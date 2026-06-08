Eris Edizioni pubblica Luna Brutalista di Filippelli e Canestrari

UNA BASE LUNARE AUTOMATIZZATA. UN BOTANICO SOLO NELLO SPAZIO. IL RICORDO DI UN AMORE CHE SI DISSOLVE INSIEME ALLA DISTANZA DALLA TERRA.

Tra architettura brutalista, fantascienza e introspezione emotiva, Luna Brutalista è il nuovo fumetto di Luigi Filippelli e Samuele Canestrari: un’opera sospesa tra racconto poetico, riflessione artistica e visione futuribile. Ambientato nella prima base lunare permanente dell’umanità, il fumetto segue la vita quotidiana di un botanico incaricato di monitorare una serra sperimentale in cui vengono coltivate diverse varietà vegetali. La stazione è quasi interamente automatizzata: un’intelligenza artificiale governa gli ambienti, supervisiona gli androidi addetti alla manutenzione e si occupa del benessere fisico ed emotivo dell’unico essere umano presente sulla Luna.

Mentre il tempo sembra dilatarsi nel silenzio dello spazio, l’uomo affronta una dolorosa separazione dalla moglie, rimasta sulla Terra. Per sentirla in qualche modo ancora vicina, riascolta vecchie registrazioni delle sue lezioni universitarie: la donna, professoressa di architettura, racconta le architetture brutaliste, la loro storia e il loro significato culturale. Le immagini degli edifici si intrecciano così alla routine della serra lunare, trasformando il paesaggio della memoria in uno spazio mentale e sensoriale.

Info

120 pagine – 12×16 cm

Bianco e nero – cartonato

ISBN 9791282344111 – 29 giugno 2026

16,00 €

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Luna Brutalista costruisce una narrazione rarefatta e profondamente evocativa, in cui il Brutalismo diventa molto più di un riferimento estetico: si trasforma in metafora della distanza, della memoria e della fragilità dei rapporti umani. Le visioni architettoniche dialogano con un immaginario futuribile ispirato al design e alle utopie del secondo ’900, creando un universo visivo coerente e ipnotico.

Fondamentale in questo equilibrio è il lavoro grafico di Samuele Canestrari, che realizza tavole dal forte impatto materico e realistico, interamente costruite a matita. Il suo segno restituisce tutta la densità emotiva del racconto di Luigi Filippelli e conferisce alla Luna una presenza concreta, tattile, quasi scultorea. Luna Brutalista è un’opera intensa e contemplativa, capace di unire fantascienza d’autore, storia dell’architettura e indagine emotiva in un racconto di grande forza visiva e poetica.

Luna Brutalista conferma il sodalizio tra i due artisti. Hanno già collaborato in passato per Il Battesimo del Porco, pubblicato da MalEdizioni, casa editrice fondata da Filippelli. Nel 2021 hanno pubblicato con Eris Edizioni Un corpo smembrato.

GLI AUTORI

Luigi Filippelli (Brescia) è editore, scrittore e fumettista. Nel 2011 fonda con Nadia Bordonali l’officina editoriale MalEdizioni, con cui organizza i festival Microeditoria del fumetto e Pomelo Bazooka. È autore dei fumetti La distanza dei satelliti (TacoToon, 2023) e Stereolite (MalEdizioni, 2019), con Chiara Abastanotti; Un corpo smembrato (Eris Edizioni, 2021), con Samuele Canestrari; Cipolla (McGuffin Comics, 2018). I suoi cortometraggi animati sono stati proiettati all’interno di festival cinematografici in Spagna, Olanda, Austria e Stati Uniti.

Samuele Canestrari (Fano, 1996) è un disegnatore e serigrafo. I suoi disegni sono stati pubblicati sulle riviste Métal Hurlant, Internazionale, Gli asini e Solstizi. Le sue principali pubblicazioni sono: Il Battesimo del Porco (MalEdizioni 2020), Un corpo smembrato (Eris Edizioni 2021) e Verderame (Sputnik Press 2025). Vive e lavora a Modigliana.