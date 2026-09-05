Lo Spazio Bianco presenta Clash of Gods, one shot scritto da Bjorn Giordano e disegnato da Marco Foderà.

Clash of Gods di Bjorn Giordano e Marco Foderà

Bjorn Giordano

Precipita su questo pianeta nel 1973 Si occupa di pittura, fumetto, layout art, illustrazione e animazioni Oltre al sodalizio con Patrizio Pinna ha collaborato per character design per Sony playstation ha pubblicato con Tinails “This is not a love song n°23” con Gorilla Sapiens Roma ha realizzato la copertina di Tiroide di Marco Parlato ha pubblicato in maniera indipendente: Storie brevi; Cagatelle e Sketchbook (in free download) ha collaborato alla stesura dei testi per il cd di esordio dei Minimal Whale – Marsigli Records ha realizzato video musicali in animazione per: Il treno – il tempo che passa – Blen Studio m.d.a. – la memoria dell’acqua che scorre Phobos3 – pleiadi; la stella Cannibale ha realizzato un medio metraggio per Radiophonica – Becoming X – ospite Bjorn Giordano terza puntata – youtube bjorngiordano.blogspot.it facebook.com/BjornGiordanoArt youtube channel Bjorn Giordano

Marco Foderà Bio

Nato a Latina nel 1973, dopo aver frequentato il liceo artistico,

entro nella scuola romana dei fumetti. Alla fine del secondo anno della scuola

romana, ho iniziato a lavorare a studio da Giuseppe Barbati, facendo

le matite per Magico Vento (non firmando, però… in pratica, Ghost

Penciler). Da lì, dopo circa un paio di anni, passato ufficialmente

(cioè, iniziando la collaborazione diretta con Bonelli) su Nick Raider

(2001). Chiuso Nick raider, passato su Julia di Berardi, dopo diversi

albi, su Saguaro… finita l’esperienza con Saguaro, disegnato un

romanzo a fumetti (3 albi) e sulla testata “Le Storie” (doppio

numero). Quindi, MIster No, un Color Tex e diversi albi di Martin

Mystere. Negli ultimi anni, lavorato anche con il mercato USA:

Magnetic press (su un tomo antologico di fantascienza), Breve

storiella per Comixology/Dark Horse. Sumerian Comics (disegnando una

mini di 4 numeri sul sequel ufficiale di THE FOG, il film del 1980 di

John Carpenter) e infine con Skybound (Image Comics) sulla testata GI

JOE (della quale ho realizzato 2 numeri su testi di Joshua

Williamson). contemporaneamente ai GI Joe, ho iniziato una

collaborazione con Glenat, per un tomo francese.