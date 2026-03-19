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Valgard – Le saghe perdute: il truce, tonto vichingo di Michele Carminati.

19 Marzo 2026
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Renoir raccoglie il ciclo di storie mute di Valgard Le saghe perdute, in cui un vichingo mette a soqquadro topoi del genere fantasy.
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ValgardRenoir raccoglie in volume Valgard Le Saghe Perdute, una serie di storie realizzate da Michele Carminati che erano state pubblicate a partire dal 2010 da ComiXrevolution. Si tratta di una serie di brevi storie autoconclusive con protagonista Valgard, un squinternato guerriero vichingo.

Oltre ad essere storie comiche e parodistiche, la caratteristica principale è quella di essere racconti muti, completamente privi di dialoghi. Tra slapstick e cartoon alla Looney Tunes, Carminati prende in giro e sovverte i cliché e i classici del racconto fantasy, in una collezione di gag ricche di citazioni – su tutte i personaggi di Tolkien – e ribaltamenti. Fil rouge a partire dal terzo episodio gli scontri con Draglav l’orco, continue escalation dove le armi crescono sempre di più (in gag degne di Tex Avery) e dove ne pagano le conseguenze draghi, gentil donzelle o persino grossi kaiju.

Un riuscito divertissment grottesco, dissacrante, dallo spirito cartoneesco e dai tratti caricaturali per quattro risate sui topoi narrativi tipici del fantasy e delle avventure da Dungeon&Dragons.

Abbiamo parlato di:
Valgard Le Saghe Perdute
Michele Carminati
Renoir, 2025
176 pagine, brossurato, colori – € 19,90
ISBN: 9788865673195


Valgard vs Draglav tav

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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