzelli

08 Aprile – La Terra è caduta di Filippo Scòzzari

09 Aprile – Casanova di Altan

10 Aprile – Snake Agent di Stefano Tamburini

11 Aprile – I giorni della merla di Manuele Fior

13 Aprile – St. Owl’s bay di Simon Hanselmann

14 Aprile – La collinetta erbosa di Nick Drnaso

14 Aprile – Rates of exchange di David Mazzucchelli

15 Aprile – SexCoven di Jillian Tamaki

17 Aprile – Green Eyeliner di Daniel Clowes

18 Aprile – 11 ottobre 2005 di David B.

Il Morto (Menhir Edizioni) Il Morto nasce dall’idea di riproporre quel fumetto nero in formato pocket che tanta fortuna ha avuto con Diabolik, Kriminal ed emuli. È possibile far richiesta dei primi due albi in formato pdf, e nei prossimi giorni verranno messi a disposizione anche gli albi 4 (dal 30 aprile) e 5 (dal 14 maggio). Basta seguire le istruzioni a questo indirizzo: http://comiccitta.blogspot.com/2020/03/anche-il-morto-sta-casa.html (qui la nostra recensione)

Diabolik Astorina , dopo aver messo scaricabile online L’uomo che non sapeva ridere, unica parodia autorizzata del Re de Crimine edita dalla casa editrice su testi di Tito Faraci e disegni di Silvia Ziche, ha ampliato l’offerta iniziando a inserire altre storie che saranno disponibili nei prossimi giorni e fino al 10 aprile. Trovate tutte le informazioni e i link qui: https://www.diabolik.it/non-solo-fumetti_scheda.php?ID=133 Le storie attualmemte disponibili sul canale Issuu dell’editore sono: Diabolik, chi sei? (Diabolik serie regolare n.5/1968)

(Diabolik serie regolare n.5/1968) Ricordo d’Altea (Diabolik serie regolare n.17/1971)

(Diabolik serie regolare n.17/1971) Bersaglio: Diabolik (Diabolik serie regolare n.3/1993)

(Diabolik serie regolare n.3/1993) Notte Magica (Diabolik serie regolare n.2/2001)

(Diabolik serie regolare n.2/2001) Le tre ninfe (Diabolik serie regolare n.6/2002)

(Diabolik serie regolare n.6/2002) Il ritorno di Sibilla (Diabolik serie regolare n.12/2008)

(Diabolik serie regolare n.12/2008) A prima vista (albetto in tiratura limitata per Moncalieri Comics 2009)

(albetto in tiratura limitata per Moncalieri Comics 2009) La tecnica del Maharaj (storia breve di Eva Kant, del luglio 1976)

(storia breve di Eva Kant, del luglio 1976) In ostaggio! (Diabolik serie regolare n.8/2005)

(Diabolik serie regolare n.8/2005) Colpo a Rimini (albetto in tiratura limitata per Rimini comics 2002)

(albetto in tiratura limitata per Rimini comics 2002) Briciole per i soliti ignoti (Diabolik serie regolare n.10 del 1996)

(Diabolik serie regolare n.10 del 1996) Tra scienza e fantascienza (La mostra)

(La mostra) Un tranquillo week-end (Storia breve di Eva Kant, del luglio 1976)

(Storia breve di Eva Kant, del luglio 1976) Il colpo del 2000 (Diabolik serie regolare n.1 del 2000)

(Diabolik serie regolare n.1 del 2000) Eurocolpo in diretta TV (Breve storia apparsa sul sito de La Repubblica nel 1997)

(Breve storia apparsa sul sito de La Repubblica nel 1997) Il testimone (Diabolik serie regolare n. 1/1992)

(Diabolik serie regolare n. 1/1992) Bersaglio: Diabolik – il soggetto (Estratto da Uno strano soggetto)

(Estratto da Uno strano soggetto) Sabato ore 13 (Storia breve di Eva Kant, del luglio 1976)

(Storia breve di Eva Kant, del luglio 1976) Colpo alla cieca (Diabolik serie regolare n. 8/1999)

(Diabolik serie regolare n. 8/1999) Colpo a Città di Castello (Albetto realizzato nel 2005 per la mostra Diabolik ai confini della realtà)

(Albetto realizzato nel 2005 per la mostra Diabolik ai confini della realtà) Un piano perfetto (Diabolik serie regolare n.26/1972)

(Diabolik serie regolare n.26/1972) La morte sulla collina – il soggetto (Estratto di Uno strano soggetto)

(Estratto di Uno strano soggetto) For he’s a good fellow! (Storia breve di Eva Kant, del luglio 1976)

(Storia breve di Eva Kant, del luglio 1976) La morte sulla collina (Diabolik serie regolare n.20/1971)

Fumetti Verticali E’ stato messo disponibile liberamente online Fumetti Verticali, un documentario che indaga su come sia cambiato il mondo del fumetto grazie all’arrivo del personal computer, di internet, e dei social network: https://www.youtube.com/watch?v=cEBPhVETvCk&feature=youtu.be

Abisso Comics Abisso Comics è una piccola realtà di autoproduzioni a fumetti di Savona che ha deciso di mettere gratuitamente on line i suoi fumetti in questo periodo difficile. Potete seguire la loro pagina Facebook per essere aggionati: AB1150 VOLUME UNO di J.LeRoli https://drive.google.com/file/d/1sLIVQtrfCx0Obk0Ne5THRiWq2TrKfdvZ/view

J.LeRoli Azobé di J.LeRoli: https://drive.google.com/file/d/12OwU6kNvcTGnv1WCm9E-n77C62sDHHx0/

Tutte le avventure uscite finora di Bip,Bum,Clic e amici: https://drive.google.com/file/d/1qrSQLk_ACcMqS8S3ggzxurXDR_T2vKRr/view

Edizioni NPE Con un messaggio sul proprio sito, anche le Edizioni NPE hanno annunciato che renderanno liberamente scaricabili fino al 3 aprile alcuni dei loro volumi. Qui sotto aggiorneremo l’elenco mano a mano: Il gatto nero di Edgar Allan Poe a opera di Nino Cammarata : https://edizioninpe.it/npe-e-i-doni-della-quarantena/

a opera di : https://edizioninpe.it/npe-e-i-doni-della-quarantena/ Asso di Roberto Recchioni : https://edizioninpe.it/asso-npe-e-il-kintsugi-della-quarantena/ (qui intervista con l’autore)

: https://edizioninpe.it/asso-npe-e-il-kintsugi-della-quarantena/ (qui intervista con l’autore) Brian the Brain di Miguel Angel Martin : https://edizioninpe.it/il-pdf-brian-the-brain-in-omaggio-per-superare-la-quarantena (la nostra recensione)

: https://edizioninpe.it/il-pdf-brian-the-brain-in-omaggio-per-superare-la-quarantena (la nostra recensione) [Cit.] di Pierz : https://edizioninpe.it/scoprire-citazioni-in-quarantena-pierz-in-omaggio/

: https://edizioninpe.it/scoprire-citazioni-in-quarantena-pierz-in-omaggio/ HP Lovecraft – La musica di Erich Zann e altri racconti di Sergio Vanello: https://edizioninpe.it/due-regali-in-un-colpo-solo-per-sopravvivere-alla-quarantena/ Inoltre segnaliamo che sempre Edizioni NPE distribuisce gratuitamente i primi due numeri della nuova gestione di Scuola di Fumetto, la rivista per gli aspiranti fumettisti, e più precisamente il #111 e il #112: https://www.scuoladifumetto.it/due-numeri-gratis-online-per-sopravvivere-alla-quarantena/

ReNoir Comics ReNoir Comics mette a disposizione su un apposita pagina due titoli a settimana del suo catalogo. Potete seguire gli aggiornamenti sulla . Attualmente sono disponibili: Padre Brown – La croce azzurra, di Davide Barzi e Marco “Will” Villa : https://issuu.com/renoircomics/docs/padre_brown_1_issuu

e : https://issuu.com/renoircomics/docs/padre_brown_1_issuu Fantazoo #1: https://issuu.com/renoircomics/docs/fantazoo_1l

Antologia di racconti di Don Camillo a fumetti e Corrierino delle famiglie, di Davide Barzi, Ennio Bufi, Adriano Fruch, Alberto Locatelli, Werner Maresta e Roberto “Dakar” Meli: https://issuu.com/renoircomics/docs/dc_antologia_b

Atomic Robo 1, di Brian Clevinger e Scott Wegener: https://issuu.com/renoircomics/docs/atomic-robo-1-issuu

Usagi Yojimbo di Stan Sakai, le prime 100 avventure: https://issuu.com/renoircomics/docs/usagi-1-issuu

Piccole storie del mare di Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci: https://issuu.com/renoircomics/docs/ps-mare-issuu – anche in francese: https://issuu.com/renoircomics/docs/ps-mare-fr

Gatti! #1 di Frédéric Brremaud e Paola Antista: https://issuu.com/renoircomics/docs/gatti-1-issuu

Rivalità di Davide Barzi ed Elena Pianta, da Don Camillo a fumetti 2: https://www.avvenire.it/agora/pagine/110-anni-di-guareschi-fumetto-don-camillo

Il terrificante mondo di Bobby di Oscar Martin: https://issuu.com/renoircomics/docs/bobby_issuu

Lackadaisy 1 di Tracy Butler: https://issuu.com/renoircomics/docs/lackadaisy_issuu_1

Cynocephales 1 di Stefano Tamiazzo e Gris de Payne: https://issuu.com/renoircomics/docs/cynocephales_1-issuu

Harrow County di Cullen Bunn e Tyler Crook: https://issuu.com/renoircomics/docs/harrow_county_01_issuu_3ef9560bc47169

Aurea Editoriale Attraverso il distributore Manicomix da Aurea Editoriale possiamo leggere alcune opere pubblicate dall’editore romano: Cayenna #1 di Guillermo Saccomanno e Domingo Mandrafina : https://issuu.com/catalogomega/docs/cayenna__1

e : https://issuu.com/catalogomega/docs/cayenna__1 San Giovanni Paolo II – La vita e le opere di Karol Wojtyla: https://issuu.com/catalogomega/docs/san_giovanni_paolo_ii

Collettivo Fuori dal Sacco Il collettivo indipendente Fuori dal Sacco ha reso disponibile gratuitamente sul loro sito un volume a fumetti dal titolo Fanno solo Polvere, un’antologia di storie che parla dell’importanza del fumetto e della lettura: https://fuoridalsacco.it/project/fannosolopolvere/

Prospettiva Globale Dalle ProGlo Edizioni di Prospettiva Globale due proposte disponibili per la lettura online: Space Mess di Roberto Megna e Carlo Cid Lauro: https://issuu.com/progloedizioni/docs/sm_copia_digitale_issuu

Science, Bitch di Pierz: https://issuu.com/progloedizioni/docs/sciencebitch_digitale

Marthe – Le mie ombre di Aprile, Longo, Fiore Perla: https://issuu.com/progloedizioni/docs/marthe_prova_volume_mod

La caduta di Emanuele Racca: https://issuu.com/progloedizioni/docs/la_caduta_04

Longshot Comics vol.1 di Shane Simmons: https://issuu.com/progloedizioni/docs/ls1-interno

Kleiner Flug L’editore toscano, specializzato in biografie di grandi artisti e personaggi storici, propone alcuni dei suoi titoli da leggere online: Dante Alighieri, amor mi mosse di Alessio D’Uva, Filippo Rossi e Astrid Lucchesi: https://issuu.com/kleinerflug/docs/dante_alighieri (qui la nostra recensione)

Francesco Petrarca di Filippo Rossi e Nuke: https://issuu.com/kleinerflug/docs/francesco_petrarca

Renato Serra di Andrea Meucci e Giorgio Carta: https://issuu.com/kleinerflug/docs/renato_serra (qui la nostra recensione)

Galileo Galilei di Paolo D’Antonio: https://issuu.com/kleinerflug/docs/galileo_galilei

Pian d’Albero di Pierpaolo Putignano, un racconto sulla Resistenza in Toscana: https://issuu.com/kleinerflug/docs/pian_d_albero

L’ultimo viaggio dell’Endurance di Pierpaolo Putignano: https://issuu.com/kleinerflug/docs/endurance_digital

Rosso Malpelo di Maurizio Palarchi e Roberto Melis: https://issuu.com/kleinerflug/docs/rossomalpelo

saldaPress Con l’iniziativa WE ARE FAMILY anche la casa editrice saldaPress presenta tre dei propri fumetti per esser letti gratuitamente fino al 30 di Aprile: The walking dead vol. 1: https://issuu.com/saldapress/docs/thewalkingdead_vol01_issuu

VOLT prima stagione: https://issuu.com/saldapress/docs/volt_stagione01_issuu

Rough Riders vol. 1: https://issuu.com/saldapress/docs/roughriders_vol01_issuu

Quebrada vol. 1 – La città delle maschere di Casali, Camuncoli, Scalera, Accardi, Dell’Edera: https://issuu.com/saldapress/docs/quebrada_vol01_issuu_temp

Oudeis Libro Primo di Carmine Di Giandomenico: https://issuu.com/saldapress/docs/oudeis_libroprimo_issuu

Extremity vol. 1 di Daniel Warren Johnson: https://issuu.com/saldapress/docs/extremity_vol1_issuu

Topolino Panini Comics ha lanciato una nuova iniziativa dedicato al settimanale Disney: Leggiamo insieme con Topolino. Ogni lunedì sarò possibile leggere sul sito della rivista due avventure di Topi e Paperi extra rispetto al numero in edicola: https://www.topolino.it/?news=io-resto-a-casa-con-topolino

Star Comics Sullo spazio Issuu di Star Comics sono stati rilasciati diversi albi italiani liberamente leggibili online. Manga: da martedì 7 a lunedì 13 aprile: Astra lost in space vol. 1

da martedì 7 a lunedì 13 aprile:Video girl ai vol. 1

da martedì 14 a lunedì 20 aprile: Capitan tsubasa vol. 1

da martedì 14 a lunedì 20 aprile: Detective conan vol. 1 Made in italy da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio – Valter Buio vol. 1

da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggioDottor Morgue vol. 1

da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio – Sandokan vol. 1 – Le tigri di Mompracem e altre storie

Roberto Recchini prestenta: I Maestri dell’Orrore – Dracula

Roberto Recchini prestenta:I Maestri del Mistero – Il titratto di Dorian Gray

Roberto Recchini prestenta:I Maestri dell’Orrore – Dracula

Roberto Recchini prestenta:I Maestri dell’avventura – Uno Studio In Rosso Valiant: Bloodshot vol. 1, capitoli #1-2

X-o manowar vol. 1, capitoli #1-2

Ninja-k vol. 1, capitoli #1-2

Shadowman vol. 1, capitoli #1-2

Livewire vol. 1, capitolo #1

Britannia vol. 1, capitoli #1-2

Quantum & woody vol. 1, capitoli #1-2

Beccogiallo Anche Beccogiallo partecipa alla campagna #iorestoacasa con alcune delle loro proposte, ai link trovate i titoli e come scaricarli: Tre titoli della collana Critical Kids , fumetti dedicati ai bambini: http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-i-critical-kids/

, fumetti dedicati ai bambini: http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-i-critical-kids/ Dizionari a fumetti: Il mio secondo dizionario delle Serie TV Cult e Leggere i fumetti di Claudio Calia : http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-i-dizionari-beccogiallo/

: http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-i-dizionari-beccogiallo/ Vita da commessa di Laura Tanfani: http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-vita-da-commessa/

Chilometri Zero di Paolo Castaldi: http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-chilometri-zero/

Aspettando il vento di Francesco Niccolini, Luigi D’Elia e Simone Cortesi: http://www.beccogiallo.it/iorestoacasa-con-aspettando-il-vento/

Nascita della terapia intensiva – Il primo capitolo di Exit. Dossier sul fine vita: http://www.beccogiallo.it/nascita-della-terapia-intensiva-il-primo-capitolo-di-exit-dossier-sul-fine-vita/

Feltrinelli Comics Anche Feltrinelli “scende in campo” per proporre letture gratuite delle proprie opere lanciando il tag #aCasaFeltrinelliComics e offrendo due fumetti a settimana da scaricare gratuitamente attraverso i principali store digitali: DAL 17 AL 23 MARZO – Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne (Tito Faraci, Sio)

DAL 17 AL 23 MARZO – La fine della ragione (Roberto Recchioni)

DAL 24 AL 30 MARZO – Zlatan di Paolo Castaldi (qui la nostra recensione)

(qui la nostra recensione) DAL 24 AL 30 MARZO – … e noi dove eravamo di Silvia Ziche (qui la nostra recensione)

(qui la nostra recensione) DAL 31 MARZO AL 6 APRILE – Il timido anticristo di Daniele Fabbri, Stefano Antonucci e Boscarol

DAL 31 MARZO AL 6 APRILE – A Panda piace… Questo nuovo libro qui di Giacomo Bevilacqua

DAL 7 AL 14 APRILE – Andrea de Lo Stato Sociale e Luca Genovese

DAL 7 AL 14 APRILE – Salvezza di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso

Centro Fumetto Andrea Pazienza Prendendo parte all’iniziativa #lartenonsichiude promossa dal Settore Cultura e Musei del Comune di Cremona, il CFAPAZ ha messo disponibile online l’albetto speciale di Martin Mystère “Il ritorno dell’Ortolano”. L’albo sarà leggibile da oggi giovedì 2 aprile e per 24 ore (fino alle 10:00 di venerdì 3 aprile) sarà anche possibile scaricarne liberamente il pdf: https://www.cfapaz.org/

DOUbLe SHOt DOUbLe SHOt, in collaborazione col Comune di Figline Valdarno, mette disponibile Maldarno di Filippo Rossi e Veronica Grassi: https://issuu.com/info-doubleshot/docs/maldarno_-_web

Un’avventura di Mathias, di GianCarlo Malagutti Lo sceneggiatore e disegnatore GianCarlo Malagutti ha reso disponibile il pdf de L’avventura del Gran Premio, una storia del suo personaggio Mathias: https://www.outisfumetti.com/tazio-nuvolari-comic-free/

Comics&Science Comics&Science è una collana di Cnr Edizioni (Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico), che prende il nome dall’omonima iniziativa di Lucca Comics & Games, diretta da Roberto Natalini (Cnr-Iac) e Andrea Plazzi. Cnr Edizioni mette on line tutti i numeri dei Comics già pubblicati: https://www.cnr.it/it/comics-and-science

Linus La storica rivista di fumetto è a disposizione per tutto il mese di aprile per la lettura online o il download con i numeri da Maggio 2018 fino ad Aprile 2019, ovvero dall’inizio della direzione di Igort, iscrivendovi alla newsletter qui: https://form.jotform.com/200853253030038

Oblò APS Oblò – APS è una Associazione di Promozione Sociale impegnata a divulgare il linguaggio del fumetto. La sua rivista ammiraglia è Oblò, che sul quinto numero avrebbe dovuto ospitare una storia breve di Tonio Vinci, resa oggi disponibile gratuitamente sulla loro pagina Facebook: https://www.facebook.com/obloAPS/posts/1577072812447972

SPUTNIKpress La casa editrice indipendente SPUTNIKpress offre una lettura gratuita dal loro catalogo: SING SING IN THE RAIN antologia a fumetti a tema “Prigionia & Evasione” con il Progetto Stigma: https://issuu.com/sputnikfestival/docs/sing_sing_2_binder2

AgenziaX: Lumi di punk Agenzia X è un laboratorio editoriale milanese. Per #iorestoacasa ha messo liberamente scaricabile il suo libro Lumi di punk sulla nascita del movimenti punk in Italia. Nel libro sono compresi due fumetti tratti da Torazine e alcune tavole del Professor Bad Trip: http://www.agenziax.it/lumi-di-punk/

Fumetti di Cane L’etichetta Fumetti di Cane ha messo online una delle loro opere a fumetti: Il futuro nei denti di Giangioff: https://www.dropbox.com/s/e6a5pwmvlf3r75t/Il%20futuro%20nei%20denti_lettura.pdf?dl=0 (qui la nostra recensione)

Ride, il fumetto prequel del film Ride è un film del 2018 diretto da Jacopo Rondinelli la cui uscita venne accompagnata da Ride-Level 0, un fumetto prodotto da Arancia Studio e pubblicato in allegato alla Gazzetta dello Sport. Gli autori di questo prequel sono Adriano Barone, Fabio Guaglione, Andrea Broccardo e Claudia Palescandolo. Il sito TomsHW informa che il Ride Team e la casa produtrrice Lucky Red hanno reso l’albo liberamente scaricabile: https://www.dropbox.com/s/2gceizpb18pyifx/RIDE%20-%20Level%200.pdf?dl=0

Tunué Grazie a Tunué abbiamo la possibilità di leggere online gratuitamente Memorie di un uomo in pigiama di Paco Roca: https://www.tunue.com/la-solidarieta-passa-anche-per-i-libri/

Dellamorte Dellamore di Tiziano Sclavi Segnaliamo anche l’iniziativa di Tiziano Sclavi, celebre fumettisticamente parlando come (tra l’altro) creatore di Dylan Dog ma anche romanziere di grande talento, che sulle pagine de Il Post ha distribuito liberamente Dellamorte Dellamore, uscito nel 1991 e mai più ristampato, con protagonista quel Francesco Dellamorte che ha molti collegamenti con l’Indagatore dell’Incubo: https://www.ilpost.it/2020/03/25/tiziano-sclavi-dellamorte-dellamore-pdf-scaricare/

Associazione ALT! ALT!, è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata a Torre del Greco, rende disponibile per la lettura gratuita una delle opere del loro catalogo: Kristen, opera prima di Salvatore Vivenzio e Chiara Raimondi: https://issuu.com/associazalt/docs/kristen_issuu (la nostra recensione)

Cronaca di Topolinia L’associazione culturale Cronaca di Topolinia mette a disposizione gratuitamente a rotazione alcuni dei titoli del suo ampio catalogo. Qui tutte le informazioni e i fumetti leggibili: https://lnx.cronacaditopolinia.it/fumetti-gratis-in-quarantena/

Mabel Morri: Io e te su Naboo e Hai mai notato la forma delle mele? Mabel Morri mette a disposizione sul suo blog alcune sue opere: Io e te su Naboo (Kappa Edizioni): https://www.mabelmorri.it/categorie/io-e-te-su-naboo/page/2/

Hai mai notato la forma delle mele? (autoproduzione): https://www.mabelmorri.it/tag/solidarietadigitale/

Noise Press Noise Press mette a disposizione scaricabili gratuitamente i numeri della prima miniserie pubblicata, Dead Blood. Qui l’articolo sul sito dell’editore dove si parla dell’iniziativa: https://noisepresscomics.com/blog-detail?post=46674. Gli episodi verranno aggiornati regolarmente: Dead Blood #1: https://noisepresscomics.com/blog-detail?post=46674

Dead Blood #2: https://www.noisepresscomics.com/blog-detail?post=47101

Slowcomix Anche l’Associazione Culturale Slowcomix mette a disposizione alcuni dei loro titoli in lettura libera: Ah, l’Amour! di Andrea Barattin, il sesso rappresentato nella sua dimensione più giocosa e spontanea in 50 vignette: https://issuu.com/slowcomix/docs/ah_l_amour__slowcomix_low_02 (è richiesto l’accesso per contenuti espliciti)

Ah, l’Amour! volume 2: https://issuu.com/slowcomix/docs/issueprova

Insulti in latino illustrati di Andy Ventura: https://issuu.com/slowcomix/docs/ventura_insultiinlatino

Wasabi Gummybears Uncensored di Enrico Pierpaoli: https://issuu.com/slowcomix/docs/pierpaoli_wasabigummybears

Masnada Sulla sua rediviva pagina Facebook il collettivo Masnada pubblica una storia al giorno tratta dalla antologia Incipit. Incipit era una raccolta di inizi di racconti incompleti, lasciati in sospeso. Trovate i racconti qui: https://www.facebook.com/pg/masnadacomics (la nostra recensione)

Killer (di Sudario Brando, da FGIUS!) Sudario Brando ha caricato online sulla sua pagina Facebook uno dei fumetti contenuto nella sua rivista autoprodotta FGIUS!: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795451344311659&id=100015404012313

Squame Squame è un progetto di promozione artistica portato avanti dal 2011 che nel tempo ha curato 14 pubblicazioni, 1 sito web, 3 blog, decine di mostre ed eventi tra Francia e Italia e più di 120 artisti coinvolti. Da oggi tutte le pubblicazioni di Squame sono disponibili online: https://issuu.com/squame

Il ragazzo più felice del mondo e L’ultimo terrestre (Gipi – Fandango) Il ragazzo più felice del mondo è film scritto e diretto da Gipi, ispirato alla storia vera di una persona che da più di vent’anni manda lettere cartacee scritte a mano a tutti gli autori di fumetti italiani spacciandosi per un ragazzino di 15 anni, è stato messo online gratuitamente da Fandango. Lo trovate qua: https://www.youtube.com/watch?v=Oq-7ejJ0X4s Anche il primo film scritto e diretto da Gipi, liberamente ispirato alla graphic novel Nessuno mi farà del male di Giacomo Monti è stato messo online. Lo trovate qua: https://www.youtube.com/watch?v=Y8-_GIcnVcA (qui la nostra recensione, qui il confronto tra film e fumetto)

Radici di Giorgio Pandiani Giorgio Pandiani ha scritto e disegnato Radici, una storia in tre volumi che abbiamo recensito in passato, e in questo periodo ha deciso di condividere gratuitamente il primo capitolo della storia. Potete leggerlo in coda qua: https://giorgiopandiani.blogspot.com/2020/03/come-le-radici.html

Panini Comics Sulla sua pagina Facebook Panini Comics lancia #acasaconPaniniComics e comunica di aver messo disponibili online una selezione di volumi di autori italiani sui maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri). Da oggi fino al 3 aprile, potrete scaricare gratuitamente i numeri uno di saghe originali Panini Comics, mentre i successivi numeri, inoltre, saranno disponibili sempre in formato digitale a prezzi scontati. Nei commenti al post dell’annuncio vengono forniti i codici ISBN per facilitare la ricerca. Ecco la lista completa dei titolo gratuiti: Contronatura Volume 1

CTRL-Z Volume 1

Gurt Volume 1

Nomen Omen Volume 1

Space Opera Volume 1

Il manuale dell’idiota digitale

L’uomo delle valigie

Nomen Omen 0

Space Opera – Il giorno dell’indipendenza

Cinque allegri ragazzi morti 0-9

David Murphy – 911 0-4

Nirvana 0-6

Somnia – Artefici di sogni 1-4

Life Zero 1-3

Dr. Pira: Gatto mondadory e il telefonino fatato Il Dr. Pira mette online per pochissimi giorni il suo Gatto mondadory e il telefonino fatato, per leggerlo correte su: https://issuu.com/dottorpira/docs/gattomondadory1-e (la nostra recensione)

Danijel Zezelj L’autore croato ha pubblicato su Facebook una breve storia muta: Il cuore di un robot: https://www.facebook.com/danzezelj/posts/10218757556783276

Uno studio in rosso Michele Monteleone, Dario Sicchio, Giulio Antonio Gualtieri, Mattia Di Meo, Alessio Moroni, Ludovica Ceregatti e Letizia Cadonici hanno messo a disposizione su Issuu i fumetti di cui detengono i diritti, realizzate per Verticomics e per Lo Studio in Rosso. Attualmente sono disponibili Quasi Super (qui anteprima del volume 2), Darwin (qui anteprima della stagione 2), Elvis (qui la nostra recensione) e Kingsport e li trovate tutti al link qua sotto: https://issuu.com/michele.monteleone

TaTai Lab Anche il TaTai Lab, fondato da Linda Cavallini ed Emanuele Tenderini, si mette all’opera per #iorestoacasa. Il primo titolo è Green Hell di Alex Crippa, Francesco Castelli e Alessandro Costa : https://www.tatailab.com/art/green_hell.zip (qui la nostra recensione)

Cyrano Comics Anche la casa editrice Cyrano Comics ha deciso di mettere a disposizione scaricabili alcuni dei propri fumetti, iniziando da due delle avventure steampunk di Emilio Salgari: Emilio Salgari e l’acqua portentosa: https://app.box.com/s/z7rymjsfap9k87puwek8bwyb03lfvrq1 (qui la nostra recensione)

Emilio Salgari e i Due Bisonti: https://app.box.com/s/582u3gttlb6cz14cp1eukcip17gzguoe

Diamond Dogs Comics Il collettivo artistico Diamond Dogs offre la lettura gratuita su Issuu di Chromo di Vyles17: https://issuu.com/vyles/docs/chromo

Annexia Annexia propone uno dei volumi del progetto Vintagerotika, volto a riscoprire i personaggi più significativi del fumetto erotico d’antan con nuove storie. Si tratta del volume VINTAGEROTIKA PIN-UP BOOK, disponibile nella sezione download qui: https://lacadelavega.wixsite.com/annexia/catalogo (qui un nostro approfondimento)

Upper Comics Upper Comics ha deciso di mettere a disposizione di tutti i lettori, sopratutto i più giovani, 15 numeri del loro magazine digitale Upper Ground, una rivista mensile nata nel 2017 contenente tutte le serie per ragazzi pubblicate dall’editore in vari capitoli. I numeri saranno fruibili da questo link: https://uppercomics.com/upper-ground-gratis/ La serializzazione della rivista era stata interrotta a Giugno 2018, ma l’editore ha deciso di riprenderla dal prossimo mese, con il numero 19 che sarà pubblicato già il 5 di Aprile.

Harpun (Giovanni Masi, Federico Rossi Edrighi) In uno sperduto villaggio di pescatori si scatena un evento inspiegabile: gli incubi prendono la forma di creature mostruose mettendo a repentaglio la vita delle persone! Contro di loro, un giovane ingegnere capitato là per sbaglio e una coraggiosa ragazza armata di arpione. Riusciranno i due a risolvere l’enigma della scogliera e dei “mostrincubi”? Giovanni Masi e Federico Rossi Edrighi pubblicano gratuitamente online il loro fumetto (qui la nostra recensione): Per leggerlo online su Issuu: https://issuu.com/masigio/docs/harpun_edq

Per scaricare il pdf: https://www.dropbox.com/s/2rnnhmd44qgcj6n/harpun_EdQ.pdf

La Stanza Sulle nostre pagine Salvatore Vivenzio fondatore del collettivo La Stanza e del recente, nuovo, progetto RUM Studio ha deciso di mettere online gratisl’antologico cartaceo Ultimi Giorni, pubblicato nel 2018 e sinora reperibile unicamente tramite vendita. https://www.lospaziobianco.it/la-stanza-rum-studio-presenta-ultimi-giorni/

Sbam! Comics Sbam! Comics offre in download gratuito il volume Gatto Pepè, le strisce umoristiche di Denis Battaglia. Ricordando che sul loro sito è liberamente scaricabile anche la loro rivista dedicata al fumetto, potete scaricare Gatto Pepè https://sbamcomics.it/blog/2020/03/14/iorestoacasa-con-sbam/

Colora che ti passa

Sotto l’hashtag #colorachetipassa, un nutrito gruppo di illustratori e illustratrici ha messo a disposizione tanti disegni da stampare e colorare. Li trovate da scaricare qua:

Niki Batsprite

Gli autori di Niki Batsprite, un folletto-pipistrello metà buono e metà cattivo, hanno messo a disposizione i primi due episodi in formato pdf. Li trovate alla pagina:

Isabel dei Sogni (Crossover Studio)

Dal collettivo torinese Crossover Studio viene messo a disposizione il pdf da scaricare del fumetto Isabel dei Sogni di Emiliano Fumara:

Fortunatamente di Remy Charlip (Orecchio Acerbo)

Videolettura di Fortunatamente di Remy Charlip, edizioni Orecchio Acerbo, a opera della Cooperativa Pandora

Blanca Blanca ha deciso di regalare l’intera collezione di fanzine in formato digitale. Blanca è un collettivo formato da Eliana Albertini, Irene Coletto, Martina Tonello e Noemi Vola che si occupa di autoprodurre una rivista di storie illustrate per bambini (e non).Ogni numero ruota attorno a un tema (non esplicitamente dichiarato): la collina, l’incontro, l’isola, la malattia e la fine dei giochi. La rivista è scaricabile qui: http://www.martinut.com/blanca/

Rizzoli Lizard Rizzoli Lizard nei giorni sta distribuendo alcuni volumi in formato pdf: DIECI SBAGLI di Franco Matticchio , un piccolo taccuino di disegni inediti con introduzione di Simone Tempia:

, un piccolo taccuino di disegni inediti con introduzione di Simone Tempia: La quinta stagione è un libretto di Simone Tempia e Francesco Chiacchio della serie Vita con Lloyd: https://laquintastagione.vitaconlloyd.com/

Shockdom La casa editrice Shockdom ha deciso di mettere disponibili gratuitamente fino al 30 Aprile molti contenuti della sua piattaforma digitale Yep! L’annuncio e il link diretto alla app sulla sua pagina Facebook: https://www.facebook.com/128323883925515/posts/2825926417498568/

EF Edizioni La casa editrice EF Edizioni mette a disposizione per l’occasione su questa pagina diversi fumetti in pdf della sua collana Reika Manga: www.efedizioni.com/iorestoacasa.html

Gioca e colora con Alessio Spataro Simpatica iniziativa di Alessio Spataro che fornisce a richiesta disegni in bianco e nero da stampare per far colore i bambini, scrivendo a spataro77@gmail.com . Qui il post della segnalazione: https://www.facebook.com/alessiospatarofb/posts/10219604549058030

3boschi (Roberto Grossi) Tre racconti di morte, salvezza e rivelazioni, una autoproduzione di qualità che l’autore ha messo a disposizione per tutti. Qui il post su Facebook con link a wetransfer: https://www.facebook.com/277323625667326/photos/a.797053347027682/2938240959575566/

Palla Rossa e Palla Blu (Maicol&Mirco – Bao Publishing) Il programma Nati per Leggere organizza in tutta Italia eventi e iniziative gratuite per favorire e ispirare la lettura dei più piccoli. In questo video pubblicato su Facebook viene letto online il libro Palla Rossa e Palla Blu di Maicol&Mirco, un bellissimo fumetto adatto a grandi e piccoli. https://www.facebook.com/watch/?v=201824607713520

La fine dell’estate (Giulio Macaione) Giulio Macaione ha messo a disposizione in un album su Facebook il suo La fine dell’estate: https://www.facebook.com/giulio.macaione/media_set?set=a.10157443597402982 (qui la nostra recensione)

Futura – parte uno (Leonardo Piantoni) Anno 2277. La pilota stellare Rebecca Forti naufraga su Hardin-07, un pianeta remoto ai confini dello spazio esplorato.

Senza la possibilità di chiamare soccorsi, Rebecca è costretta a lasciare la nave e cercare rifugio in un’antica colonia spaziale nelle vicinanze. La città di Futura è però deserta, abitata solo da robot meccanizzati, e pare come sospesa nel tempo, in attesa… Cos’è Futura? Chi l’ha costruita? Chi la gestisce, e dove sono i suoi abitanti? La risposta a queste domande potrebbe avere conseguenze inimmaginabili… L’autore mette a disposizione gratuitamente il pdf: https://leonardopiantonistudio.com/prodotto/futura-parte-uno-digital-edition/

Lezioni di fumetto da Laura Scarpa Laura Scarpa trasmette (in diretta e quindi disponibili in differita) una serie di lezioni di fumetto dalla pagina Facebook Io Fumetto e tu?. Qui tutti i video di Io fumetto, e tu?, dedicati a bambini e ragazzi, livello principiante: https://www.facebook.com/pg/Io-Fumetto-e-tu-109111890501738/videos/

Qui i video di Fumetto Facile, per aspiranti autori: https://www.facebook.com/Fumetto-Facile-101620898166700/

Bao Publishing [CONCLUSO] Bao Publishing ha reso disponibile per il mese di marzo la prima stagione di John Doe (composta da sei volumi), personaggio creato da Roberto Recchioni e Lorenzo Bartoli in edizione digitale.

Primo (Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso – Edizioni BD) [SCADUTO] La storia del primo supereroe italiano. Cosa sarebbe successo se anche l’Italia fascista avesse avuto il suo Capitan America? Superman, comunemente definito il primo super eroe, debuttò nel 1938 ed è proprio in quell’anno che inizia la storia di Primo Cossi, scelto dagli scienziati del regime per difendere la Patria (qui la nostra recensione).

Leviathan Labs [CONCLUSO] Lo studio Leviathan Labs, che pubblica tra l’altro le opere di Massimo Rosi e un’incarnazione tutta italiana dei fumetti di Conan il Barbaro, aveva reso disponibili gratuitamente tutti gli ebook dal loro sito per tutto il periodo di quarantena utilizzando il codice covfree al momento dell’acquisto.

Edizioni BD [CONCLUSO] Edizioni BD/Dentiblu con la sua #FumettiAtHome ha reso disponibili in forma digitale un nutrito elenco di titoli che saranno disponibili al prezzo di 1 Euro fino al 15 Aprile, il cui ricavato è stato donato all’Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Sergio Bonelli Editore [CONCLUSA] Sergio Bonelli Editore, nell’ambito del progetto #ACasaConBonelli, ha proposto tra il 23 marzo e il 05 aprile per 14 giorni, un fumetto in PDF scaricabile gratuitamente per 24 ore: 23-mar – Tex Classic 1 “Il totem misterioso”

24-mar – Zagor Classic 1 “La foresta degli agguati”

25-mar – Mister No 1 “Mister No”

26-mar – Martin Mystère 1 “Gli Uomini in Nero”

27-mar – Dylan Dog 1 “L’alba dei morti viventi”

28-mar – Nathan Never 1 “Agente Speciale Alfa”

29-mar – Julia 1 “Gli occhi dell’abisso”

30-mar – Cassidy 1 “L’ultimo blues”

31-mar – Dampyr 1 “Il figlio del diavolo”

01-apr – Morgan Lost 1 “L’uomo dell’ultima notte”

02-apr – Orfani 1 “Piccoli spaventati guerrieri”

03-apr – Dragonero 1 “Il sangue del drago”

04-apr – Il Commissario Ricciardi “Dieci centesimi”

05-apr – Le Storie 1 – “Il boia di Parigi”

Webcomic A questi si aggiungono ovviamente i tanti portali e autori di webcomics: Mammaiuto è uno dei migliori portali di fumetti online: https://www.mammaiuto.it/

è uno dei migliori portali di fumetti online: https://www.mammaiuto.it/ Tutto Rusty-Dogs è ancora disponibile online: https://rusty-dogs.blogspot.com/

è ancora disponibile online: https://rusty-dogs.blogspot.com/ Wilder è un’altro portale con ottimi webcomic da fruire gratuitamente: http://www.wilderonline.com/

è un’altro portale con ottimi webcomic da fruire gratuitamente: http://www.wilderonline.com/ Stormi è un progetto Beccogiallo specializzato in graphic journalism: http://www.stormi.info/

è un progetto Beccogiallo specializzato in graphic journalism: http://www.stormi.info/ Astromica è un altro portale con molti fumetti gratuiti: https://www.astromica.com/

è un altro portale con molti fumetti gratuiti: https://www.astromica.com/ Ci segnalano questo webcomics per “gli appassionati di Sex Education”: https://www.consigliatoaunpubblicomaturo.it/

Un bel po’ di fumetti di Giuseppe Palumbo sul suo Issuu: https://issuu.com/giuseppepalumbo

sul suo Issuu: https://issuu.com/giuseppepalumbo Il collettivo Ehm Autoproduzione offre diversi titoli interessanti da leggere online: https://www.ehmautoproduzioni.com/comic Ricordiamo inoltre che anche su queste pagine c’è una buona dose di webcomics, consultate la pagina https://www.lospaziobianco.it/categoria/disegni/

Acquistare online Oltre ai soliti canali di acquisto online (editori, distributori, ecommerce) che sono normalmente attivi, molte fumetterie e librerie si sono attrezzate per la consegna a domicilio: informatevi presso il vostro rivenditore di fiducia! Star Comics ha anche realizzato una mappa delle fumetterie che hanno lanciato la consegna a domicilio, potete consultarla qua: https://www.starcomics.com/news-item.aspx?News=20174

Altre iniziative

Per l’immagine in evidenza, riprodotta in Creative Commons: https://www.flickr.com/photos/_flood_/6522538605