Comunicato stampa

ReNoir Comics, assieme ai marchi Gaijin e Nona Arte, partecipa all’edizione 2026 di Milan Games Week & Cartoomics con diversi ospiti internazionali e italiani e varie novità editoriali.

In collaborazione con il festival, saranno ospiti Fernando Llor e Carles Dalmau, autori di Soma, per presentare la loro nuova opera Brain Rot.

Mentre dalla Corea del Sud tornerà in Italia Na Yoonhee, autrice di Whale Star e A Heathfelt Andante, di cui saranno presentate le nuove uscite.

Con loro saranno presenti Marco Sonseri e Roberto Lauciello, autori di Bud Spencer, e Michele Carminati, creatore del buffo vichingo Valgard.

Inoltre, nella giornata di sabato, passeranno a trovarci due Maestri del fumetto italiano: Giampiero Casertano e Claudio Villa.

In fiera, inoltre, saranno disponibili in anteprima Il druido di Seoul Station #7 e An hour of romance #4.

Tutti i titoli pubblicati per MGWCMX saranno poi disponibili in libreria ai primi di dicembre 2026.

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