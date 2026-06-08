Supergirl tra eroismo e Sci-Fi

Supergirl

Con la diffusione nei giorni scorsi del trailer finale della pellicola DC Studios e la contemporanea apertura delle prevendite dei biglietti, si è aperta la fase conclusiva della lunga campagna promozionale del film sulla ragazza d’acciaio con Milly Alcock.

Il nuovo trailer si concentra fin da subito sulla differente concezione del termine “eroe” tra la protagonista e il cugino Superman, per poi mostrare in rapida successione una carrellata di numerose sequenze d’azione a cui prende parte anche il personaggio di Lobo (Jason Momoa) ma in cui a colpire è soprattutto Kara. Con questo trailer, che vede come nel precedente la comparsa di David Corenswet come uomo d’acciaio, Warner Bros. Discovery e DC Studios hanno voluto sancire in maniera decisa che questo secondo capitolo del DC Universe possiede tutte le potenzialità per essere un successo. Altro elemento cardine del nuovo trailer è l’elemento Sci-Fi da “space opera”, che viene accentuato molto di più per richiamare una fetta di pubblico più ampia e variegata.

Il film, lo ricordiamo, arriva in un mese di giugno molto caotico dal punto di vista delle uscite nelle sale, e il ritmo del final trailer potrebbe fornire la spinta giusta per riuscire a emergere tra Disclosure Day di Steven Spielberg e soprattutto l’atteso Toy Story 5, nelle sale una settimana prima del film DC Studios.

Per aumentare le chance la campagna marketing non conosce soste tra iniziative e nuovi spot. È il caso della partnership tra KFC, la più famosa catena di ristorazione statunitense specializzata in pollo fritto, e DC Studios che a partire dall’8 giugno vedrà i fan gustare due nuove opzioni di menu: il Supergirl Ultimate Meal e il Supergirl Combo Meal, entrambi con tre salse inedite in edizione limitata. Il tutto accompagnato dal Kryptonian Kooler, una bevanda blu acceso che sembra uscita direttamente dalla Fortezza della Solitudine, assieme a simpatici portachiavi raffiguranti i personaggi principali del film. Per l’occasione, è stato diffuso anche uno specifico spot che vede protagonista il super-cane Krypto.

Come vi avevamo riferito qualche puntata fa, in Asia la campagna promozionale attorno al film si fa sentire soprattutto in Corea del Sud dove nei giorni scorsi Warner Bros. Pictures e Source Music hanno annunciato ufficialmente una collaborazione speciale tra il gruppo K-pop di fama mondiale Le Sserafim e il film sulla supereroina DC Comics, presentando un nuovo singolo remix intitolato Celebration (Supergirl ver.), già disponibile sulle principali piattaforme di streaming di tutto il mondo.

La collaborazione è stata pensata per celebrare temi come la fiducia in se stessi, la crescita personale e la scoperta di sé. Secondo Warner Bros. Pictures, il messaggio di autostima e empowerment del gruppo musicale si allinea perfettamente con l’interpretazione moderna di Supergirl nel film, il cui percorso riflette resilienza, coraggio e ricerca della propria identità. Il brano appena pubblicato sarà protagonista del materiale promozionale in tutta l’Asia e sarà incluso anche nella strategia di distribuzione regionale del film.

Hotaru’s Way

La società di produzione Unapologetic Projects sta realizzando il remake statunitense di una popolare serie manga giapponese, Hotaru’s Way, opera originale di Satoru Hiura che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. In Giappone è stata realizzata una serie televisiva live-action e un film, Hotaru The Movie: It’s Only A Little Light In My Life, che ha incassato oltre 22 milioni di dollari in Giappone.

Hotaru è un’assistente di direzione impeccabile che trascorre le sue giornate in scarpe rosse e blazer e le sue serate in tuta sporca, mangiando cibo d’asporto e guardando reality show nell’appartamento che ha subaffittato dal suo ex capo. Ha sempre tenuto separata la sua caotica vita privata dal lavoro, finché il suo capo non torna inaspettatamente a vivere con lei, costringendola a rivalutare ciò che desidera veramente dalla sua carriera, dall’amore e dalla vita adulta.

La sceneggiatura è firmata da Angela Nissel, co-produttrice esecutiva di Scrubs, e da Sasha Leigh Henry. Paige Hooper, responsabile della divisione televisiva di Unapologetic Projects, produrrà la serie insieme a Motoko Kimura e Kate Kugler.