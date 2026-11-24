Pep Brocal è stato ospite di Lo Spazio Audace – Vignette e caffè, il format frutto della collaborazione tra Lo Spazio Bianco, Audaci e Sono Cose Serie, a Lucca Comics & Games 2026 per parlare di Il libro delle bestie, pubblicato da Baya Comics con traduzione di Francesco Ferrucci, che nell’intervista ha fatto da interprete.

Ciao Pep, benvenuto a lo Spazio Audace. Quando hai deciso di adattare Il libro delle bestie e quali sono state le difficoltà maggiori trovandosi davanti a un testo scritto quasi otto secoli fa?

La difficoltà più grande è stata cercare di essere fedele al testo originale, ma con la coscienza della necessità di prendermi determinate licenze per rendere l’opera più moderna e avvicinarla al lettore di oggi.

Nel fumetto unisci una linea chiara, che è tipica di molti autori catalani, a un’ispirazione estetica più forte come i bestiari medievali. Li hai studiati o la tua è un’interpretazione libera?

Essendo un illustratore, il mio lavoro alla fine è disegnare. Quello che ho fatto è stato immergermi nel disegno, ispirandomi anche alle illustrazioni medievali e quindi documentandomi molto anche sui disegni del passato.

Che cosa significa portare un testo del genere nel 2026?

Quello che possiamo fare oggi è portare il patrimonio culturale che abbiamo all’epoca attuale. Un po’ quello che fanno e che hanno fatto gli inglesi con l’opera di Shakespeare, che è stato portata e presentata in tutte le salse. Questo si può fare con tutto, attingere al patrimonio culturale di ogni nazione e portarlo ai nostri giorni, soprattutto con quelle opere che sono attuali nei secoli dei secoli.

Ci dicevi all’inizio che una delle difficoltà dell’adattamento è stata cercare di rimanere fedeli a quel testo. Ma quanto, invece, hai dovuto essere infedele per rispettare un ritmo narrativo, quello del fumetto, diverso da quello letterario?

Sì, adattando un racconto antico e di questa portata è fondamentale essere fedeli al testo in modo che un lettore che non conosce l’opera di partenza possa conoscerla veramente attraverso la lettura del fumetto. Però poi subentrano una serie di interventi, di interpretazioni, una personalizzazione che in questo caso può essere per esempio il cambio di sesso di uno dei personaggi, come la volpe che da maschio, come nel testo originale, diventa qui una femmina. Diciamo tutta una serie di interventi decisi dall’autore per portarlo al lettore in maniera diversa e più moderna.

In una tua intervista hai parlato di putrefazione del potere, per dare l’idea di corruzione. Il tuo fumetto è molto attuale in questo e tra l’altro arriva in Italia a poche settimane dalle elezioni anticipate che ci saranno in Spagna. Cosa pensi di questa contemporaneità?

Il libro delle bestie è un’opera atemporale perché di fatto, anche se ambientata otto secoli fa, in cui protagonisti sono degli animali in una favola corale, tratta dei temi assolutamente attuali. Tutte le strategie politiche, tutti gli inganni, tutto il gioco sporco che vediamo nella politica attuale. Per esempio nell’opera ci sono due fazioni, gli animali carnivori e gli animali erbivori: la volpe si muove tra le due categorie, non appartiene nettamente a una o all’altra, e questo è quello che fanno molti politici, che ondeggiano da una parte all’altra e scelgono dove andare in base a dove tira il vento. In questo senso è un’opera assolutamente attuale, perché descrive quelle che sono le pulsioni, gli interessi e purtroppo anche gli aspetti negativi dell’essere umano, che è mosso dalla brama di potere, dall’ambizione sfrenata: tutti temi che mi fanno pensare alla putrefazione. In questo senso non passerà mai di moda perché passano i secoli ma l’uomo è sempre uguale.

Visto che siamo entrati nel tema politico, tu hai una carriera già molto lunga alle spalle, scandita da numerose opere: hai la sensazione, attraverso il fumetto ma più in generale attraverso l’arte, che si possa incidere sulla società, che si possa spingere anche la politica a cambiare qualcosa?

Sì, l’arte è fondamentale, un po’ come tutte quelle cose che sembra non siano importanti. È fondamentale per vedere e interpretare la realtà da diversi punti di vista, quindi staccarsi da quello che è prettamente reale ma avere delle prospettive diverse che ci permettano di vederla nelle sue varie sfaccettature. E in fondo la realtà non è mai una sola: attraverso l’arte possiamo in qualche modo sdoppiarci e vederla in modi diversi da come la vediamo come persone singole.

Spostandoci un po’ più sul fumetto: in Italia è un’arte spesso considerata di serie B, un po’ minore. Com’è in Spagna invece? Come viene vissuto il fumetto?

Il fumetto in passato veniva visto come un’espressione artistica di secondo piano, però questa cosa sta cambiando sempre di più, dato che sta acquisendo molta più importanza. Oggi è ritenuto un’espressione molto più importante. Tutto il movimento fumettistico anche in Catalogna e in Spagna è molto vivace. Ci si sta rendendo soprattutto conto che attraverso il fumetto si può parlare di tutto e che non si limita alla descrizione di determinati ambiti della realtà ma può affrontare anche tematiche molto importanti, molto serie.

Oltre a pubblicare per riviste e più recentemente graphic novel, sei stato anche attivo nel settore delle fanzine. Come ti sembra attualmente il settore del fumetto iberico indipendente?

Nonostante la mia età e il fatto che io sia in questo mondo ormai da molti anni, conservo un interesse fortissimo per tutta quella che è la produzione dei più giovani, quindi delle nuove leve. Anche recentemente sono stato a una fiera del comic a Lleida, in Catalogna, in cui quasi la totalità delle persone che partecipavano erano molto, molto giovani. Ma questo mi serve. Vedere che cosa producono le nuove leve mi serve per alimentarmi e per attingere a nuove energie per quella che è la mia produzione personale. È un modo di crescere, artisticamente e umanamente.

Su cosa stai lavorando adesso?

Sono ancora in una fase embrionale di una nuova opera. È una fase molto, molto bella perché sono ancora aperto a tutte le possibilità. Mi siedo davanti al tavolo di lavoro e può venire fuori di tutto, insomma. Probabilmente non ho ancora il controllo assoluto sull’opera, sto aspettando di vedere cosa verrà fuori. Per me però resta il miglior momento.

Grazie per la disponibilità Pep!

Intervista realizzata il 29 ottobre 2026 a Lucca Comics & Games.

Un ringraziamente a Baya Comics e a Francesco Ferrucci.

PEP BROCAL

Pep Brocal (Terrassa, 1967) è un illustratore e fumettista catalano laureato in Belle Arti presso l’Università San Jordi di Barcellona. Attivo dal 1984, ha lavorato per importanti riviste storiche del settore e quotidiani nazionali come Cairo, Zona 84, Totem, El Manglar e Cavall Fort, firmando serie storiche per l’infanzia come Maurici Bonull e Lily Megamosca.

Vincitore del Premio Autore Rivelazione al Salone del Fumetto di Barcellona (1995) e del Premio ACD Còmic, è autore di acclamate graphic novel per adulti come Inframundo e Cosmonauta, oltre che del primo adattamento a fumetti del classico medievale Libro delle bestie di Ramon Llull, edito da Baya Comics.