Valgard – Le saghe perdute: il truce, tonto vichingo di Michele Carminati.

Renoir raccoglie in volume Valgard Le Saghe Perdute, una serie di storie realizzate da Michele Carminati che erano state pubblicate a partire dal 2010 da ComiXrevolution. Si tratta di una serie di brevi storie autoconclusive con protagonista Valgard, un squinternato guerriero vichingo.
Oltre ad essere storie comiche e parodistiche, la caratteristica principale è quella di essere racconti muti, completamente privi di dialoghi. Tra slapstick e cartoon alla Looney Tunes, Carminati prende in giro e sovverte i cliché e i classici del racconto fantasy, in una collezione di gag ricche di citazioni – su tutte i personaggi di Tolkien – e ribaltamenti. Fil rouge a partire dal terzo episodio gli scontri con Draglav l’orco, continue escalation dove le armi crescono sempre di più (in gag degne di Tex Avery) e dove ne pagano le conseguenze draghi, gentil donzelle o persino grossi kaiju.
Un riuscito divertissment grottesco, dissacrante, dallo spirito cartoneesco e dai tratti caricaturali per quattro risate sui topoi narrativi tipici del fantasy e delle avventure da Dungeon&Dragons.
Abbiamo parlato di:
Valgard Le Saghe Perdute
Michele Carminati
Renoir, 2025
176 pagine, brossurato, colori – € 19,90
ISBN: 9788865673195