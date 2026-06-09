Una maxi storia di vendetta: crescere è un’apocalisse

Con Una maxi storia di vendetta, Michele Di Stefano, autore dal più che discreto seguito su Instagram dove propone i suoi divertenti fumetti brevi, fa il suo esordio con Coconino Press nella collana Coconino Cult , probabilmente uno terreni editoriali migliori dove presentare il suo modo di fare fumetto. Ambientata in un’Italia post-apocalittica messa in ginocchio da un insieme di accadimenti di cui sembra essere stata persa memoria, l’opera racconta la ricerca di vendetta di Giovanna e Amleto, decisi a uccidere l’uomo che ha sparato alla loro madre, rendendola invalida.

Narrato funzionalmente su tre piani diversi e caratterizzati da altrettanti colori (bianco e nero per la realtà, il blu per il diario su cui Giovanna annota i suoi pensieri più intimi e che nessuno dovrebbe leggere e, infine, il rosso per i racconti fantastici scritti da Giovanna in cui rielabora quello che le succede), il fumetto di Di Stefano si segnala per una struttura leggera, scorrevole, che conquista il lettore, senza inutili e didascalici orpelli narrativi.

È una vicenda semplice e diretta, ma che non sminuisce mai i temi trattati, in forma di road comic, una coinvolgente coming of age in cui i due protagonisti affrontano la quotidianità e il passaggio all’età adulta attraverso un viaggio rivelatorio, momenti e luoghi tanto lontani quanto drammaticamente vicini ai nostri. Il tutto attraverso una scrittura ben dosata e convincente che mette in mostra l’abilita del fumettista di alternare dramma, approfondimento e comicità in egual misura.

È un affrancamento da una vendetta che sembra sempre più distante, da una famiglia chiusa e indurita dagli eventi che restringe gli orizzonti dei due adolescenti, ma che li indirizza inconsapevolmente verso una presa di consapevolezza delle loro priorità. Il contatto con un nuovo nucleo umano, con una reale comunità, li spinge a sbocciare e comprendere quello che davvero desiderano.

Il tratto dell’autore veronese, stilizzato quanto all’apparenza povero (alcuni magari li chiamerebbero ingenerosamente disegni brutti) ma ricco di sfumature e capace di caratterizzare in maniera ottimale i personaggi del libro, in grado di cogliere le sfumature umane e le situazioni raccontate, ci conduce verso un finale riconciliatorio colmo di umanità, libero da ogni temporalità e riferimento, se non da quella intensa sincerità che riempie le pagine del volume e capace di colpire direttamente al cuore.

Abbiamo parlato di:

Una maxi storia di vendetta

Michele Di Stefano

Coconino Press, 2026

200 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 20,00 €

ISBN: 978-8876188602