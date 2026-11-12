Anteprima Mira vol #6 (Sinnos Editrice)

è una serie a fumetti di successo internazionale, nata in Danimarca e già tradotta in altri 11 paesi, poi diventata anche un film premiato al Giffoni 2026.

Sinnos Editrice porta in libreria dal 13 novembre 2026 il sesto volume della serie, con grandi novità e una tempesta di emozioni e sentimenti che coinvolgono la giovane protagonista.

Mira sta crescendo, così come i suoi amici e le sue amiche: e il corpo inizia a sembrare diverso, alle prese con il cambiamento fisico (e brufoli da nascondere o apparecchio ai denti…). A questo si aggiunge una grande novità che arriva a sconvolgere l’equilibrio familiare: suo padre e la compagna aspettano una bambina e Mira diventerà sorella maggiore. O sorellastra?, si chiede il piccolo Bror, sempre se sia possibile classificare una famiglia…

Per fortuna, tra adulti che capiscono e non capiscono, ci sono sempre gli amici e le amiche a cui appoggiarsi: ma anche i fratelli e le sorelle, e naturalmente… l’amore.

Una serie a fumetti ricca di ironia, scoperte e domande: lo sguardo sul mondo e sulla quotidianità di una ragazza alle prese con la vita. Perché Mira si interroga e parla di questioni complesse con ironia e freschezza, come spesso fanno le e gli adolescenti, lasciando nei lettori e nelle lettrici risposte ma anche sani dubbi.

Per seguire Mira su instagram: https://www.instagram.com/mira_lemire/

Per seguire il profilo della mamma di Mira e scoprire se sarà cringe: https://www.instagram.com/mira_lemires_mor/

Mira vol. 6 #brufoli #cuccioli #occhiali

Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi

Traduzione di Claudia valeria Letizia e Eva Valvo

Sinnos Editrice, 2026

112 pagine, brossurato, colori – 14,00 €

ISBN: 9788875096709

Autrice e autore

Sabine Lemire ha iniziato la sua carriera come designer e stilista, ma negli anni successivi si è dedicata ai libri per bambini e ragazzi. Ha pubblicato più di 40 titoli ed è stata selezionata per il German Youth Literature Award nel 2019 proprio con la sua serie su Mira, già tradotta in 11 paesi. Nel catalogo Sinnos è anche autrice della serie a fumetti Giorgio Super pinguino e di Kurt! (fumetto fresco vincitore Premio Generazioni Lucca Comics Awards 2026).

https://sabinessalon.dk/

Rasmus Bregnhøi è illustratore e fumettista danese. Dal suo debutto nel 1987, ha illustrato più di cento libri, albi per piccolissimi, fumetti, narrativa. Nell’arco della sua carriera si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti, in particolare il Kulturministeriets Illustratorpris e il Premio Blixen per la letteratura per bambini e ragazzi. Oltre a disegnare, suona la chitarra e canta nel gruppo rock danese dei Bidt. Con Sinnos ha pubblicato Gli Acchiappacattivi, Gli inventatutto, D’amore e altre tempeste e insieme a Sabine Lemire, la serie a fumetti Giorgio Super pinguino e Kurt!.

Eva Valvo e Claudia Valeria Letizia hanno già tradotto insieme dal danese per Sinnos le graphic D’amore e altre tempeste e Psst! I pensieri segreti di Viola. Con Mira #5 sono state FINALISTE al PREMIO COMICON 2026 – categoria MIGLIORE TRADUZIONE.

Anteprima di Mira vol. 6