Torna Giorni di Tuono

Giorni di Tuono, il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, in programma a Pisa da giovedì 11 a domenica 14 giugno, giunge alla sua quinta edizione. Un traguardo importante per la manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, con il contributo del Comune di Pisa e la direzione artistica di Antonio Capellupo e Guido Siliotto. Mantenendo fede all’indole “tuonesca”, lo sguardo sornione e ironico che aveva Tuono per decodificare la realtà, il festival aggiunge un quarto giorno di programmazione, continuando a toccare vari luoghi del centro di Pisa, con un programma sempre ricco di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero: mostre, approfondimenti, incontri, concerti, teatro, cinema, laboratori per ragazzi e molto altro.

“È una grande gioia essere giunti a questa quinta edizione con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo iniziato, anche grazie alla passione e all’impegno di tante amiche ed amici di Tuono e della Fondazione”, dichiara Lia Remorini, mamma di Tuono e Presidente della Fondazione.

Tra le iniziative dedicate ai lavori dell’artista pisano, “La vita è una festa. Una festa comandata”, una mostra di tavole originali presso il Museo della Grafica, un’antologica di lavori legati dal filo dell’ironia, componente essenziale del suo lavoro, e l’anteprima al Cineclub Arsenale dei primi minuti dello spettacolo teatrale “Lavative Magnificenze”, ispirato all’opera di Tuono Pettinato, realizzato dal Collettivo Corpicini (Dario Focardi, Davide Barbafiera, Federico Galatolo, Giulia Traversi, Luca Oldani e Lorenzo Cominelli).

L’autore del manifesto del Festival è il vignettista e fumettista Mario Natangelo, vincitore del Premio Tuono Pettinato con “Cenere”, libro intimo e delicato, che racconta con ironia uno dei lutti più atroci, quello per la madre. Le tavole tratte dal libro saranno in mostra presso lo Studio Gennai.

La stessa galleria d’arte ospiterà anche la mostra di Eugenia Erba, con le tavole tratte da “Squame”, libro vincitore della Borsa di studio Tuono Pettinato, indetta da Fondazione Tuono Pettinato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con Eris Edizioni. Un esordio folgorante, una storia di amicizie e sogni da inseguire, tra spettacoli drag e notti infinite, che verrà introdotta da Andrea Bruno.

Un’altra mostra sarà dedicata a Miguel Ángel Martín con le illustrazioni tratte da “L’Inferno” di Dante Alighieri, allestita presso River Art Lab. Il maestro spagnolo sarà inoltre protagonista di un incontro dedicato proprio a questo suo nuovo libro.

Numerose le occasioni di approfondimento sul pianeta fumetto, come il panel dedicato all’incontro-scontro tra nona arte e social, con Natangelo, Maicol & Mirco, Fumettibrutti e Francesco Cattani. Sul rapporto fumetti e musica, visto dalla prospettiva delle copertine dei dischi, la chiacchierata con Miguel Ángel Martín, Davide Toffolo, Dottor Pira e LRNZ dal titolo “Fumetti a 33 giri”.

Spazio poi ai reading, a cominciare da quello di Francesco Cattani, che, assieme a Fumettibrutti, metterà in scena “Favola”, graphic novel dove la relazione del protagonista con una ragazza trans diventa una sfida intima e personale, ma, al contempo, pubblica, contro un mondo che deve cambiare. Davide Toffolo, assieme a Giulio D’Antona, proporrà la lettura del loro graphic novel “Giangiacomo Feltrinelli. Rivoluzione permanente”, appena uscito per Feltrinelli Comics, che ricostruisce la figura del celebre editore, narrando per immagini e parole alcuni episodi chiave della sua vita.

Torna la collaborazione con la storica rassegna Fumetti & Popcorn attraverso due appuntamenti: “Dal Mito al Fumetto – Gli Dei nella nona arte” con Rita Petruccioli (“Medea”), Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta (“Perseo e Medusa”) e Donatella Puliga (autrice con Tuono Pettinato dei volumi illustrati “Antìkoi”), viaggio tra narrazione classica e linguaggi contemporanei dove le grandi figure del mito prendono nuova vita grazie al fumetto, e “Iconografie Feline: Come i gatti hanno segnato il mondo del fumetto”, che ci farà scoprire quanto i gatti abbiano ‘graffiato’ la storia della nona arte, in un incontro con Dottor Pira (“Gatto Mondadory. Trilogia della valle Scrivia”), Juta (“Gatto Pernucci”), il maestro americano Gilbert Shelton (in videocollegamento), autore tra l’altro di “Fat Freddy’s Cat” e lo storico del fumetto Fabio Gadducci.

A GdT arriva anche “La fine del mondo”, la rivista tutto-fumetto ideata da Maicol & Mirco, che sarà presente per una chiacchierata e successivo firmacopie assieme a Vitt Moretta, Dottor Pira e Chiara Cruciati. Tra le novità editoriali, l’incontro dedicato al secondo volume di “Geist Maschine”, lo straordinario romanzo grafico di LRNZ, che torna col suo mondo post-apocalittico cinque anni dopo il primo volume, già vincitore del Premio Tuono Pettinato. E poi ci saranno le presentazioni di “Vietato arrendersi”, dieci storie che raccontano il coraggio di chi difende le democrazie nel mondo in un libro illustrato per ragazzi scritto da Laura Cappon, con i disegni di Gianluca Costantini, che sarà presente al festival, e “Schegge”, sceneggiato da Francesco Catelani con i disegni di Liz Van Der Nüll, Holly Heuser, Federica Ferraro (Archivio di Ferro) e Alpraz.

Sul versante cinema, Ciro Ippolito, poliedrico artista di culto, attore, sceneggiatore, produttore e regista, sarà protagonista della consueta ‘Maratuona cinematografica’ presso il Cinema Arsenale, con un incontro sulla sua carriera e le speciali proiezioni della versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di “Arrapaho”, ispirato all’album omonimo degli Squallor, e della versione Director’s cut del suo folle sequel apocrifo e assolutamente non autorizzato “Alien 2 – Sulla Terra”.

Grande spazio alla musica con i concerti di Uochi Toki, che proporranno la loro miscela esplosiva di musica e parole, in un live che loro stessi definiscono un incrocio tra una jam session e un musical noise, e Altro, la band composta dal fumettista Alessandro Baronciani (chitarra e voce) con Gianni Pagnini al basso e Matteo Caldari alla batteria, che saranno protagonisti di una delle loro rarissime esibizioni live e presenteranno il disco nuovo, “Aquario”, composto da 15 brani con cui “aprire una finestra d’autunno anche quando la primavera arriva prepotente”. E poi ci sarà “Ma non erano in tre?”, il concerto disegnato di Guido Brualdi, e “Uccidere Gatto Pernucci dal vivo”, lo spettacolo con Juta e Claudio Podeschi.

Non mancheranno le attività rivolte ai più piccoli, come la presentazione e il laboratorio dedicato a “Ciao mamma vado dai fantasmi”, scritto daLuca Raffaelli con Piero Bulzoni ai disegni e Lucia Nanni ai colori, un viaggio fantastico in cui si attraversano paure, ossessioni e manie del mondo con il sorriso sulle labbra, ma anche la mostra presso la Biblioteca comunale SMSBiblio con i disegni realizzati da studentesse e studenti di Pisa durante il laboratorio “Magnifici lavativi”.

Durante la manifestazione sarà attiva presso il Margot, da venerdì a domenica, dalle 16 alle 18, la postazione di “Sandwich”, il podcast condotto da Salvatore Zappia, Carolina Paolicchi e Marcello Pastore, con le interviste live ai protagonisti del festival.

PROGRAMMA GIORNI DI TUONO 2026

GIOVEDI’ 11 GIUGNO

21.00– Cineclub Arsenale – LAVATIVE MAGNIFICENZE – Anteprima dei primi minuti dello spettacolo dedicato a Tuono Pettinato realizzato dal Collettivo Corpicini

21.30 – Cineclub Arsenale – FAVOLA – Lettura pubblica a cura di Francesco Cattani e Fumettibrutti

VENERDI’ 12 GIUGNO

12.00 – Museo della Grafica – LA VITA È UNA FESTA. UNA FESTA COMANDATA – Inaugurazione della mostra di tavole originali di Tuono Pettinato e saluti istituzionali

16.00 – Margot – SANDWICH – Le interviste agli ospiti del festival per il podcast condotto da Salvatore Zappia, Carolina Paolicchi e Marcello Pastore

18.00 – La Nunziatina – UNA COMMUNITY VI SEPPELIRÀ – Conversazione sull’incontro-scontro tra fumetti e social con Natangelo, Maicol & Mirco, Fumettibrutti e Francesco Cattani

18.45 – La Nunziatina – INFERNO! – Presentazione dell’Inferno dantesco illustrato da Miguel Ángel Martín, intervistato da Guido Siliotto

19.45 – River Art Lab – IMMAGINI DALL’INFERNO – Inaugurazione della mostra delle tavole di Miguel Ángel Martín

20.00 – Cantiere San Bernardo – SCHEGGE – Presentazione del libro con Francesco Catelani, Alpraz, Federica Ferraro (Archivio di Ferro), Holly Heuser, Liz Van Der Null, moderata da Alino

20.45 – Cantiere San Bernardo – VIETATO ARRENDERSI – Inaugurazione della mostra delle illustrazioni di Gianluca Costantini

21.00 – Cantiere San Bernardo – GIANGIACOMO FELTRINELLI. RIVOLUZIONE PERMANENTE – Lettura pubblica a cura di Davide Toffolo e Giulio D’Antona

22.00 – Cantiere San Bernardo – Uochi Toki in concerto

SABATO 13 GIUGNO

12.00 – Studio Gennai – CENERE – Inaugurazione della mostra di Natangelo, vincitore del Premio Tuono Pettinato 2025

12.30 – Studio Gennai – SQUAME – Inaugurazione della mostra di Eugenia Erba, vincitrice della Borsa di Studio Tuono Pettinato 2025, introdotta da Andrea Bruno

16.00 – Margot – SANDWICH – Le interviste agli ospiti del festival per il podcast condotto da Salvatore Zappia, Carolina Paolicchi e Marcello Pastore

18.00 – La Nunziatina – DAL MITO AL FUMETTO: GLI DEI NELLA NONA ARTE – Incontro con Rita Petruccioli (“Medea”), Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta (“Gorgonia”), Donatella Puliga (“Antikoi”), moderato da Virginia Tonfoni, in collaborazione con Fumetti & Popcorn.

18.45 – La Nunziatina – FUMETTI A 33 GIRI –Le copertine dei dischi nell’arte di Miguel Ángel Martín, Davide Toffolo, Dottor Pira e LRNZ, incontro moderato da Guido Siliotto

19.30 – La Nunziatina – GEIST MASCHINE VOL. 2 – Presentazione del libro di LRNZ, intervistato da Maurizio Vaccaro

21.00 – Cineclub Arsenale – CINEMA O FOLLIA? – Incontro con il regista e produttore Ciro Ippolito, intervistato da Antonio Capellupo

22.00 – Cineclub Arsenale – MARATUONA CINEMATOGRAFICA – “Arrapaho” (Versione restaurata dalla Cineteca di Bologna) e “Alien 2 – Sulla Terra” (Director’s cut)

DOMENICA 14 GIUGNO

11.00 – Cineclub Arsenale – CIAO MAMMA, VADO DAI FANTASMI – Presentazione del libro di Luca Raffaelli, Piero Bulzoni, Lucia Nanni, intervistati da Matteo Pelliti,e laboratorio di fumetti

16.00 – Margot – SANDWICH – Le interviste agli ospiti del festival per il podcast condotto da Salvatore Zappia, Carolina Paolicchi e Marcello Pastore

18.00 – La Nunziatina – ICONOGRAFIE FELINE: COME I GATTI HANNO SEGNATO IL MONDO DEL FUMETTO – Incontro con Dottor Pira (“Gatto Mondadory. Trilogia della valle Scrivia”), Juta (“Gatto Pernucci”), Gilbert Shelton (“Fat Freddy’s Cat” – in collegamento video) e Fabio Gadducci, moderato da Maurizio Vaccaro, in collaborazione con Fumetti & Popcorn.

18.45 – La Nunziatina – LA FINE DEL MONDO – Presentazione del nuovo numero della rivista tuttofumetto con Maicol & Mirco, Dottor Pira, Vitt Moretta e Chiara Cruciati

21.00 – Circolo Caracol – UCCIDERE GATTO PERNUCCI DAL VIVO – Spettacolo con Juta e Claudio Podeschi

21.45 – Circolo Caracol – MA NON ERANO IN TRE? – Concerto disegnato di Guido Brualdi

22.30 – Circolo Caracol – Altro in concerto

PISA | I LUOGHI DEL FESTIVAL

SMSBiblio – Via S. Michele degli Scalzi 178

Teatro Sant’Andrea – Via del Cuore snc

Museo della Grafica – Lungarno Galileo Galilei 9

River Art Lab – Via San Martino 76/78

La Nunziatina – Via la Nunziatina 11

Cantiere San Bernardo – Via Pietro Gori snc

Studio Gennai – Via Giovanni Bovio 4

Cineclub Arsenale – Vicolo Scaramucci 2

Circolo Caracol – Via Carlo Cattaneo 64

Margot – Piazza Chiara Gambacorti (La Pera) 43