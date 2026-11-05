Le uscite del 4 e 11 novembre da ReNoir Comics

Comunicato stampa

Il 4 e l’11 novembre 2026 arriveranno in libreria i primi volumi tra quelli presentati in anteprima a Lucca 2026da ReNoir Comics e dalle sue etichette Gaijin e Nona Arte.

Da mercoledì 4 novembre sono disponibili i libri degli autori sudcoreani che sono stati ospiti a Lucca dell’editore: di Jimmy, Navillera 3 e The Great 4, che conclude la serie, e di JH – di cui presto uscirà l’intervista che l’autore ha rilasciato a Lucca a Lo Spazio Bianco – Ho qualcosa da dirti 3, anch’esso ultimo della collana.

Mercoledì 11 novembre, invece, arriverà sugli scaffali Don Vega di Pierre Alary – altro autore intervistato a Lucca da Lo Spazio Bianco -, La bestia del nord di Oscar Martin e Leonel Castellani, Capitan Rogers 1 di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano e Pinky 1973-1974 di Massimo Mattioli, primo volume dell’integrale che Nona Arte ha deciso di dedicare allo storico personaggio vissuto sulle pagine de Il Giornalino.

Per tutte le specifiche editoriali delle novità sopra descritte si rimanda alla news sottoindicata: