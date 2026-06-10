Spider-Man: Brand New Day – Justin Kuritzkes accreditato come sceneggiatore del film

10 Giugno 2026
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Ufficializzato il coinvolgimento dello sceneggiatore di Challlengers nel film.
Brandnewday

Secondo quanto riportato da TheWrap, la sceneggiatura di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film sull’arrampicamuri con Tom Holland in uscita il mese prossimo, che era stata inizialmente scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers, è stata alla fine rivista da Justin Kuritzkes, noto per avere scritto Challengers di Luca Guadagnino, e riceverà quindi un accredito per avere partecipato alla realizzazione della pellicola Sony/Marvel.

Il coinvolgimento di Kuritzkes era stato al centro di alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, ora coperte dall’ufficialità.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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