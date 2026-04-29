Anteprima: Anatomia di me di Mel The Sketcher (Eris Edizioni)

Un’autobiografia sotto forma di diario grafico, un corpo aperto, una testimonianza che si fa materia: Mel The Sketcher costruisce Anatomia di me attraverso un potente intreccio di parole e disegni in bianco e nero. La pagina è incisa con l’inchiostro, il tratto, ruvido e underground, accompagna la grafia viva e irregolare dell’autrice, che restituisce tutta la complessità dell’esperienza vissuta.

L’autrice racconta la propria esperienza psichiatrica da una prospettiva antipsichiatrica, che rifiuta la retorica della guarigione come vittoria e mette in discussione la medicalizzazione passiva e coercitiva. Anatomia di me rivela la fatica di esistere e sopravvivere in un sistema che spesso cura togliendoti la voce, che spesso rinchiude dentro strutture fatiscenti rendendoti non più soggetto ma oggetto.

Al centro della narrazione ci sono il corpo, l’identità di una giovane donna lesbica e il percorso doloroso di riappropriazione della pro pria vita così come della propria storia: cosa significa convivere con una diagnosi psichiatrica, attraversarla senza esserne cancel lata, capire come rispettare i propri tempi mentre impara a volersi bene. Il suo corpo e la sua mente sono un campo di battaglia, ma anche un luogo da riconquistare. Un riscatto.

Mel si spoglia completamente e si apre senza protezioni a chi legge, il suo racconto è insieme testimonianza viscerale e denuncia urgente, che alterna momenti di estrema vulnerabilità – trigger warning: ideazione suicidaria – a slanci di consapevolezza e atti di resistenza. Un libro con un forte sguardo di genere in cui il privato diventa politico, in un presente in cui i diritti sembrano incrinarsi e si stanno facendo grossi passi indietro rispetto alla Legge Basaglia.

«Questa è la mia tortura: oscillare tra una festa bellissima in un giardino incantato ed essere falena svuotata che si è spinta troppo vicino alle luci del party.» Anatomia di me, Mel The Sketcher

Anatomia di me

Mel The Sketcher

120 pagine – 15×21 cm

Bianco e nero – brossurato

Titolo e nome autrice in UV

ISBN 9791282344128

Anteprima Napoli Comicon 2026

Uscita giugno 2026

16,00 €

ACQUISTA

ANTEPRIMA

Mel The Sketcher

Mel The Sketcher, all’anagrafe Melissa Ianniello, inizia a lavorare come illustratrice indipendente un po’ per caso, rispondendo a un intimo e personale bisogno di autoanalisi e ricerca interiore. Laureata in filosofia e già fotografa documentarista, ama scrivere, disegnare e sporcarsi le mani di inchiostro e colore; ama sentire il rumore/il contatto della penna sui fogli e trasformare demoni, paure, emozioni, visioni e intuizioni in segno impresso sulla carta. Autodidatta, inizia a produrre le prime illustrazioni tra desiderio di riscatto e di catarsi, come fossero piccoli esorcismi, sia per sé che per altr*. In breve tempo, comincia a presentarle e venderle in diversi festival della scena indipendente e underground, esponendosi in prima persona sui temi che più le stanno a cuore. Anatomia di me è il suo primo libro, un diario autobiografico ibrido tra prosa, poesia e illustrazione per parlare di salute mentale in una prospettiva antipsichiatrica.