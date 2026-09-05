Lo Spazio Bianco presenta Clash of Gods, one shot scritto da Bjorn Giordano e disegnato da Marco Foderà.
Clash of Gods di Bjorn Giordano e Marco Foderà
Bjorn Giordano
Precipita su questo pianeta nel 1973 Si occupa di pittura, fumetto, layout art, illustrazione e animazioni Oltre al sodalizio con Patrizio Pinna ha collaborato per character design per Sony playstation ha pubblicato con Tinails “This is not a love song n°23” con Gorilla Sapiens Roma ha realizzato la copertina di Tiroide di Marco Parlato ha pubblicato in maniera indipendente: Storie brevi; Cagatelle e Sketchbook (in free download) ha collaborato alla stesura dei testi per il cd di esordio dei Minimal Whale – Marsigli Records ha realizzato video musicali in animazione per: Il treno – il tempo che passa – Blen Studio m.d.a. – la memoria dell’acqua che scorre Phobos3 – pleiadi; la stella Cannibale ha realizzato un medio metraggio per Radiophonica – Becoming X – ospite Bjorn Giordano terza puntata – youtube bjorngiordano.blogspot.it facebook.com/BjornGiordanoArt youtube channel Bjorn Giordano
Marco Foderà Bio
Nato a Latina nel 1973, dopo aver frequentato il liceo artistico,
entro nella scuola romana dei fumetti. Alla fine del secondo anno della scuola
romana, ho iniziato a lavorare a studio da Giuseppe Barbati, facendo
le matite per Magico Vento (non firmando, però… in pratica, Ghost
Penciler). Da lì, dopo circa un paio di anni, passato ufficialmente
(cioè, iniziando la collaborazione diretta con Bonelli) su Nick Raider
(2001). Chiuso Nick raider, passato su Julia di Berardi, dopo diversi
albi, su Saguaro… finita l’esperienza con Saguaro, disegnato un
romanzo a fumetti (3 albi) e sulla testata “Le Storie” (doppio
numero). Quindi, MIster No, un Color Tex e diversi albi di Martin
Mystere. Negli ultimi anni, lavorato anche con il mercato USA:
Magnetic press (su un tomo antologico di fantascienza), Breve
storiella per Comixology/Dark Horse. Sumerian Comics (disegnando una
mini di 4 numeri sul sequel ufficiale di THE FOG, il film del 1980 di
John Carpenter) e infine con Skybound (Image Comics) sulla testata GI
JOE (della quale ho realizzato 2 numeri su testi di Joshua
Williamson). contemporaneamente ai GI Joe, ho iniziato una
collaborazione con Glenat, per un tomo francese.