Spider-Man: Brand New Day – Justin Kuritzkes accreditato come sceneggiatore del film

Secondo quanto riportato da TheWrap, la sceneggiatura di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film sull’arrampicamuri con Tom Holland in uscita il mese prossimo, che era stata inizialmente scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers, è stata alla fine rivista da Justin Kuritzkes, noto per avere scritto Challengers di Luca Guadagnino, e riceverà quindi un accredito per avere partecipato alla realizzazione della pellicola Sony/Marvel.
Il coinvolgimento di Kuritzkes era stato al centro di alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, ora coperte dall’ufficialità.