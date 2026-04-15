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“Troppo pieno” (Bjorn Giordano, Chiara Onofri – Genoa Comics Academy)

15 Aprile 2026
di
Nuovo appuntamento con i ragazzi del Genoa Comics Academy: Chiara Onofri è l'artista che accompagna Bjorn Giordano.
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Continua la collaborazione con la Genoa Comics Academy con questo One Shot firmato Bjorn Giordano/Chiara Onofri.

Troppo pieno

Cover copia
Tav 01 RGB Lo Spazio Bianco
Tav 02 RGB Lo Spazio Bianco

Chiara Onofri

Genovese dal 1998, fumettista freelance dal 2022.
Dal 2024 inizia a lavorare come assistente di Sio per la casa editrice Gigaciao. Nello stesso anno, arriva prima ai concorsi organizzati da ShorTS Comics Marathon e La Revue. Disegna “Da grande. L’ultimo anno delle medie” (2025, Il Castoro) scritto da Andrea Fontana e l’inchiesta “L’ora di religione” (2025, La Revue n.15) di Elisa Belotti.
Attualmente insegna fumetto e fa parte del collettivo Tofu e Teppismo.

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