Anteprima: Flexy the Cat di Rambo Pavone (In Your Face Comix)

Un mugnaio muore lasciando ai suoi tre figli un’eredità misera: un mulino cadente, qualche debito… e un gatto. Flexy the cat. Un gatto che non porta stivali, ma un paio di vistose scarpe da ginnastica da “cowatto”, lucide come la sua faccia tosta. Un felino di strada, scaltro e affamato di opportunità, pronto a trasformare ogni situazione nel proprio tornaconto.

Tra debiti, promesse infrante e piccoli atti di violenza, il gatto si muove come un antieroe di periferia, scalando il sottobosco criminale con astuzia e spietatezza. Una fiaba sporca e tagliente, dove la magia lascia spazio all’inganno e l’unica morale è che non sempre chi ti accompagna è dalla tua parte.

Autore: Rambo Pavone

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 184 bianco e nero, copertina a colori

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN: 9791257350093

Prezzo: 18,00 euro

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DATA PUBBLICAZIONE GIUGNO 2026

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Rambo Pavone

Nasce a Mantova nel ‘78, presto si trasferisce a Roma. da sempre nel mondo dello sci agonistico. Abbandona una promettente carriera per dedicarsi, senza un vero motivo, al business dell’alimentare al dettaglio e poi… disegna.