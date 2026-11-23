Deadline informa che l’attore Hiroyuki Sanada (Shogun) è in trattative finali per entrare nel cast di Naruto, l’adattamento targato Lionsgate che sarà diretto da Destin Daniel Cretton.
Lionsgate non ha commentato la notizia.
L’attore, secondo il sito, dovrebbe interpretare il ruolo di Hiruzen Sarutobi, conosciuto anche come Terzo Hokage (capo del Villaggio della Foglia), in gioventù un potente guerriero guidato dal suo senso di responsabilità verso Konoha, il quale scopre che la sua indole compassionevole entra talvolta in conflitto con le decisioni difficili che è costretto a prendere per proteggere la propria gente. Eppure, nonostante tutto, nutre una grande speranza per il futuro, specialmente nei confronti delle giovani generazioni di ninja.