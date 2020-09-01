Annunciate le nomination agli Harvey Awards

Sono arrivate le nomination anche dell’ultimo grande premio annuale del fumetto statunitense, gli Harvey Awards.

Come accaduto per i suoi predecessori del 2020, anche la cerimonia di consegna degli Harvey avverrà in modalità virtuale durante la ReedPOP New York Comic-Con Metaverse di ottobre.

Le categorie dei premi Harvey sono sei e tanto le nomination quanto i premi sono assegnati da professionisti che lavorano nel mondo del fumetto.

Tra le nomination di questo 2020, spiccano alcuni fumetti che sono già stati pubblicati anche in Italia.

Categoria Fumetto dell’anno

Are You Listening? di Tillie Walden ( First Second )

( ) Dragon Hoops di Gene Luen Yang ( First Second )

In arrivo in Italia a ottobre per Tunué

( ) In arrivo in Italia a ottobre per Grass di Keum Suk Gendry-Kim ( Drawn and Quarterly )

Pubblicato in Italia da Bao Publishing con il titolo Le Malerbe (qui la recensione)

( ) Pubblicato in Italia da con il titolo Le Malerbe (qui la recensione) The Hard Tomorrow di Eleanor Davis ( Drawn and Quarterly )

Pubblicato in Italia da Rizzoli Lizard con il titolo Il futuro non promette bene (qui la recensione)

( ) Pubblicato in Italia da con il titolo Il futuro non promette bene (qui la recensione) Invisible Kingdom Vol. 1 di G. Willow Wilson e Christian Ward ( Dark Horse Books/Berger Books )

e ( ) Little Bird: The Fight for Elder’s Hope di Darcy Van Poelgeest e Ian Bertram ( Image Comics )

e ( ) Making Comics di Lynda Barry ( Drawn and Quarterly )

( ) Reincarnation Stories di Kim Deitch ( Fantagraphics ) – qui la recensione

( ) – qui la recensione Rusty Brown di Chris Ware ( Pantheon Graphic Library )

Pubblicato in Italia da Coconino Press

( ) Pubblicato in Italia da Something is Killing the Children Vol. 1 di James Tynion IV e Werther Dell’Edera (BOOM! Studios)

Pubblicato in Italia da Edizioni BD (qui la recensione e qui un’intervista a Werther Dell’Edera)

Categoria Fumetto digitale dell’anno

Afterlift di Chip Zdarsky and Jason Loo ( comiXology Originals )

and ( ) The Eyes di Javi De Castro

Fried Rice Comic di Erica Eng

Harley Quinn: Black White & Red di AA.VV. ( DC Comics/DC Digital First )

( ) The Nib

Categoria Miglior fumetto per bambini o YA

Almost American Girl: An Illustrated Memoir di Robin Ha ( HarperCollins / Balzer + Bray )

( ) Dragon Hoops di Gene Luen Yang ( First Second )

In arrivo in Italia a ottobre per Tunué

( ) In arrivo in Italia a ottobre per Guts di Raina Telgemeier ( Scholastic Graphix )

( ) Stargazing di Jen Wang ( First Second )

( ) Superman Smashes the Klan di Gene Luen Yang e Gurihiru (DC Comics)

Categoria Miglior adattamento di un fumetto/graphic novel

Blacksad: Under the Skin videogioco di Microïds , basato su Blacksad (In Italia pubblicato da Rizzoli Lizar d – qui la recensione)

, basato su Blacksad (In Italia pubblicato da d – qui la recensione) I Am Not Okay With This di Netflix , basato su I Am Not Okay With This (In Italia pubblicato da 001 Edizioni )

, basato su I Am Not Okay With This (In Italia pubblicato da ) Joker di Warner Bros. Pictures , basato sui fumetti di Batman ( DC Comics – qui la recensione)

, basato sui fumetti di Batman ( – qui la recensione) Legion: Season 3 di FX Productions e Marvel Television , basato sui fumetti degli X-Men ( Marvel Comics )

e , basato sui fumetti degli X-Men ( ) Locke & Key: Season 1 di Netflix , basato su Locke & Key ( IDW Publishing )

, basato su Locke & Key ( ) The Old Guard di Netflix , basato The Old Guard (In Italia pubblicato da Panini Comics )

, basato The Old Guard (In Italia pubblicato da ) The Sandman audio drama di Audible , basato sul fumetto di The Sandman ( DC Comics/Vertigo )

, basato sul fumetto di The Sandman ( ) Stumptown: Season 1 di ABC , basato su Stumptown (In Italia pubblicato da Edizioni BD – qui la recensione)

, basato su Stumptown (In Italia pubblicato da – qui la recensione) The Umbrella Academy: Season 2, di Netflix , basato su The Umbrella Academy (In Italia pubblicato da Bao Publishing – qui la recensione)

, basato su The Umbrella Academy (In Italia pubblicato da – qui la recensione) Watchmen di HBO, basato suWatchmen (DC Comics)

Categoria Miglior manga

H.P. Lovecraft’s At Mountains of Madness di Gou Tanabe (In Italia pubblicato da J-Pop )

(In Italia pubblicato da ) The Man Without Talent di Yoshiharu Tsuge (In Italia pubblicato da Canicola Edizioni )

(In Italia pubblicato da ) The Poe Clan di Moto Hagio ( Fantagraphics )

( ) The Way of the Househusband di Kousuke Oono ( VIZ Media )

( ) Witch Hat Atelier di Kamome Shirahama (Kodansha Comics)

Categoria Miglior fumetto internazionale

[Nota: questa categoria fino al 2019 si chiamava Miglior fumetto europeo ed è stata rinominata per essere più inclusiva]