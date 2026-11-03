Anteprima: “Fester” di Vitro (Sputnik Press)

Ai margini di un mondo piegato dalla crisi climatica, due fratelli sopravvivono alla violenza del quotidiano spacciando farmaci introvabili.

È tra le pieghe di questa provincia spettrale che la protagonista trova un’inaspettata via di fuga: nel cuore del bosco si imbatte in una figura surreale e selvaggia, uno spirito che la trascina con sé lontano dalla crudeltà del reale. Puntando uno sguardo spietato sull’umanità, FESTER intreccia una tragedia familiare profondamente realista con una dimensione visiva onirica e inquietante.

“La terra non parla agli avidi e gli iniqui.”

Un graphic novel viscerale, ambientato in un luogo dimenticato dove persino gli spiriti sembrano essere più vivi degli esseri umani. FESTER è una storia scritta e disegnata da Vitro, pubblicato da Sputnik Press, in uscita in anteprima per A Occhi Aperti.

16×23

interni in bianco e nero, copertina a colori, brossurato

276 pagine + 4 di copertina

In regalo solo con la copia presa in pre-oder un’illustrazione del libro stampata in serigrafia su argento da Samuele Canestrari (Bauci Press)Pre-order online fino al 22 novembre 2026

Ritiro a mano possibile al bookshop di A Occhi Aperti dal 19 al 22 novembre presso il bookshop ufficiale del festival, al DAS

(Via del Porto 11/2, Bologna)

ACQUISTA

GALLERY

L’AUTORE

Vitro (Vittorio Romano) nasce a Roma nel 1998; ama disegnare sin da bambino. Finito il liceo Classico, frequenta la scuola di illustrazione Officine B5, dove sperimenta e affina la propria tecnica, interessandosi alla narrazione per mezzo di illustrazioni. Decide in seguito di dedicarsi a scrivere ed illustrare i propri racconti in autonomia. Pubblica Offer Dolk per Profondissima Press (2025) e PSYCOPATHIA SEXUALIS all’interno di Doomed UNO di Sputnik Press (2025).

SPUTINK PRESS

Sputnik Press è una casa editrice indipendente dedicata al fumetto autoriale. Fondata sull’esperienza decennale nel settore del fumetto, la nostra avventura editoriale nasce come naturale evoluzione dello Sputnik Festival, un evento culturale annuale che si tiene a Pisticci, in Basilicata. Lo Sputnik Festival è un punto di riferimento nel Sud Italia per la promozione del fumetto e della musica indipendente, offrendo uno sguardo fresco e originale sul panorama culturale ed editoriale contemporaneo.